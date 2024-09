« Empire, le meilleur film Star Wars » : Justin Trudeau à Stephen Colbert

« Quand j’étais enfant, je parlais comme un enfant et maintenant je suis un homme », a déclaré Justin Trudeau à Stephen Colbert Photographie par Adrian Wyld / LA PRESSE CANADIENNE

Contenu de l’article Il est facile d’être en désaccord avec Justin Trudeau sur la taxe sur le carbone, les soins de santé, le logement et une foule de problèmes qui affligent les Canadiens de nos jours. Mais un domaine de convergence probable avec le Premier ministre est d’admettre que L’Empire contre-attaque, la suite de Star Wars de 1980 d’Un nouvel espoir de 1977, est incontestablement le meilleur de la franchise (du moins à ce jour). Le sujet de la fascination de Trudeau pour le monde de science-fiction emblématique de George Lucas et maintenant de Disney a de nouveau été évoqué à la fin de l’apparition du premier ministre au Late Show avec Stephen Colbert lundi soir.

Contenu de l’article L’hôte, également un grand fan de la franchisea montré un extrait de Trudeau quittant la première à Ottawa du Retour du Jedi (RotJ) de 1983. Colbert termine cette interview pas si difficile en partageant un extrait de la critique du jeune Justin Trudeau après sa sortie du Retour du Jedi en 1983. pic.twitter.com/w8dJsmDtiJ — Courtney Thériault (@cspotweet) 24 septembre 2024

Contenu de l’article « C’était mieux que L’Empire contre-attaque et que Star Wars, du moins je le pense », répond Trudeau, 12 ans, vêtu d’un costume et d’une cravate dans une salle de cinéma, lorsqu’un journaliste de la télévision locale lui demande ce qu’il pense du dernier film de la trilogie originale. En réfléchissant à l’événement d’Ottawa, Trudeau a noté : « Il y avait comme des gagnants de stations de radio. Ce n’était pas une véritable première. » Mais la déclaration de l’Empire a incité Colbert à se demander si la révision tient la route après plus de 40 ans. « Non, la critique ne tient pas la route. Quand j’étais enfant, je parlais comme un enfant et maintenant je suis un homme », a déclaré Trudeau avant de conclure : « Empire est le meilleur film de Star Wars. » Justin Trudeau au Late Show : grincer des dents ou gagner ? C’est un clarification qu’il a publiquement apportée auparavant, mais cet aveu a été fait lors de l’émission de fin de soirée la plus regardée aux États-Unis. Mais où se situe Trudeau, le grand fan qui portait autrefois des chaussettes Chewbacca lors d’un Bloomberg Global Business Forum, par rapport aux autres films et émissions de télévision Star Wars ? Dans un Questions et réponses du Huffington Post 2015 Peu avant de devenir premier ministre pour la première fois, il a classé les six premiers films de la saga Skywalker. Après Empire, il a classé Hope, RotJ, L’Attaque des clones (2002) et La Revanche des Sith (2005), deux films qui ont polarisé les fans les plus acharnés et dans lesquels l’acteur canadien Hayden Christensen incarne Anakin Skywalker au cours de sa dérive progressive vers le côté obscur.

Contenu de l’article Photographie de John Moore / Getty Images « Dommage qu’il n’y ait jamais eu de numéro 1 », avait-il noté à l’époque, choisissant, comme de nombreux fans dévoués, d’ignorer l’abhorré Phantom Menace de 1999, le premier épisode de la série préquelle. Pour les épisodes 7, 8 et 9 — tous diffusés depuis son élection — Trudeau s’est assis avec des enfants de l’Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario pour des projections spéciales des trois. Après avoir regardé Le Réveil de la Force en 2015, adoré par la majorité des fans, Trudeau s’est exprimé sur Twitter avec : « Spoiler : c’était incroyable. »

Contenu de l’article À la même époque, un jeune garçon, présent lors d’une réunion publique du magazine Maclean’s, lui a demandé si l’on pouvait croire à tout le battage médiatique d’Harrison Ford autour du film. « Je ne sais pas ce qu’Harrison Ford en a dit, mais je peux vous dire que c’est aussi bon que je l’espérais », a-t-il répondu. « J’avais votre âge quand j’ai vu Star Wars pour la première fois et comme tout le monde, ou comme tous ceux que je connaissais de ma génération — peut-être que je traînais juste avec des geeks — c’était un film qui a changé ma vie et je suis très confiant que cette nouvelle itération va rendre tout le monde très, très heureux », a déclaré Trudeau aux garçons et au public. Il a également invité des enfants à une projection en 2016 de Rogue One, la préquelle autonome de la série Skywalker, bien accueillie et au ton unique. « le meilleur des préquelles de Star Wars. » Lorsque Les Derniers Jedi est sorti en 2017, Trudeau, accompagné cette fois de ses deux enfants aînés, a assisté à une projection avec d’autres enfants du CHEO, ainsi que des membres du Club des garçons et filles d’Ottawa. « La force est puissante avec ce groupe d’enfants », a-t-il tweeté. « Quant aux Derniers Jedi : exceptionnel. » Le lendemain, lors d’une fête de fin d’année du caucus libéral couverte par La Presse Canadienne, il a déclaré aux invités qu’il s’agissait d’un « une véritable étape importante » dans sa vie.

Quant à l'Ascension de Skywalker, une histoire épique qui a été un échec total auprès des téléspectateurs et qui a poussé les fondamentalistes de Star Wars à réclamer son retrait du précieux canon, Trudeau a tweeté : « Notre avis ? Nous avons adoré #TheRiseOfSkywalker ! » nat On ne sait pas si son classement personnel a changé depuis la sortie des trois derniers, mais il a parlé publiquement d'autres propriétés Star Wars qui ont été publiées depuis. Dans une conversation annuelle de vacances sur Podcast et chaîne YouTube de Terry DiMonte L'année dernière, l'animateur a demandé à Trudeau ce qu'il regardait lors de ses longs vols vers des réunions bureaucratiques à travers le monde. « Andor », répond-il, puis découvre que DiMonte n'a pas vu le drame d'espionnage politique Disney+ de 2022 dont la deuxième saison très attendue est prévue pour 2025. « Mec ! Tu dois le voir. C'est tellement bien. C'est tout ce que Star Wars pourrait et devrait être. C'est réfléchi, c'est courageux, ce n'est pas rempli de caméos d'un Luke Skywalker numérique, c'est juste réel. »

Contenu de l’article Le commentaire sur les caméos pourrait laisser penser à certains que Trudeau n’est pas un fan de la série The Mandalorian, qui mettait en scène un acteur arborant un visage CGI de l’acteur original de Skywalker, Mark Hamill, dans un final de saison, mais le Premier ministre ne semble pas avoir déclaré d’une manière ou d’une autre ce qu’il pensait de la série qui a présenté Grogu – mieux connu sous le nom de Baby Yoda – au canon et au monde. Peut-être attend-il le film Mandalorian & Grogu promis pour 2026 avant de peser sur leur rôle dans l’univers des histoires. Une chose est sûre : le 4 mai 2025, qu’il soit ou non à la tête du pays, Trudeau enverra sans aucun doute des vœux non officiels à l’occasion de la Journée Star Wars aux Canadiens via les médias sociaux, comme cette année avec Christensen. Le clip se termine avec Trudeau ouvrant une mallette contenant un sabre laser, l’arme des Jedi comme des Sith. La couleur de la lame qui s’illumine n’est pas révélée.

