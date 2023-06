Émotionnelle Olivia Bowen partage une mise à jour avec les fans après avoir été transportée d’urgence à l’hôpital à la suite d’un méchant accident

Olivia Bowen de LOVE Island a partagé une mise à jour émotionnelle après avoir révélé qu’elle avait été transportée d’urgence à l’hôpital à la suite d’un accident tragique.

La star de la télé-réalité s’est rendue sur Instagram où elle a dit aux fans qu’elle avait subi une mauvaise chute et s’était «fracturée» le poignet après être tombée d’un cheval alors qu’elle s’entraînait.

Depuis son retour d’un voyage entre amis à Marbella, l’ancienne insulaire s’est rendu compte que « quelque chose n’allait pas ».

Olivia, 29 ans, a posté un selfie sans maquillage dans la voiture en disant à ses 3,1 millions de followers qu’elle était « choquée et » bouleversée « en attendant un rendez-vous à la clinique des fractures.

La star a écrit: « Merci pour les messages. Je ne sais pas quoi dire pour le moment, je suis assez choqué et assez bouleversé car je suis en train de me préparer pour la course en août. J’attends un rendez-vous à la clinique des fractures. C’est arrivé samedi dernier, je suis tombé de cheval alors que je m’entraînais.

Elle a poursuivi: « Évidemment, je ne pensais pas que c’était cassé et que j’avais continué ma vie! Je suis rentré à la maison hier et je savais que quelque chose n’allait pas car cela ne devenait pas plus facile sinon empirait !

Olivia a ensuite demandé à ses fans sur ses histoires Instagram des recommandations de « médecine à base de plantes ou chinoises » pour « aider à la guérison » de son poignet.

Olivia a récemment montré sa silhouette incroyable dans une robe noire plongeante à peine 11 mois après l’accouchement.

Elle avait l’air de bonne humeur alors qu’elle faisait la fête toute la nuit dans la robe fendue sexy à hauteur des cuisses.

Elle portait ses cheveux blonds lissés en arrière et a ajouté une touche de couleur avec du rouge à lèvres rouge vif.

L’influenceuse a partagé des clips de ses clichés avant de se rendre sur la piste de danse avec ses amis.

À côté d’une vidéo d’elle boogying, Olivia a écrit: « Taxi de l’aéroport dans cinq heures. Aider. »

Olivia et Alex sont devenus de plus en plus forts depuis leur deuxième place sur Love Island en 2016.

Quelques mois seulement après leur retour de la villa ITV2, ils se sont fiancés à New York et se sont mariés deux ans plus tard.

Ils ont annoncé leur première grossesse dans un doux message du Nouvel An en 2022.

