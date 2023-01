Émotionnelle Kate Garraway affronte Matt Hancock au milieu de la bataille pour la santé de son mari Derek

KATE Garraway était au bord des larmes alors qu’elle grillait le député de Matt Hancock pour avoir fait étalage des directives de verrouillage pendant la pandémie de coronavirus.

L’animateur naturellement émotif de Good Morning Britain a appelé la star de I’m A Celebrity pour ses actions et a signalé comment son mari Derek Draper s’était battu pour sa vie après avoir contracté Covid en 2020.

Depuis, Derek a dû faire face à de nombreuses batailles pour sa santé, notamment une septicémie.

Lors de l’émission ITV de mardi, Kate a cligné des yeux à plusieurs reprises pour essayer de retenir ses émotions alors qu’elle prenait la tête de l’interview difficile.

Elle a raconté aux téléspectateurs comment elle avait eu des contacts répétés avec le politicien de Sussex pendant la pandémie et a soutenu certaines des mesures supplémentaires que Matt avait réclamées.

Il s’agissait notamment d’élargir la liste des symptômes et de mettre Long Covid sous les projecteurs.

Pourtant, alors qu’elle repoussait sa tristesse envers son conjoint, père de deux enfants – qui se bat depuis pour surmonter des problèmes de santé –, elle a déclaré au finaliste de I’m A Celeb: «Je suppose que le problème est que vous étiez le secrétaire à la Santé.

“Parce qu’à ce moment-là, c’était important et mon mari Derek était à l’hôpital et ne pouvait pas voir ses enfants.

“Et les milliers d’autres enfants qui ne pouvaient pas voir les gens qu’ils aimaient.”

Kate a poursuivi: «Les règles étaient très confuses pour nous ici.

« Cela donne l’impression que vous ne comprenez toujours pas pourquoi ils sont en colère.

« Vous ne comprenez toujours pas pourquoi les gens sont contrariés.

“Ils veulent vous demander plus de comptes.”

La liaison de l’ancien secrétaire à la Santé avec l’ancienne assistante la plus proche Gina Coladangelo a été révélée en exclusivité par The Sun en 2021.

Il a trompé sa femme avec Gina, 43 ans, qu’il a embauchée en 2020 avec l’argent des contribuables, alors que Covid s’emparait de la Grande-Bretagne.

Le député et lobbyiste millionnaire Gina a été pris en photo dans un corps à corps torride à son bureau de Whitehall.

Il a été vu en train de l’embrasser au siège du ministère de la Santé à Londres pendant les heures de bureau alors que la souche mutante commençait à se propager.

À l’époque, Matt s’est excusé pour ses actions en disant: «J’accepte d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale dans ces circonstances.

“J’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé.”

Récemment, Kate s’est heurtée à un député travailliste sur GMB tout en discutant des soins de Derek.

Pendant ce temps, la lutte de Derek pour surmonter les problèmes de santé liés à Covid se poursuit.

Il reçoit des soins spécialisés et est retourné à l’hôpital en juillet de l’année dernière avec Kate et les enfants Darcey et Billy à ses côtés.

On lui a diagnostiqué une septicémie et une infection rénale.

Derek est devenu le patient le plus souffrant du pays après avoir passé 13 mois à l’hôpital.

Kate a révélé qu’elle avait secrètement emmené Derek en Amérique du Nord pour un essai médical révolutionnaire en novembre.

La star de GMB a poursuivi le voyage lorsqu’un médecin américain de renommée mondiale l’a contactée après avoir vu le sort de Derek à la télévision.