Émotions mixtes : les neurosciences étudient la façon dont votre cerveau vous permet de ressentir deux sentiments opposés à la fois

Les chercheurs ont recherché des zones du cerveau présentant une activité supérieure à la moyenne (rouge) ou inférieure à la moyenne (bleu) pendant les moments de la pièce « One Small Step » de Taiko Studio qui suscitaient des émotions mixtes. Crédit : Taiko Studios et Bureau des communications de l’Université de Californie du Sud à Dornsife



De nombreux parents à travers le pays ont récemment déposé leurs enfants à l’université pour la première fois. Cette transition peut provoquer un tourbillon de sentiments : le chagrin de la séparation, la tristesse face à une dynamique familiale définitivement modifiée, l’incertitude de ce qui les attend, mais aussi la fierté de voir votre enfant évoluer vers l’indépendance. Certains décriront peut-être cet adieu comme doux-amer ou diront qu’ils ressentent des émotions mitigées.

Dans ce scénario, que feriez-vous si je vous demandais d’évaluer vos sentiments sur une échelle de 1 à 9, 1 étant le plus négatif et 9 le plus positif ? Cette question semble ridicule compte tenu des circonstances : comment évaluer ce mélange de bien et de mal ? Pourtant, cette échelle est celle que les chercheurs en psychologie utilisent souvent pour évaluer les sentiments dans les études scientifiques, en considérant les émotions comme positives ou négatives, mais jamais les deux.

Je suis un neuroscientifique qui étudie la manière dont les émotions mixtes sont représentées dans le cerveau. Les gens ressentent-ils réellement à la fois des émotions positives et négatives ? Ou bien passons-nous simplement rapidement de l’une à l’autre ?

Ce que les émotions font pour vous

Les scientifiques définissent parfois les émotions comme états du cerveau et du corps qui vous motivent vers ou loin des choses. Les gens les ressentent généralement comme étant soit positifs, soit négatifs.

Si vous vous promenez dans les bois et que vous voyez un ours, votre rythme cardiaque et votre respiration s’accélèrent, vous donnant envie de fuir, ce qui vous aide probablement à prendre une décision qui vous permettra de rester en vie. De nombreux scientifiques qualifieraient cette réaction d’émotion de « peur ».

De même, les sentiments chaleureux que vous éprouvez envers vos proches vous donnent envie de rester auprès d’eux et d’entretenir ces relations, contribuant ainsi à renforcer votre réseau social et votre système de soutien.

Cette vision des émotions basée sur l’approche et l’évitement permet d’expliquer pourquoi les émotions ont évolué et comment elles affectent la prise de décision. Les scientifiques l’ont utilisé comme principe directeur lorsque essayer de comprendre la biologie Derrière les émotions.

Mais les émotions mixtes ne rentrent pas dans ce cadre. Si des systèmes biologiques opposés s’inhibent mutuellement et si les émotions sont biologiques, on ne peut pas ressentir des émotions opposées au même moment. Ce raisonnement signifierait qu’il est impossible de ressentir deux émotions opposées à la fois ; il faut au contraire alterner entre elles. Depuis que les scientifiques ont proposé les premières théories sur les fondements biologiques des émotions, c’est ainsi qu’ils ont conceptualisé les émotions mixtes.

Démêler la biologie des émotions mixtes

Les méthodes traditionnelles de mesure des sentiments traitent encore positif et négatif comme côtés opposés d’un spectre. Mais les chercheurs constatent que les participants à l’étude font généralement état d’émotions mitigées.

Par exemple, les gens de toutes les cultures éprouvent certains sentiments, tels que nostalgie et crainteà la fois positif et négatif.

Un groupe de recherche a découvert que les réponses physiologiques des volontaires, telles que la fréquence cardiaque et la conductance cutanée, présentent des schémas uniques lors d’expériences à la fois dégoûtantes et drôlescomparées à chacune des catégories séparément. Cela implique que des réactions de dégoût et d’amusement se produisent effectivement simultanément pour créer quelque chose de nouveau.

Dans une découverte apparemment contradictoire, une recherche qui a utilisé l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ou IRMf, pour étudier Les réactions du cerveau à l’humour dégoûtant Les chercheurs n’ont pas trouvé de schéma d’activité cérébrale distinct du simple dégoût. Les états cérébraux des personnes déclarant être à la fois dégoûtées et amusées semblaient refléter uniquement le dégoût, et non un schéma unique pour une nouvelle émotion mixte.

