EMPLACEMENT, Emplacement, Emplacement Les téléspectateurs ont fait rage qu'un couple « a besoin d'une gifle » après s'être plaint d'un cottage de 745000 £.

L’édition de cette semaine de l’émission Channel 4 a vu Kirstie Allsopp essayer d’aider James et Elliot à trouver la maison de leurs rêves.

5 Les téléspectateurs de l’emplacement, de l’emplacement et de l’emplacement ont déclaré qu’un couple avec un budget de 750000 £ « avait besoin d’une gifle » après avoir gémi à propos d’un chalet cher

Le couple disposait d’un budget de 750000 £ pour acheter leur première maison ensemble et a dit à Kirstie qu’ils voulaient suffisamment d’espace pour recevoir amis et famille.

Ils ont dit que leurs régions préférées seraient Putney et Richmond dans le sud de Londres, mais ils ont rapidement appris que leur budget plus que respectable ne serait toujours pas aussi loin qu’ils le souhaiteraient.

Kirstie leur a montré un joli cottage à Putney qui était sur le marché pour 725000 £ et a révélé un intérieur moderne avec une cuisine ouverte, un salon confortable séparé et un grand jardin parfaitement entretenu.

Cependant, les hommes ne pouvaient pas passer outre le fait que la propriété de deux lits n’avait qu’une seule salle de bain – bien que petite.

5 Kirstie Allsopp leur a montré un joli cottage à Putney, Londres

5 Il y avait une cuisine moderne et ouverte menant à un jardin

5 L’espace extérieur était parfaitement entretenu

James a déclaré: « Si nous cherchions un chalet, ce serait merveilleux », tandis qu’Elliot réfléchissait: « Combien cela coûterait-il d’installer une autre salle de bain? »

Les téléspectateurs ont été déconcertés par le besoin du couple d’une deuxième salle de bain, étant donné qu’il n’y en avait que deux.

S’adressant à Twitter, l’un d’eux a écrit: « Pourquoi sont-ils incapables de gérer une seule salle de bain pour l’amour? Et aussi si vous avez un budget de plus de 700000 £ et que vous ne trouvez toujours pas quelque chose que vous aimez, vous avez besoin d’un bl * ** y bonne claque! «

Un autre a ajouté: « Je bave sur ce chalet mais je sais qu’ils vont se plaindre de la salle de bain unique. »

5 Cependant, ils ne pouvaient pas dépasser le fait qu’il n’y avait qu’une seule salle de bain, ce qui déroutait et ennuyait les téléspectateurs

Un autre a demandé incrédule: « Ajouter une autre salle de bain !? »

Kirstie a eu plus de chance lorsqu’elle les a emmenés dans leur zone de wildcard, Windsor.

Le couple a adoré la propriété de quatre chambres qui avait également un bureau à domicile et une cuisine-salle à manger décloisonnée.

Il était sur le marché à l’extrémité supérieure de leur budget de 750 000 £, mais ils ont offert 745 000 £, ce qui a été accepté.

L’emplacement, l’emplacement et l’emplacement sont diffusés les mercredis sur la chaîne 4 à 20 h.