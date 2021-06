Emplacement, emplacement, emplacement Les téléspectateurs s’indignent de la liste «obscène» des demandes de la famille avec un budget de 700 000 £

Les fans de LOCATION, Location, Location ont été énervés par la liste de demandes «obscènes» d’une famille avec un budget de 700 000 £.

Les téléspectateurs de Channel 4 ont été déconcertés par une famille exigeante qui avait à cœur une immense maison, avec un espace pour une entreprise de dressage de chiens, dix acres pour des enclos, un parking et des dépendances.

4 Les téléspectateurs de Channel 4 n’ont pas été impressionnés par une famille avec une longue liste de demandes Crédit : Canal 4

Ils n’étaient pas non plus désireux d’avoir des voisins – mais ont demandé à ne pas être trop isolés.

L’expert immobilier Phil Spencer a été chargé de trouver à Carol, Anna et leur fille Lauren la maison de leurs rêves.

Dans l’épisode de mercredi, Phil et sa co-animatrice Kirstie Allsopp étaient confrontés à un défi difficile lorsqu’ils ont découvert l’étendue de la liste de souhaits de la famille.

Les présentateurs ont été laissés perplexes, ainsi appelé dans un professionnel de l’immobilier sans succès.

4 La famille ne tenait pas à avoir des voisins mais ne voulait pas être isolée Crédit : Canal 4

Phil a demandé : « Que se passe-t-il ? Pourquoi n’avez-vous pas encore résolu le problème ?

Lauren a répondu : « C’est une recherche assez complexe je pense, le fait que nos exigences soient uniques.

« Pour moi, l’espace extérieur est vraiment très important, et je ne me soucie pas du tout de la maison, j’ai juste besoin d’un espace extérieur. »

Phil a demandé : « Carol, et toi ?

4 Ils voulaient suffisamment d’espace pour leur entreprise de dressage de chiens Crédit : Canal 4

Carol a déclaré: « Il doit être assez isolé et n’avoir aucun voisin, nous devons gérer l’entreprise sans déranger personne d’autre. »

Phil a demandé : « J’ai aussi entendu des nouvelles sur les locations de vacances ?

Carol a répondu: « Oui, ça m’excite vraiment, j’adorerais entrer dans ça. »

Malheureusement, Phil a eu de mauvaises nouvelles pour la famille, leur disant que leurs spécifications ne correspondaient pas à leur budget.

4 L’expert immobilier Phil Spencer leur a dit que la maison qu’ils voulaient « n’existait pas » sur leur budget Crédit : Canal 4

Il a expliqué: « Ce que je peux dire avec assurance, c’est que tout le paquet que tout le monde veut, dans le budget, n’existe pas, il n’est pas là. »

Les téléspectateurs ont été choqués par les demandes de la famille, avec un écrit: « Pourquoi les gens sont-ils surpris de trouver de petites chambres lorsque vous achetez à Londres. C’est Londres, c’est ce à quoi vous vous attendez. »

Un autre gémit : « Maison pas assez massive…#locationlocationlocation »

Un troisième a ajouté : « #LocationLocationLocation n’est disponible que depuis quelques minutes et je suis déjà furieux. Leur budget maximum est de 850k. »

Phil et Kirstie ont rendu visite à la famille dix ans plus tard et ils ont dit à quel point ils étaient heureux maintenant. Ils ont également révélé que la propriété vaut maintenant plus d’un million de livres sterling.