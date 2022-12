Empire: la société mère de Sobeys affirme que la cyberattaque coûtera 25 millions de dollars

La société mère de Sobeys, Empire Co. Ltd., a partagé de nouveaux détails sur une cyberattaque qui a interrompu ses services de pharmacie et d’autres fonctions en magasin le mois dernier.

La faille de sécurité de début novembre a empêché les clients de remplir leurs ordonnances pendant quatre jours, tandis que d’autres fonctions en magasin telles que les caisses automatiques, l’utilisation de cartes-cadeaux et l’échange de points de fidélité ont été hors ligne pendant environ une semaine.

L’événement de cybersécurité devrait coûter 25 millions de dollars après les recouvrements d’assurance, a déclaré Empire jeudi.

Mais la société, propriétaire de la chaîne de pharmacies Lawtons Drugs, a refusé de révéler le coût total de la perturbation.

“Nous n’allons pas fournir le montant brut”, a déclaré Matt Reindel, directeur financier d’Empire et Sobeys, lors d’un appel avec des analystes pour discuter des derniers résultats financiers de l’entreprise.

“Nous estimons un impact net de 25 millions de dollars sur le bénéfice net. Cette estimation comprend certaines pertes commerciales, telles que la démarque inconnue et la main-d’œuvre supplémentaire, puis les coûts directs tels que les dépenses professionnelles en informatique et les frais juridiques.”

On ne sait toujours pas si des informations personnelles ont été volées lors de la violation ou si Sobeys a payé une sorte de rançon.

Michael Medline, président et chef de la direction d’Empire et de Sobeys, a déclaré que la société avait pris des mesures dès que la cyber « intrusion » avait été découverte.

“Nous avons immédiatement commencé à isoler la source et à fermer certains systèmes pour empêcher une nouvelle propagation et protéger nos opérations et nos données”, a-t-il déclaré lors de la conférence téléphonique.

“Cela nous a permis de gérer nos magasins avec peu de perturbations et, heureusement, sans interruption de notre chaîne d’approvisionnement. Mais cet événement et notre réponse de précaution ont causé des problèmes temporaires.”

Alors que les services destinés aux clients ont été entièrement restaurés depuis un certain temps, la société a déclaré qu’elle continuait de remettre en ligne les systèmes d’information et administratifs selon une approche progressive.

Empire a déclaré que son équipe de sécurité interne enquêtait toujours sur l’événement avec l’aide des principales sociétés de cyberdéfense.

Si l’enquête révèle que des données ont été supprimées de ses systèmes, Empire a déclaré qu’il prendrait “toutes les mesures nécessaires auprès des régulateurs de la confidentialité et des personnes concernées”.

Empire a déclaré un bénéfice de 189,9 millions de dollars ou 73 cents par action au cours de son dernier trimestre, contre 175,4 millions de dollars ou 66 cents par action au même trimestre l’an dernier.

Les ventes au cours du deuxième trimestre de l’exercice 2023 de la société ont totalisé 7,64 milliards de dollars, contre 7,32 milliards de dollars au même trimestre l’an dernier.

Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 3,9 %, tandis que les ventes des magasins comparables, à l’exclusion des ventes de carburant, ont augmenté de 3,1 %.

L’activité de vente au détail de produits alimentaires de la société – qui exploite plusieurs chaînes, dont Sobeys, Safeway, FreshCo, Farm Boy et Foodland – a enregistré un bénéfice net de 158,0 millions de dollars au cours du trimestre, en baisse par rapport à un bénéfice de 159,3 millions de dollars au cours de la même période l’an dernier.

Pendant ce temps, Empire a annoncé son intention de vendre 56 stations-service dans l’Ouest canadien à Canadian Mobility Services Ltd., filiale de Shell Canada, pour environ 100 millions de dollars en espèces.

“En examinant notre portefeuille, nous avons déterminé que notre activité de carburant dans l’Ouest – qui n’a pas d’activité de dépanneur significative – n’est pas au cœur de notre offre”, a déclaré Medline.

“Cette vente nous permet de réaliser la valeur de ces actifs tout en continuant à bénéficier du trafic piétonnier généré par ces sites. Shell est un bon partenaire et grâce à leur investissement dans ces sites, nous nous attendons à voir des avantages accrus à la fois pour leur entreprise et pour nos voisins. épiceries.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 15 décembre 2022.