« Empire du mensonge » : Lavrov critique l’Occident dans son discours à l’ONU | Guerre Russie-Ukraine

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a qualifié l’Occident d’« empire du mensonge » et l’a accusé d’adopter une mentalité néocoloniale dans ses ouvertures au Sud pour obtenir le soutien de l’Ukraine dans la guerre.

S’exprimant après une semaine d’intense diplomatie mondiale lors du rassemblement annuel des dirigeants du monde au siège de l’ONU à New York, où l’Ukraine et ses alliés occidentaux cherchaient à obtenir un soutien à Kiev dans sa lutte contre l’invasion russe, Lavrov a déclaré qu’une « majorité mondiale » était être trompé par l’Occident.

« Les États-Unis et leur collectif subordonné continuent d’alimenter les conflits qui divisent artificiellement l’humanité en blocs hostiles et entravent la réalisation des objectifs généraux », a déclaré M. Lavrov.

« Ils tentent de forcer le monde à jouer selon leurs propres règles égocentriques. »

James Bays, correspondant diplomatique d’Al Jazeera, a déclaré que le discours de Lavrov faisait partie d’un « tour du monde des opinions de la Russie » qui ne contenait aucune mention réelle de l’Ukraine et peu d’indications sur le plan de Moscou un an après le début du conflit.

Lors d’une conférence de presse qui a suivi le discours, le ministre des Affaires étrangères a rejeté une proposition en 10 points avancée par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, ainsi que les dernières propositions de l’ONU visant à relancer l’initiative céréalière de la mer Noire.

« Ce n’est absolument pas réalisable », a-t-il déclaré à propos du projet de paix promu par Kiev. « Il n’est pas possible de mettre cela en œuvre. Ce n’est pas réaliste et tout le monde le comprend, mais en même temps, ils disent que c’est la seule base de négociation.»

Il a également déclaré que la proposition de l’ONU ne serait pas acceptée parce que l’Occident n’avait pas tenu ses promesses envers Moscou, notamment la levée des sanctions contre une banque russe et sa reconnexion au système mondial SWIFT.

L’invasion de l’Ukraine en février 2022 a déclenché des perturbations commerciales et une augmentation significative des prix internationaux de l’énergie, des matières premières agricoles et des engrais, qui étaient déjà élevés en raison des effets de la pandémie de COVID-19.

Le ministre russe des Affaires étrangères a imputé la responsabilité des crises des marchés alimentaires et énergétiques aux pays occidentaux, qui imposent des « mesures coercitives unilatérales » – ou des sanctions – aux pays les plus faibles.

Le discours de Lavrov intervient alors que Zelensky décerne deux prix d’État à des volontaires polonais lors d’une escale, alors que les relations entre les deux pays sont tendues au sujet des importations de céréales. Il n’a rencontré aucun responsable.

Zelensky a provoqué la colère de ses voisins lorsqu’il a déclaré à l’Assemblée générale des Nations Unies que Kiev s’efforçait de préserver les routes terrestres pour les exportations de céréales, mais que le « théâtre politique » autour des importations ne faisait qu’aider Moscou.

La Pologne a décidé la semaine dernière de prolonger l’interdiction sur les importations de céréales ukrainiennes, ébranlant ainsi les relations de Kiev avec un voisin qui est l’un de ses plus fidèles alliés depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février de l’année dernière.

Zelensky a remercié tous les Polonais qui « dès les premiers jours ont ouvert leurs familles, leurs maisons, se sont ouverts et ont aidé ».

« Je crois que les défis sur notre chemin commun ne sont rien comparés au fait qu’il existe une telle force entre nos peuples », a-t-il déclaré.

Poursuite des combats

L’Ukraine poursuit sa contre-offensive pour repousser l’invasion russe et reconquérir ses territoires perdus. Samedi matin, elle a lancé une nouvelle attaque de missiles sur Sébastopol, dans la péninsule de Crimée occupée, un jour après une attaque contre le quartier général de la flotte russe de la mer Noire qui a fait un militaire porté disparu et le bâtiment principal en feu.

Le chef des renseignements ukrainiens, Kyrylo Budanov, a déclaré samedi à Voice of America qu’au moins neuf personnes avaient été tuées et 16 autres blessées à la suite de l’attaque de Kiev contre la flotte de la mer Noire vendredi.

Boudanov a affirmé qu’Alexandre Romanchuk, un général russe commandant les forces le long de la ligne de front clé du sud-est, était « dans un état très grave » après l’attaque.

Zein Basravi, d’Al Jazeera, rapportant depuis Kiev, a déclaré que les renseignements militaires ukrainiens avaient confirmé le bilan des morts. Au moins deux généraux supérieurs ont été blessés, tandis que le sort du chef de la marine russe de la mer Noire, Viktor Sokolov, restait inconnu.

La Russie n’a pas confirmé le nombre de victimes.

La Crimée a servi de plaque tournante clé pour soutenir l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie. Sébastopol, principale base de la flotte russe de la mer Noire depuis le XIXe siècle, revêt une importance particulière pour les opérations navales depuis le début de la guerre.

Hanna Shelest, analyste en sécurité à l’ONG ukrainienne Prism, a déclaré que les attaques de Kiev contre la Crimée étaient importantes pour sa stratégie et son moral.

La majorité des attaques contre la région sud de l’Ukraine proviennent de Crimée, et les mesures visant à diminuer les capacités là-bas ont une importance stratégique, a déclaré Shelest à Al Jazeera.

L’armée ukrainienne a déclaré que l’armée de l’air avait mené vendredi 12 attaques contre le quartier général de la flotte de la mer Noire, ciblant les zones où étaient concentrés le personnel, l’équipement militaire et les armes. Il a indiqué que deux systèmes de missiles anti-aériens et quatre unités d’artillerie russes avaient été touchés.

L’Ukraine a de plus en plus ciblé les installations navales en Crimée ces dernières semaines, tandis que l’essentiel de sa contre-offensive progresse lentement dans l’est et le sud de l’Ukraine.