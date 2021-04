Emplacement Emplacement Les fans d’emplacement ont été laissés furieux après qu’un jeune couple était trop « pointilleux ».

Les récents diplômés Liz et Luke voulaient déménager de Hartford à Sheffield et ont recruté Phil Spencer de Location, Location, Location pour obtenir de l’aide.

Ils voulaient regarder la banlieue de Sheffield, Dore, car ils aimaient son atmosphère pittoresque de village et sa proximité avec le Peak District.

Le jeune couple avait un budget impressionnant de 450 000 £ et voulait être sûr de pouvoir trouver un endroit qui soit un «projet» suffisant pour que Liz travaille et ait une bonne cuisine pour Luke.

« Luke est un assez bon cuisinier, il aurait donc besoin d’espace dans la cuisine », expliqua Liz.

Ils ont inspecté une gamme de propriétés, certaines nécessitant une rénovation complète, d’autres où le travail acharné était déjà fait.

Alors que Liz était plus intéressée par certaines des maisons qui avaient besoin de travaux, Luke et elle ne se voyaient pas d’accord.

Ce n’est que lorsqu’ils ont vu une propriété avec des chambres très « douillettes » qu’ils ont reconsidéré la troisième propriété qu’ils avaient examinée.

Avec une cour arrière impressionnante et une cuisine ouverte, la maison de Dore avait un prix indicatif de 400 000 £ à 425 000 £.

Même s’il était bien en deçà du budget du couple, Phil a passé un appel pour offrir à l’agent immobilier 425000 £.

Il a plaidé pour que les agents acceptent l’offre avant le week-end et avant de montrer la maison à d’autres personnes.

Mais ce n’était pas bon car ils ont décidé d’avoir plus de visionnements et ont finalement accepté une offre de quelqu’un d’autre, qui a offert 70000 £ de plus que le couple.

Phil et sa co-animatrice Kirstie Allsop ont expliqué que la pandémie de Covid avait rendu le marché – en particulier à Sheffield – très volatil et n’avait pas laissé aux acheteurs beaucoup de temps pour prendre une décision.

Mais les téléspectateurs de Location, Location, Location ont reproché à Luke et Liz d’être trop « pointilleux » comme raison pour laquelle ils ont raté leur maison de rêve.

«Lâchez-le Liz, le programme devrait être qualifié de pointilleux pointilleux», a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a ajouté: « Certaines personnes doivent cesser d’être si pointilleuses et simplement se débrouiller, comme le reste d’entre nous. »

Et un troisième a déclaré: « Ce couple est tellement ennuyeux. Peut-être que s’ils n’avaient que la moitié du budget, ils seraient moins pointilleux. Certaines personnes seraient reconnaissantes pour TOUT toit au-dessus de leur tête. »

Même si Liz et Luke ont raté la maison de leurs rêves, ils ont dit qu’en allant sur Location, Location, Location leur avait fait réaliser qu’ils ne voulaient vivre qu’à Dore et dans aucun autre quartier de Sheffield.

« Nous avons décidé de concentrer toutes nos recherches de propriété sur Dore, n’est-ce pas? » Dit Liz.

« Nous avons tous les deux eu une très belle sensation … et nous savons tous les deux où sera notre prochain mouvement, ce qui est génial. »