Empêchez les pirates du porche de ruiner l’Amazon Prime Day d’octobre. Voici comment

Vous voulez une autre chance de réaliser de grosses économies sur les produits cet automne ? Si vous êtes membre Prime, le prochain Amazon Prime Day — 10 et 11 octobre — est une autre chance de récupérer les objets dont vous rêvez. Les remises peuvent être importantes, mais les économies pourraient être anéanties si des criminels volent vos colis livrés.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Parfois appelés « pirates du porche », ces voleurs de colis volent les livraisons devant les maisons (qu’il y ait ou non un porche). Les incidents de vol de colis ont grimpé en flèche au cours de la première année de la pandémie et restent assez élevés : environ 49 millions de personnes ont été victimes d’un vol de colis en 2022. selon Security.org.

Bien qu’il soit très décevant de se faire voler votre offre Prime Day préférée, vous pouvez réduire considérablement le risque de vol de colis en prenant quelques précautions. Apprenez à empêcher les pirates du porche de récupérer votre butin et assurez-vous de recevoir tout ce que vous commandez le Prime Day.

Pour en savoir plus sur les prochains Prime Big Deals Days, découvrez comment obtenir 30 $ gratuits pour Prime Day et découvrez les meilleures offres Prime Day déjà disponibles.

Amazon Octobre Prime Day 2023

Comment arrêter les pirates du porche

Votre meilleure approche pour prévenir le vol de colis consiste à disposer de plusieurs niveaux de protection. Tout comme vous vaccineriez, porteriez un masque et aéreriez l’air pour vous protéger contre le COVID-19, plusieurs mesures pour contrecarrer les pirates du porche peuvent réduire considérablement votre risque.

Tout d’abord, suivez tous vos colis

Connaître l’emplacement exact de votre colis lors de son trajet jusqu’à votre domicile réduira le temps qu’il passe devant votre maison, donnant ainsi moins de chances aux pirates du porche de le voler. Tous les principaux services de livraison et le service postal américain permettent le suivi des colis.

Réduire le délai entre la livraison de votre colis et sa récupération est un moyen simple et gratuit d’éviter le piratage du porche, surtout si vous êtes habituellement chez vous. Si vous n’êtes pas chez vous lorsqu’un colis arrive, vous disposez de plusieurs autres moyens gratuits pour éviter le vol.

Obtenez de l’aide des voisins

Se faire des amis avec vos voisins est un excellent moyen de bâtir une communauté, mais cela peut aussi donner avantages personnels, y compris la prévention potentielle du vol de colis. Si vous ne serez pas chez vous au moment où un colis devrait être livré, contactez un ami voisin et laissez-le le récupérer pour vous.

Si vous avez un voisin qui est toujours à la maison et que vous ne l’êtes pas, vous pouvez même faire livrer vos colis à son adresse et les récupérer à votre retour chez vous.

Faites livrer vos colis à votre adresse professionnelle

Une autre option pour protéger vos colis contre le vol est de les faire livrer à votre bureau ou à votre adresse de travail, surtout si vous ne travaillez jamais à domicile. De nombreux bureaux disposent de réceptionnistes ou de services d’expédition à temps plein qui se feront un plaisir de conserver vos colis personnels.

Cependant, parlez-en à votre patron ou à votre service RH avant de faire le changement. Certaines entreprises ont des politiques explicites interdisant les livraisons personnelles.

Pensez à installer une caméra de sonnette vidéo

Les sonnettes vidéo ajoutent une couche de protection contre les pirates du porche. Chris Monroe/CNET

Les sonnettes vidéo peuvent avoir un effet dissuasif contre le vol de colis, et pas seulement parce que la vidéo pourrait effrayer les criminels. Les caméras de sonnette de sociétés comme Ring, Wyze et Blink enregistreront non seulement l’activité, mais vous alerteront également de tout mouvement sur votre porche et vous permettront de communiquer avec toute personne qui se trouve là-bas, que vous soyez à la maison ou non.

En savoir plus: Meilleures caméras de sonnette vidéo de 2023

Si votre sonnette vidéo vous indique que quelqu’un livre un colis, vous pouvez discuter avec cette personne pour lui indiquer où cacher votre colis afin qu’il ne soit pas volé.

Amazon Key permet de livrer des colis dans votre garage

Si vous êtes membre d’Amazon Prime avec une porte de garage intelligente, vous pouvez faire livrer gratuitement vos colis dans votre garage en utilisant . Reliez simplement votre porte de garage à Amazon Key à l’aide de l’application pour votre garage intelligent, et lorsque vous effectuez un achat, sélectionnez Livraison gratuite de clé.

En savoir plus: Meilleures caméras de sécurité extérieures pour la maison

Lorsque le chauffeur Amazon arrivera chez vous, il scannera votre colis pour ouvrir la porte de votre garage – vous n’avez rien à faire. Si vous n’êtes pas à l’aise avec l’accès d’un inconnu à votre garage, vous pouvez également ajouter une caméra vidéo pour surveiller la livraison. Des alertes en temps réel vous indiqueront exactement où se trouve votre colis à tout moment.

Vérifiez si un Amazon Locker est proche de chez vous

Les casiers Amazon offrent la possibilité de récupérer votre colis selon votre propre horaire. Amazone

Si vous souhaitez vraiment arrêter les pirates du porche pour les packages Amazon, utilisez un s’il y en a un assez près de chez vous. Amazon Locker vous permet d’envoyer des colis vers un lockbox dans un emplacement externe et sécurisé. Vous pouvez récupérer vos colis quand vous le souhaitez, dans les trois jours suivant l’arrivée d’un colis.

Amazon Locker est gratuit pour tous les membres Prime. Les autres membres d’Amazon devront payer les tarifs d’expédition standard. Certains Amazon Lockers sont ouverts 24 heures sur 24, mais chaque Amazon Locker a des horaires uniques. Consultez le site Amazon pour voir exactement quand ils sont ouverts.

Pour vous aider à trouver un Amazon Locker près de chez vous, qui montre les emplacements disponibles. Un outil tiers appelé CasierCarte montre un affichage graphique de tous les casiers Amazon aux États-Unis, mais sachez qu’il ne s’agit pas d’une application officielle et confirmez les informations du casier sur le site Amazon.

Se faire arnaquer par des pirates du porche peut être une expérience frustrante, mais avec un peu de préparation et de soins, vous pouvez empêcher ces voleurs de voler vos merveilleuses nouveautés.