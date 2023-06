Émouvant, Kevin Clifton est parti «secoué» par une découverte «inconfortable» sur la famille sur Who Do You Think You Are?

KEVIN Clifton a été laissé « trembler » par une découverte « inconfortable » sur sa famille sur Who Do You Think You Are?

L’ancien pro de Strictly Come Dancing était le dernier visage célèbre à avoir participé à la série à succès de la BBC.

Kevin était la dernière star à participer à la série de la BBC

Kevin, 40 ans, voulait en savoir plus sur sa famille et sa recherche l’a mené au Canada.

Son premier arrêt a été un orphelinat, où il a appris que son arrière-arrière-grand-mère, Emma Grace Elizabeth, avait été placée dans un orphelinat lorsqu’elle était enfant aux côtés de ses frères et sœurs.

Kevin était impatient de découvrir ce qui était arrivé aux parents d’Emma et a vite appris que son arrière-arrière-arrière-grand-père avait 40 ans lorsqu’il avait épousé son arrière-arrière-arrière-grand-mère Grace, qui avait 16 ans.

Il a dit: « C’est une photo de mes arrière-arrière-arrière-grands-parents… John et Grace et deux des trois frères et sœurs et je ne sais pas lequel est lequel.

« Je peux voir qu’ils se sont mariés en janvier 1882, il y a quelques années où ces deux-là sont ensemble et ont des enfants, et tout d’un coup, ils se sont retrouvés dans un orphelinat. »

Plus tard, Kevin a lu un article de journal sur une affaire judiciaire où il a été révélé que Grace avait eu les yeux «noircis» par son mari.

Kevin a déclaré: « C’est bizarre parce qu’évidemment, je ressens pour mon arrière-arrière-arrière-grand-mère en ce moment.

«Mais alors ce gars qui est un méchant pour moi, c’est mon arrière-arrière-arrière-grand-père qui se comporte comme ça.

« Ce n’est pas confortable pour moi, ce n’est pas confortable du tout. »

Ce qu’il a appris sur Grace l’a laissé « secouer », comme il l’a dit vers la fin de l’épisode : « Tout ce que j’ai appris au cours des deux dernières semaines sur mon histoire familiale qui a traversé les générations et qui s’est terminée contre moi… rien de tout ça serait arrivé si Grace n’avait pas survécu à cela.

Il a poursuivi: «Je me sens trembler en ce moment. Je suis vraiment fier, je suis un peu émotif en fait, je me bats un peu.

Kevin a appris l'existence de ses arrière-arrière-arrière-grands-parents

Qui pensez vous être? est diffusé sur BBC One et est disponible sur BBC iPlayer.