Mais les études d’IRMf reposent généralement sur la moyenne de l’activité cérébrale d’une personne à l’autre et dans le temps. Le cœur de la question – ressentir des émotions véritablement mixtes ou fluctuer entre des états positifs et négatifs – concerne ce que fait le cerveau au fil du temps. Il est possible qu’en observant l’activité cérébrale moyenne au fil du temps, les scientifiques aboutissent à un schéma qui ressemble beaucoup à une émotion – dans ce cas, le dégoût – mais qu’ils passent à côté d’informations importantes sur la façon dont l’activité change ou reste la même d’une seconde à l’autre.

Des émotions mixtes dans le cerveau

Pour approfondir cette possibilité, j’ai mené une étude pour voir si les émotions mixtes étaient liées à une état cérébral unique qui est resté stable au fil du temps.

Dans l’appareil IRM, les participants ont regardé un court métrage d’animation doux-amer sur la quête de toute une vie d’une jeune fille, soutenue par son père, pour devenir astronaute. Attention, spoiler : son père décède. Après l’examen, ces mêmes sujets ont revu la vidéo et ont indiqué les moments exacts où ils avaient ressenti des émotions positives, négatives et mixtes.

Mes collègues et moi avons découvert que les émotions mixtes ne présentaient pas de schémas uniques et cohérents dans les zones cérébrales plus profondes comme l’amygdale, qui joue un rôle important dans réponses rapides à des éléments émotionnellement importantsIl est frappant de constater que le cortex insulaire, une partie du cerveau qui relie les régions cérébrales plus profondes au cortex, présentait des schémas cohérents et uniques pour les émotions positives et négatives, mais pas pour les émotions mixtes. Nous avons interprété cette découverte comme signifiant que des régions telles que l’amygdale et le cortex insulaire traitaient les émotions positives et négatives comme s’excluant mutuellement.

Mais nous avons observé des schémas uniques et cohérents dans les régions corticales telles que le cingulaire antérieur, qui joue un rôle important dans traiter les conflits et les incertitudeset le cortex préfrontal ventromédian, qui est important pour autorégulation et pensée complexe.

Ces régions cérébrales du cortex qui effectuent des fonctions plus avancées semblent représenter des états beaucoup plus complexes, permettant à une personne de ressentir véritablement une émotion mixte. Des régions cérébrales telles que le cortex cingulaire antérieur et le cortex préfrontal ventromédian intègrent de nombreuses sources d’informations, essentielles pour pouvoir former une émotion mixte.

Nos résultats concordent également avec ce que les scientifiques savent sur le développement cérébral et émotionnel. Il est intéressant de noter que les enfants ne commencent pas à comprendre ou signaler des émotions contradictoires jusqu’à plus tard dans l’enfance. Cette chronologie correspond à ce que les chercheurs savent sur la façon dont le développement de ces régions cérébrales conduit vers une régulation et une compréhension émotionnelle plus avancées.

Que se passe-t-il ensuite

Cette étude a révélé quelque chose de nouveau sur la manière dont les sentiments complexes se forment dans le cerveau, mais il reste encore beaucoup à apprendre.

Les émotions mixtes sont si intéressantes, en partie en raison de leur rôle potentiel lors d’événements importants de la vie. Parfois, les émotions mixtes vous aident à faire face à de grands changements et se transforment en souvenirs précieux. Par exemple, vous pouvez éprouver des sentiments à la fois positifs et négatifs lorsque vos amis organisent une grande fête d’adieu avant que vous ne déménagiez dans une autre ville pour exercer votre emploi de rêve.

Parfois, les émotions contradictoires sont une source constante de détresse. Même si vous savez que vous devriez rompre avec votre partenaire, cela ne signifie pas que tous les sentiments positifs que vous éprouvez à son égard disparaissent automatiquement, ou qu’une rupture n’apportera pas de la douleur.

Qu’est-ce qui conduit à cette différence de résultats ? Ces différences pourraient-elles être liées à la façon dont le cerveau représente ces états émotionnels mixtes au fil du temps ? Une meilleure compréhension des émotions mixtes pourrait aider les gens à s’assurer que ces types de sentiments forts deviennent des souvenirs précieux qui les aident à grandir, au lieu d’un adieu pénible qu’ils ne parviennent pas à surmonter.

Fourni par The Conversation







Cet article est republié à partir de La Conversation sous licence Creative Commons. Lire la suite article original.