Lady Gaga se sentirait «émue» après que son promeneur de chien, Ryan Fischer, ait continué de se remettre des balles et des blessures graves.

La chanteuse de 34 ans, en tête des charts, est également « reconnaissante » que ses chiens de compagnie, les bouledogues français Koji et Gustav, aient été renvoyés en toute sécurité.

Gaga a été bouleversée après avoir appris mercredi que son promeneur de chien avait été abattu lors d’un enlèvement violent.

Elle n’était arrivée à Rome que deux jours avant l’incident, alors qu’elle était sur le point de filmer le prochain film de Ridley Scott House of Gucci.

Gaga a été informé de l’enlèvement et que Ryan «allait bien» alors qu’il se rétablissait à l’hôpital.

On lui a dit plus tard que ses chiens avaient été retrouvés et une source a dit à PEOPLE qu ‘ »elle était très émue et reconnaissante » de ce qui s’était passé.







Avant que ces détails ne soient confirmés, la chanteuse était «restée dans sa chambre d’hôtel» et avait «espéré que tout irait bien».

Gaga avait également affiché une récompense de 500 000 $ pour des informations sur les chiens volés.

La source a déclaré que lorsque Gaga « a appris la terrible nouvelle de Los Angeles, elle était extrêmement bouleversée ».

L’enlèvement a eu lieu vers 21h40 mercredi dernier et la chanteuse «s’inquiétait pour son amie et ses chiens».

La source a ajouté: « Ce fut un début terrible pour son voyage de travail en Italie. »





Les chiens ont finalement été amenés vendredi au poste de police de la communauté olympique du département de police de Los Angeles par une femme, vers 18 heures.

Il n’a pas été révélé comment la femme a découvert les chiens, mais la police a déclaré qu’elle n’était « ni impliquée ni associée » à l’attaque.

La police pense que les suspects sont «probablement des individus qui reconnaissent la valeur des chiens».

Il n’y aurait aucune piste indiquant que les ravisseurs savaient qui étaient les propriétaires du chien.

Ryan a parlé de l’épreuve depuis son lit d’hôpital dans une publication émouvante sur Instagram.







Partageant des photos de lui-même alors qu’il commençait son rétablissement, Ryan a sous-titré le message: «J’écrirai et en dirai plus plus tard, mais la gratitude pour tout l’amour que je ressens de partout sur cette planète est immense et intense.

« J’ai ressenti votre soutien de guérison! Merci. »

Il a poursuivi: « Je suis honoré et reconnaissant que l’attention et la concentration de la police aient suffi à ramener Koji et Gustav en sécurité, et je sais qu’ils sont déterminés à traduire ces criminels et tentatives de meurtre en justice. »

S’adressant directement à Gaga, Ryan a écrit: «Vos bébés sont de retour et la famille est entière… nous l’avons fait!

«Vous avez montré tant de soutien tout au long de cette crise à moi et à ma famille.

« Mais votre soutien en tant qu’ami, malgré votre propre perte traumatisante de vos enfants, était inébranlable. Je vous aime et je vous remercie. »

La famille de Ryan avait confirmé précédemment que les médecins s’attendaient à ce que le promeneur de chien héros «se rétablisse complètement».

