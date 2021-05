Emplacement, emplacement, emplacement Les téléspectateurs expriment leur fureur après l’épisode «  twist  »

LOCATION, Location, Location, les téléspectateurs étaient furieux après avoir regardé un épisode répété avec une touche.

Phil Spencer a rencontré le couple Sue et Tom, qui ont déménagé dans le sud pour se rapprocher du petit-fils de Sue, et le père divorcé Charlie, qui a emménagé avec ses parents pendant qu’il cherchait une nouvelle maison.

canal 4

Les téléspectateurs de Channel 4 ont fait rage après qu’un épisode a été répété avec une torsion[/caption]

Cependant, les téléspectateurs de Channel 4 aux yeux d’aigle ont remarqué que cet épisode n’était qu’un épisode filmé en 2018 et 2019.

Bien que l’épisode de revisite ait été diffusé pour la première fois hier, les téléspectateurs étaient mécontents de la majorité de l’épisode qui était une répétition, malgré un nouveau segment de rattrapage à la fin.

Les téléspectateurs en colère ont déclaré qu’ils s’attendaient à un nouvel épisode et ont estimé qu’ils avaient été trompés.

Un spectateur a déclaré: «J’apprécie que COVID ait fait de la création de nouveau contenu un défi, mais étiqueter cela comme un« nouvel »épisode l’étire un peu…. #locationlocationlocation. «

canal 4

L’émission revisite le couple de retraités Sue et Tom à partir de 2018[/caption]

Un autre a posté: «#locationlocationlocation Bl *** y répéter avec un peu cloué sur la fin. J’ai vu ça.

Un troisième a ajouté: « La série commence à peine et c’est déjà un épisode de rattrapage (répéter) # c4locations #locationlocationlocation. »

Phil a revisité deux groupes de chasseurs de maisons dont les recherches portaient uniquement sur la famille.

Le couple de retraités Tom et Sue vivent dans leur camping-car après avoir vendu leur chalet bien-aimé dans le Yorkshire natal de Tom.

canal 4

Phil a également rencontré Charlie, récemment divorcée[/caption]

Le plan était de se déplacer à 150 miles au sud pour être près du petit-fils de Sue près de Norfolk – et ils aspiraient à une maison décloisonnée avec un immense jardin.

Le couple venait de terminer la vente de leur maison et cherchait désespérément à trouver leur nouvelle maison pour toujours, avec un budget de 520 000 £.

Pendant ce temps, le père adoré Charlie, qui a récemment divorcé, avec deux enfants, voulait une nouvelle maison familiale dans le Kent pour commencer le prochain chapitre de leur vie.

Il avait un budget de 305 000 £ et voulait trois chambres avec un garage, un grand jardin et une allée.

canal 4

Phil et Kirstie ont aidé Charlie à trouver la maison de ses rêves en 2019[/caption]

Charlie était également ravi après que son offre de 300 000 £ ait été acceptée sur une propriété à Harriestsham, dans le Kent.

Pendant ce temps, Tom et Sue ont atterri dans la maison de leurs rêves à Norfolk.

Phil est revenu pour voir comment ils s’installaient dans leur nouvelle maison.

Le père de deux enfants a rénové la propriété, admettant qu’il avait «tout mis au rebut et reparti de zéro» pour créer une maison familiale pour créer des souvenirs.

canal 4

Sue et Tom étaient ravis de leur nouvelle propriété à Norfolk[/caption]

Il a dit qu’il y avait eu plus de travail qu’il avait prévu et budgété, mais il a dit «il adore la maison et obtient une satisfaction en franchissant la porte».

Dans le Suffolk, Sue et Tom s’étaient installés chez eux dans leur maison de style années 70.

Le couple avait été occupé à transformer la propriété, en rendant la maçonnerie et en continuant les boiseries extérieures, ils avaient donné à la maison une rénovation moderne.

canal 4

Charlie était également aux anges avec sa maison dans le Kent[/caption]





Ils ont même aménagé une chambre d’amis pour que leur petit-fils puisse en profiter, admettant que c’était leur havre de paix parfait.

Location, Location, Location revient mercredi prochain sur Channel 4 à 20h.