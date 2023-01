Émouvant d’être de retour dans le camp national après si longtemps, déclare Bala Devi

La ville de Chennai est actuellement une véritable confluence des meilleurs talents indiens du football féminin – les camps nationaux pour les seniors et les moins de 20 ans se déroulent simultanément au SSN Ground et au Home Games Sports Arena, respectivement.

Alors que l’équipe indienne de football féminin se prépare actuellement pour les prochaines qualifications olympiques féminines prévues en avril, l’équipe U-20 partira pour Dhaka, au Bangladesh, la semaine prochaine pour participer aux championnats SAFF U-20. Restant ensemble dans le même hôtel, les probables des deux équipes sont très excités; s’entraînent dur et ont hâte de montrer leurs talents pour les équipes nationales.

Mais alors, il y a une raison de plus qui rend les joueurs très motivés ; même les militants chevronnés sont ravis que Ngangom Bala Devi soit de retour dans le camp national après une longue période. Il y a un bourdonnement dans l’air : « Bala didi est de retour » – chaque campeur est ravi que l’un des meilleurs joueurs du pays soit revenu au camp national pour partager la scène avec eux.

L’entraîneur-chef de l’équipe indienne de football féminin, Thomas Dennerby, a appelé 30 joueuses pour le camp, et des joueuses comme Sangita Basfore, Jabamani Tudu, Karthika et Bala Devi sont de retour après une longue période.

L’une des meilleures footballeuses indiennes, Bala a été nommée trois fois Joueuse de l’année de l’AIFF et a joué pour le club écossais, le Rangers FC, de 2020 à 2022. Le passage britannique de l’attaquante vedette indienne a été écourté l’année dernière en raison d’une blessure au ligament croisé antérieur, ce qui l’a incitée à retourner en Inde. Cependant, elle s’est remise de sa blessure depuis lors.

Dans une conversation franche avec AIFF, Bala Devi a discuté en détail de son retour, de la voie à suivre, de ses expériences passées et bien plus encore.

Extraits :

Que ressens-tu à l’idée de retourner au camp après une longue période ?

Eh bien, je suis de retour dans l’équipe nationale après trois ans. C’est un sentiment plutôt surréaliste. J’attendais ce moment depuis longtemps, et maintenant que le moment est arrivé, je me sens ému, pour être honnête. La vie est certainement belle et gentille avec moi maintenant. Mon processus de rééducation a été long, mais je suis heureux d’être maintenant en forme et prêt à jouer.

Après mon passage dans les Rangers, j’ai reçu des offres de différents clubs d’autres pays. Mais je voulais revenir et être en lice pour représenter mon pays. Je porterai à nouveau le maillot de l’Inde, le mieux qui puisse m’arriver.

Le camp national senior compte maintenant de nouveaux visages et d’anciens aussi. Comment te sens-tu à propos de ça?

Au départ, j’étais un peu nerveux parce que j’étais de retour après avoir passé deux ans en Europe, et cela aussi après avoir récupéré de ma blessure. Je ne savais pas comment la nouvelle et l’ancienne combinaison s’intégreraient, mais je me trompais. Je me sens tellement gonflé après avoir vu les nouveaux visages et mes anciens amis pleins d’énergie. Je sens que je dois me pousser un peu plus pour correspondre à leurs vibrations maintenant.

Toutes ces filles viennent toujours me voir et me disent qu’elles veulent jouer avec moi – je suis reconnaissante de l’amour qu’elles ont pour moi. Je suis convaincu qu’avec l’équipe actuelle et les entraîneurs, nous avons sûrement un meilleur avenir devant nous.

Tout le monde ici – les joueurs, les entraîneurs et les autres membres du personnel vous ont manqué. Maintenant que vous êtes de retour, nous pouvons voir des visages souriants partout. Tout le monde a tellement confiance en vous – Ressentez-vous parfois la pression ?

Je ne suis généralement pas sous pression. J’essaie d’être avec tout le monde car le football est un sport d’équipe et je suis heureux que tout le monde me fasse confiance. Je veux donner l’exemple aux jeunes et ne montrer de la nervosité à aucun moment. Après tout, la plus grande responsabilité est de représenter son propre pays. Rien ne se sent mieux que cela, rien ne vous rend plus confiant que de jouer pour la nation.

De nombreux jeunes vous considèrent comme un modèle. Transmettez-vous régulièrement l’expérience que vous avez acquise au fil des années à ces filles ?

Ce n’est pas différent ici – le jeu, les plans, l’ambiance – tout est assez similaire. La passion de jouer pour le pays devrait être là, et j’essaie de dire à toutes les filles que peu importe à quel point la vie est dure, n’arrêtez jamais de travailler dur parce que c’est finalement ce qui compte. J’ai joué pour le pays pendant près de 15 ans, mais je n’ai pas arrêté de travailler dur, même pas un jour.

Sous Thomas Dennerby et Maymol Rocky, nous nous préparons tous pour les tournois à venir et ne voulons pas laisser tomber le pays. C’est notre chance de montrer au monde de quoi nous sommes capables.

Que pensez-vous de la croissance du football féminin en Inde aujourd’hui ?

Le football féminin en Inde se développe énormément et je pense que nous avons atteint le niveau où chacun d’entre nous peut jouer professionnellement à l’étranger. Manisha, Soumya et Grace, qui jouent dans différents clubs en dehors de l’Inde, ont établi une norme pour le football féminin. J’espère que les parents regardent ces filles et laissent leurs enfants jouer au beau jeu. Nous devons montrer que nous sommes capables de tout et que nous n’avons peur de rien.

Quel est votre message aux jeunes du camp ?

Je leur dis que vous portez tous le logo de l’Inde sur votre poitrine, et vous devriez en être fiers. Ne prenez jamais cela à la légère et donnez le meilleur de vous-même à chaque séance d’entraînement. N’arrêtez jamais de rêver – continuez à travailler dur et les résultats se verront. La passion de jouer pour le pays ou de marquer un but ne doit en aucun cas être compromise.

