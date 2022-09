La star de Bollywood, Ranveer Singh, a partagé samedi un adorable clip des Filmfare Awards 2022. Dans la vidéo, on peut voir l’acteur devenir ému après avoir reçu le trophée du meilleur acteur.

Après avoir remporté les prix, l’acteur dit, “un rêve. Tout ce qui se passe dans ma vie dépasse mon imagination la plus folle. La plupart du temps, je ne peux même pas croire que je suis ici, en train de faire ça, debout devant vous tous. Je suis dans l’incrédulité chaque jour que je suis devenu acteur. C’est un miracle.”





Tout en rendant hommage à sa famille, Ranveer a déclaré: «Tout ce que je suis aujourd’hui, c’est à cause de mes parents, à cause de ma sœur. Ce sont mes Dieux. Tout ce que je fais, c’est pour eux et ce que je suis aujourd’hui, c’est grâce à eux. La déesse Laxmi réside chez moi). Voici le secret de ma réussite. Ranveer Singh propulsé par Deepika Padukone. Il a également tué Deepika sur scène.

L’acteur de 83 ans a remercié plus tard ses fans et a déclaré: “Sabse bada dhanyawad to main aapka karna chahunga (je tiens à remercier) le public, pour avoir fait partie de mon voyage et m’avoir permis de vivre mon rêve.”

Ce clip fait le tour des réseaux sociaux. L’un des fans a écrit: “Aww, c’est touchant.” La deuxième personne a déclaré: “Ranveer Singh propulsé par Deepika Padukone’ est en effet emblématique.” Une autre personne a commenté : « Je pleure, de bonheur sans doute. Baba, tu mérites tout et @deepikapadukone vous êtes tous les deux bénis de vous avoir. Reconnaître les efforts et les sacrifices de chacun et les valoriser est le plus grand geste d’amour pur.

Pour les non-initiés, lors des Filmfare Awards 2022 qui se sont récemment tenus, