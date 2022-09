Emotions vives avant le début du procès de l’attentat du 14 juillet à Nice

Commentez cette histoire Commentaire

NICE, France — C’était le 14 juillet sur la Côte d’Azur. Une avocate se promenait avec sa mère, des amis et un collègue le long du boulevard du front de mer à Nice pour célébrer la fête nationale de la France. Quatre jeunes sœurs de Pologne avaient passé une journée à faire du tourisme. Deux étudiants russes étaient en vacances d’été. Et une famille texane, en vacances avec de jeunes enfants, visitait certains des sites classiques d’Europe. Les lumières vives de la promenade bondée scintillaient le long de la baie comme un chapelet d’étoiles.

Ces lumières marqueraient une voie de meurtre et de destruction cette nuit du 14 juillet 2016. Peu de temps après la fin d’un feu d’artifice, un camion a traversé la foule sur deux kilomètres (1 ¼ mille) comme un chasse-neige, frappant personne après personne.

Le bilan final est de 86 morts, dont 15 enfants et adolescents, tandis que 450 autres ont été blessés.

Huit personnes seront jugées lundi devant un tribunal français spécial contre le terrorisme, accusées d’avoir aidé l’attaquant, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, qui a laissé une horrible traînée de corps écrasés et mutilés dans 15 pâtés de maisons. Bouhlel lui-même a été tué par la police la même nuit.

“C’était comme sur un champ de bataille”, a déclaré Jean Claude Hubler, un survivant et témoin oculaire de l’horrible attentat ce jeudi férié. Il s’est précipité sur la promenade pour aider après avoir entendu des cris désespérés de personnes qui avaient applaudi, ri et dansé sur la plage une minute auparavant.

“Il y avait des gens étendus par terre partout, certains d’entre eux étaient encore vivants, criant”, a déclaré Hubler. En attendant l’arrivée des ambulances, il s’est agenouillé à côté d’un homme et d’une femme alors qu’ils gisaient mourants sur le trottoir, dans une mare de sang et entourés de corps écrasés et mutilés.

“Je tenais sa main sur son dernier souffle”, a déclaré Hubler.

Trois suspects ont été inculpés de complot terroriste pour des liens présumés avec l’agresseur. Cinq autres personnes font face à d’autres accusations criminelles, notamment pour avoir prétendument fourni des armes à l’agresseur. S’ils sont reconnus coupables, ils encourent des peines allant de cinq ans à la prison à vie. Le verdict est attendu en décembre.

Les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve que l’un des suspects était directement impliqué dans le déchaînement meurtrier de cette chaude nuit d’été en 2016.

Bouhlel, un Tunisien de 31 ans résidant en France, était le seul agresseur et est considéré comme l’unique responsable de la mort de 86 personnes, dont 33 étrangers de Pologne, des États-Unis, de Russie, d’Algérie, de Tunisie, de Suisse et d’ailleurs.

Myriam Bellazouz, l’avocate, habitait à quelques pâtés de maisons de la promenade de Nice. Elle se promenait avec sa mère le soir de l’attaque et a été tuée. Il a fallu à ses amis et collègues trois jours de recherches effrénées dans la ville traumatisée et des appels sur les réseaux sociaux pour retrouver sa dépouille.

Seules deux des quatre sœurs Chrzanowska, en vacances de Pologne, sont rentrées vivantes chez elles.

Lorsque le camion de 19 tonnes métriques (21 tonnes courtes) a traversé la foule, l’une des étudiantes de Moscou, Viktoria Savachenko, n’a pas pu s’écarter à temps et a été tuée. L’Américain Sean Copeland, d’une ville près d’Austin, au Texas, est également mort dans l’attaque avec son fils de 11 ans, Brodie.

Christophe Lyon est le seul survivant d’une famille française élargie qui s’était réunie à Nice pour les célébrations du 14 juillet. Ses parents, Gisèle et Germain Lyon, sa femme, Véronique, ses parents François et Christiane Locatelli et leur petit-fils Mickael Pellegrini, sont tous morts dans l’attentat. Lyon est répertorié parmi des dizaines de témoins, de survivants et de membres de la famille des victimes qui témoigneront plus tard ce mois-ci devant le tribunal de Paris sur les événements horribles de cette nuit.

Le groupe État islamique a revendiqué le carnage. Cependant, les procureurs français ont déclaré que si Bouhlel s’était inspiré de la propagande du groupe extrémiste, les enquêteurs n’ont trouvé aucune preuve que l’EI ait orchestré l’attaque.

Huit mois avant l’attentat de Nice, le 13 novembre 2015, une équipe d’extrémistes endurcis de l’EI s’est dispersée dans Paris pour organiser des attaques coordonnées contre la salle de concert du Bataclan, des cafés et le stade national, tuant 130 personnes et en blessant des centaines.

Après neuf mois de procès, le seul survivant du groupe meurtrier qui avait terrorisé la capitale française, Salah Abdeslam, a été en juin reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour l’attentat en temps de paix le plus meurtrier de l’histoire de la France.

Le procès des huit suspects de l’attentat de Nice se déroulera dans la même salle d’audience parisienne que la procédure contre Abdeslam. La loi française exige que les procès pour terrorisme se déroulent dans la capitale.

Les débats seront retransmis en direct au Palais des Congrès Acropolis de Nice pour les proches des victimes et le grand public ne se rendant pas à Paris. L’audio du procès sera également disponible en ligne, avec un délai de 30 minutes.

De nombreux survivants et leurs proches en deuil se préparent à revivre les événements traumatisants pendant le procès. Pour d’autres, les débats – bien que loin de la ville encore sous le choc des effusions de sang et des pertes – sont l’occasion de raconter publiquement leurs horreurs personnelles infligées cette nuit-là et d’écouter d’innombrables actes de bravoure, d’humanité et de compassion entre étrangers.

Avec la mort de l’agresseur, peu s’attendent à obtenir justice.

Audrey Borla, qui a perdu sa sœur jumelle, Laura, se rendra à Paris pour affronter le groupe de huit suspects. Elle veut leur dire comment elle a survécu ces six dernières années sans la femme qu’elle appelle son « autre moitié », et comment elle envisage de vivre pleinement sa vie pendant de nombreuses années, même sans elle.

“Vous m’avez enlevé ma sœur, mais vous ne me ferez pas cesser de vivre”, a déclaré Borla dans une interview à France 3.

“Tu ne vas pas me faire renoncer à la vie.”