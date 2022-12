Cette histoire fait partie Situation critiqueune série de reportages de CBC British Columbia sur les obstacles auxquels sont confrontés les habitants de cette province pour accéder à des soins de santé appropriés et en temps opportun.

Donner naissance à son premier enfant a coûté à Darci Kostiuk près de 4 000 $.

Kostiuk vit à Port McNeill, près de la pointe nord de l’île de Vancouver, où il manque un établissement de santé avec des services de maternité et d’accouchement.

Dans les semaines qui ont précédé la naissance de son premier enfant en 2019, elle a dû parcourir près de 200 kilomètres vers le sud-est jusqu’à Campbell River, où se trouve l’établissement de santé le plus proche avec des services de maternité. Là, elle a dû vivre temporairement hors d’un hôtel.

Kostiuk est l’une des plus d’un millier de futurs parents des communautés rurales de la Colombie-Britannique à qui il est conseillé de déménager, à leurs frais, dans les semaines précédant l’accouchement en raison d’un manque de soins de maternité là où ils vivent.

Selon le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, les services de maternité ruraux ont disparu à un rythme alarmant : 20 maternités rurales ont fermé au cours des 20 dernières années.

Le mari de Darci Kostiuk a raté la naissance de leur premier enfant lorsqu’elle a dû subir une césarienne d’urgence, juste avant son arrivée. (Soumis par Darci Kostiuk)

Le fait d’être loin de chez elle a eu un impact financier et mental sur sa famille, dit Kostiuk, car son mari devait rester à Port McNeill pour le travail et ne pouvait lui rendre visite que le week-end.

“Chaque fois que mon mari partait, c’était comme si je devenais de plus en plus émotive à ce sujet… ça n’allait pas la dernière fois qu’il partait”, a-t-elle déclaré.

Un jour avant l’arrivée prévue de son mari, Kostiuk avait besoin d’une césarienne d’urgence – et il n’a pas pu arriver à temps.

“Penser que je roulerais dans une salle d’opération sans mon mari, je n’aurais même jamais imaginé que cela arriverait.”

Selon le ministère, il ne reste que 15 sites offrant des services de maternité dans les zones rurales de la province, ce qui oblige de nombreuses femmes enceintes à se déplacer pour les soins de maternité et l’accouchement.

L’isolement émotionnel et un billet d’avion pour l’Alberta

Alissa Ewen, qui était enceinte de six mois lorsqu’elle a déménagé d’Edmonton à Port McNeill en 2020, dit qu’elle a été forcée de retourner en Alberta pour accoucher.

Son médecin a dit à Ewen de déménager à Campbell River un mois avant la date prévue de son accouchement, car son bébé précédent était également arrivé tôt et avait besoin d’une césarienne.

La fille d’Alissa Ewen, Aubree, tient son petit frère Brantley. Ewen dit qu’elle a dû retourner en Alberta, après avoir déménagé à Port McNeill alors qu’elle était enceinte de six mois, pour accoucher. (Soumis par Alissa Ewen)

Mais le seul soutien dont elle disposait était une subvention pouvant atteindre 1 000 $ pour les frais de déplacement, dit-elle, offerte par la Fondation pour la santé des enfants de l’île de Vancouver, à but non lucratif.

“Eh bien, 1 000 $ ne suffiront pas pendant un mois”, a déclaré Ewen, faisant référence aux frais d’hébergement qui s’additionneraient.

Elle a fini par payer elle-même son vol vers Edmonton, tandis que son mari a dû rester à Port McNeill pour travailler.

“C’est très isolant”, a-t-elle déclaré. « Émotionnellement, c’était très dur.

Alors que certaines familles peuvent accéder au programme d’assistance voyage de la province – qui offre des frais gratuits ou réduits avec des partenaires de transport, tels que BC Ferries, pour les voyages liés à la santé dans la province – le programme ne couvre pas les repas, l’hébergement ou l’essence, selon le Health Ministère.

Lorsque Kostiuk a donné naissance à son deuxième enfant en avril de cette année, elle dit avoir réduit ses dépenses en séjournant à la Qwalayu House à Campbell River, un hébergement à bas prix géré par une association caritative pour les femmes enceintes en attente d’accouchement.

L’importance d’accoucher localement

Parmi les nombreuses raisons pour lesquelles les services de maternité ont fermé dans les zones rurales, il n’y a pas assez de naissances chaque année pour retenir et former le personnel, explique le ministère.

Mais accoucher localement est vital pour la santé d’un bébé, explique Jude Kornelsen, expert en soins de maternité en milieu rural à l’Université de la Colombie-Britannique.

Elle cite une étude qu’elle a menée en 2011 qui a révélé que le taux de mortalité infantile est trois fois plus élevé pour ceux dont les parents ont dû voyager plus de quatre heures pour accoucher.

Pour les parents qui ont dû conduire plus de deux heures pour accoucher, ils ont constaté un nombre plus élevé de naissances prématurées et de bébés ayant un poids de naissance inférieur.

Le ministère de la Santé affirme qu’il travaille à l’expansion des soins de maternité gérés par des sages-femmes dans les communautés rurales.

L’un opère actuellement à Port Hardy, à environ 43 kilomètres à l’ouest de Port McNeill.

Mais il n’accueille que les accouchements pour les grossesses à faible risque, laissant de côté les parents qui portent plusieurs bébés, ceux qui ont des problèmes de santé préexistants, des complications de grossesse et, dans certains cas, même les parents pour la première fois.

Tout cela, pour donner naissance, entraîne des taux de stress plus élevés pour les personnes pendant leur grossesse, explique Kornelsen.

“La dernière chose que nous voulons faire est de stresser les personnes qui sont sur le point d’accoucher.”