Empire Co. touchée par des problèmes informatiques affectant les pharmacies de Sobeys et d’autres épiceries

STELLARTON, N.-É. –

Les épiceries à travers le Canada appartenant à la société Empire Co. Ltd., basée en Nouvelle-Écosse, y compris la chaîne Sobeys, connaissent des problèmes informatiques qui ont rendu difficile la tâche de certains clients cherchant des ordonnances.

La société, basée à Stellarton, en Nouvelle-Écosse, a publié aujourd’hui une brève déclaration confirmant qu’un “problème de système informatique” affecte certaines pharmacies, bien qu’elle ait déclaré que les magasins restent ouverts et ne connaissent pas de perturbations importantes.

Certains services en magasin, cependant, fonctionnent par intermittence ou avec un retard, bien qu’Empire n’ait pas expliqué ce que cela signifiait.

La société affirme qu’elle fait des progrès dans la résolution de ses problèmes informatiques, mais est incapable de déterminer quand les problèmes seraient résolus.

Les difficultés techniques ont été signalées pour la première fois le week-end.

Avec environ 30,5 milliards de dollars de ventes annuelles et 130 000 employés, l’écurie de points de vente d’Empire comprend 1 598 magasins sous différentes marques, dont IGA, Safeway, Foodland, Lawtons Drugs, Fresh Co, Needs, Thrifty Foods, Rachelle Berry et Bonchoix.

“Chez Sobeys, dépasser les besoins de nos clients est toujours notre priorité absolue”, a déclaré Pierre St-Laurent, chef de l’exploitation de l’entreprise, dans un communiqué. “Notre seul objectif pour le moment est de résoudre ce problème et nous fournirons d’autres mises à jour au fur et à mesure que des informations pertinentes seront disponibles.”

Empire exploite 1 500 magasins de détail dans les 10 provinces.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 7 novembre 2022