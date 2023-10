Le procureur de la CPI, Karim Khan, a appelé Israël à déployer des « efforts visibles » pour garantir que les civils puissent accéder à la nourriture et aux médicaments.

Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a déclaré dimanche lors d’une conférence de presse au Caire, la capitale égyptienne, qu’Israël doit déployer des « efforts visibles » pour garantir que les civils reçoivent de la nourriture et des médicaments de base.

Dans une déclaration vidéo publiée plus tôt sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, Khan a averti que la restriction de ces droits pourrait donner lieu à une « responsabilité pénale » en vertu du Statut de Rome.

« Rien ne devrait empêcher l’acheminement des secours humanitaires vers les enfants, les femmes, les hommes et les civils », a déclaré Khan dans la vidéo prise depuis le poste frontière de Rafah avec l’Égypte.

« Ils sont innocents, ils ont des droits en vertu du droit humanitaire international », a ajouté Khan. « Ces droits font partie des Conventions de Genève, et ils donnent même lieu à des responsabilités pénales lorsque ces droits sont restreints en vertu du Statut de Rome. »

Le procureur a également déclaré qu’il espérait se rendre dans la bande de Gaza et en Israël pendant son séjour dans la région, car « son bureau est déterminé à faire valoir ces droits autant que possible et partout où nous avons juridiction ».

Les fournitures d’aide à Gaza ont été minimes depuis qu’Israël a commencé à bombarder l’enclave palestinienne densément peuplée le 7 octobre après une attaque meurtrière du Hamas. Peu de temps après, Israël a imposé un siège total sur le territoire, privant ses habitants de l’électricité, de l’eau et de l’approvisionnement alimentaire.

Plus tôt cette semaine, Oxfam dit Israël utilise « la famine comme arme de guerre » à Gaza, notant que depuis le début de la guerre, Gaza n’a reçu que 2 pour cent de la nourriture qu’elle aurait normalement reçue.

Des camions humanitaires ont commencé à affluer dans la bande de Gaza depuis le terminal de Rafah avec l’Égypte le 21 octobre, mais les agences humanitaires ont qualifié cela de « goutte dans l’océan ».

« Enquêtes actives »

Khan a déclaré que le tribunal avait « des enquêtes actives en cours » concernant « les crimes qui auraient été commis en Israël le 7 octobre, ainsi qu’en relation avec Gaza et la Cisjordanie dans notre juridiction, remontant à 2014 ».

« Nous examinons de manière indépendante la situation en Palestine, nous examinons les événements en Israël et les allégations selon lesquelles des ressortissants palestiniens auraient également commis des crimes », a déclaré Khan.

Au moins 8 005 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes à Gaza depuis le début de la guerre. En Israël, plus de 1 400 personnes ont été tuées, pour la plupart lors de l’attaque du Hamas du 7 octobre.

Israël, qui n’est pas membre de la CPI, a précédemment rejeté la compétence de la Cour et ne s’engage pas officiellement auprès de la Cour.

Le Statut fondateur de la CPI lui confère l’autorité légale d’enquêter sur des crimes présumés commis sur le territoire de ses membres ou par leurs ressortissants, lorsque les autorités nationales « ne veulent pas ou ne peuvent pas » le faire.

Le 10 octobre, le bureau du le procureur de la CPI a déclaré son mandat s’applique aux crimes potentiels commis dans le conflit actuel.