Empire Burgers, Ancho & Agave parmi les nouveaux restaurants à Yorktown Center – Shaw Local

La scène culinaire autour de Yorktown Center se réchauffe avec un afflux de nouveaux restaurants qui représentent l’avenir de la nourriture des centres commerciaux.

Parmi eux se trouvent Empire Burgers + Brew, de Naperville, et le premier Ancho & Agave de la région de Chicago, un restaurant de tacos et de tequila avec une suite dans le sud de l’État de Bloomington. Les deux devraient ouvrir en 2024.

« Ce n’est que la première des nombreuses annonces que nous allons faire au cours des prochains mois concernant de futurs ajouts au Yorktown Center », a déclaré le directeur général Josh Dean.

Les nouveaux restaurants font partie d’une refonte plus vaste du centre commercial Lombard. Le propriétaire Pacific Retail Capital Partners s’associe à Synergy Construction Group, basé à Chicago, sur un plan de revitalisation qui vise à apporter des centaines de nouveaux appartements et une place de style Main Street bordée de boutiques tournées vers l’extérieur à Yorktown, l’un des premiers centres commerciaux fermés construit dans la banlieue ouest.

Le grand magasin Carson vacant doit être démoli pour faire place à une nouvelle entrée de centre commercial et à un espace vert. Surnommé Yorktown Reserve, le développement résidentiel à lui seul est évalué à plus de 200 millions de dollars.

« Cela a vraiment créé un buzz ici, de tous les détaillants aux clients, le village », a déclaré Dean. « Tout le monde semble être d’accord avec ça, ce qui est super pour nous. Cela n’a été que des commentaires positifs et vraiment juste de l’optimisme quant à ce à quoi l’ensemble du projet va ressembler dans les prochaines années.

D’autres centres commerciaux intérieurs traditionnels, de Vernon Hills à Aurora, transforment de vastes étendues d’espaces de vente au détail morts en logements haut de gamme et en rangées de restaurants haut de gamme pour ramener les clients qui se sont connectés. L’équipe de développement de Yorktown a l’intention de créer une place semblable à un parc à la place de celle de Carson pour relier le complexe d’appartements prévu au centre commercial de 1,2 million de pieds carrés.

« Avec toute la nouvelle excitation autour du développement, nous avons vraiment beaucoup d’intérêt pour le centre en général », a déclaré Dean.

Voici un échantillon de ce que vous pouvez vous attendre à trouver au centre commercial, maintenant et dans les mois à venir.

Empire Burgers + Brassage

L’Empire Restaurant Group est devenu exactement cela : un empire en pleine croissance.

Au centre-ville de Naperville, la famille Cullen a créé son restaurant phare Empire à partir d’un bâtiment au bord de la rivière, de vieux tonneaux de whisky et de bois de grange. Empire est connu pour ses hamburgers de luxe au bœuf Angus, ses bières artisanales, sa musique live et son patio animé sur le toit.

La famille prévoit d’étendre le concept avec un deuxième ensemble Empire Burgers + Brew qui ouvrira à Yorktown au printemps prochain. Empire reprendra le bâtiment du restaurant Rock Bottom le long de Highland Avenue.

« Nous les envisageons d’avoir un espace sur le toit et des options de restauration à l’extérieur et à l’intérieur », a déclaré Dean.

La carte lombarde proposera des burgers, des sandwichs, des petites bouchées et des douceurs.

Ancho & Agave

Le restaurant mexicain devrait faire ses débuts dans la banlieue de Chicago du milieu à la fin de l’été 2024.

Ancho & Agave emménagera dans le bâtiment vacant du Claim Jumper Steakhouse, qui se trouve également sur Highland Avenue, à la périphérie du centre commercial.

Le menu promet carnitas et tacos au porc al pastor, enchiladas, fajitas et guacamole frais aux côtés de margaritas, jus de fruits, sangria et cocktails artisanaux.

Beignet Mochii

Le nouveau locataire du centre commercial intérieur a organisé une célébration d’ouverture avec la Chambre de commerce de Lombardie le 1er août. Les beignets mochi sont un hybride entre un beignet de gâteau et un mochi moelleux, un gâteau de riz japonais traditionnel à base de riz gluant.

Le pâte photogéniqueLes uts viennent dans des saveurs à la mode telles que le matcha, la fraise, l’Oreo et le gâteau en entonnoir. Mochii est le dernier ajout à The Eatery, la version du centre commercial d’une aire de restauration.

« Nous voulons vraiment nous diversifier et offrir à nos clients autant d’options différentes que possible », a déclaré Dean.

D’autres options sur le menu Mochii incluent des chiens de maïs coréens, des boissons boba parsemées de perles de tapioca et de la crème glacée mochi.

