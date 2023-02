Empêchez les entreprises britanniques de téléphonie mobile et de haut débit de “se remplir les poches”, exhortent les experts en consommation

Le régulateur britannique des télécommunications est invité à intervenir face aux inquiétudes selon lesquelles les opérateurs de téléphonie mobile et de haut débit “se remplissent les poches” avec 2,2 milliards de livres sterling de hausses de prix supérieures à l’inflation pendant la crise du coût de la vie.

Alors que les ministres ont exhorté les employés à faire preuve de modération salariale, les entreprises de téléphonie mobile et de haut débit font face à une réaction brutale des consommateurs alors qu’elles annoncent des augmentations de prix record.

Ofcom, le régulateur, subit une pression croissante ce week-end pour prendre des mesures pour protéger les consommateurs, alors que les experts préviennent que les hausses de prix pour certains clients pourraient atteindre 17 %.

Certaines firmes ont déjà confirmé des hausses de plus de 14%, ce qui touchera les clients en CDD ou en rupture de contrat.

BT, qui possède également la marque EE, indique que ses augmentations pour les clients mobiles et haut débit seront de 14,4 %, soit le taux d’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour décembre plus des frais supplémentaires de 3,9 %. Three UK augmente également les factures en avril de 14,4 % pour les utilisateurs haut débit et mobiles qui ont adhéré après le 1er novembre 2022.

L’un des plus grands opérateurs de téléphonie, O2, a déclaré que certains clients verraient leurs factures augmenter de l’indice des prix de détail (RPI), désormais de 13,4 %, plus 3,9 % supplémentaires. Il basera sa hausse des prix sur le chiffre du RPI pour janvier, qui sera annoncé plus tard ce mois-ci, et affirme que tous les chiffres prévus sont “spéculatifs”.

Matthew Upton, directeur des politiques chez Citizens Advice, a déclaré: «Alors que nous nous ressaisissons tous dans une crise du coût de la vie, les entreprises de haut débit et de téléphonie mobile devraient faire ce qu’elles peuvent pour aider – et non se remplir les poches.

«Nous nous attendons à ce que des millions de personnes paient, en moyenne, près de 90 £ de plus par an sur les factures de téléphonie mobile et de haut débit, soit 2,2 milliards de £ de hausses au pire moment possible. Nous continuons d’appeler ces entreprises à faire ce qu’il faut et à supprimer leurs hausses de prix, mais elles n’ont pas écouté. Il est maintenant temps pour l’Ofcom et le gouvernement de les forcer.

En septembre, Lindsey Fussell, directrice du groupe réseaux et communications de l’Ofcom, a exhorté les entreprises de téléphonie mobile et de haut débit « à réfléchir très attentivement à ce qui est justifié pendant une période exceptionnelle de difficultés pour de nombreuses personnes ». Peu de grandes entreprises ont tenu compte de son avertissement. Les prix de détail ne sont pas fixés par le régulateur car le marché est considéré comme très concurrentiel.

Alors que Tesco Mobile fait la promotion de ses produits sur le fait qu’il n’augmente pas les prix pendant un contrat fixe, la plupart des autres fournisseurs de télécommunications mettent en œuvre des augmentations de prix à mi-contrat. L’Ofcom enquête déjà si ces hausses de prix dans le contrat sont suffisamment clairement définies avant que les clients ne s’inscrivent.

L’Ofcom ne fixe généralement pas les prix sur les marchés du haut débit et de la téléphonie mobile car ils sont considérés comme très compétitifs. Photographie : Yui Mok/PA

Alistair Young, 41 ans, client EE et travailleur caritatif de Londres, dit que même s’il savait qu’il y aurait des hausses de prix dans le contrat, il n’aurait jamais pu prédire à quel point l’inflation irait. Il dit qu’il doit continuer à payer sa facture la plus élevée de plus de 70 £ par mois ou faire face à une pénalité qu’il a calculée à 460 £ pour résilier son contrat.

« Ils ne font que sauter dans le train en marche. Si l’un d’eux le fait, ils le font tous », a-t-il déclaré. “Je ne toucherais plus jamais à l’un des grands fournisseurs de téléphonie mobile.”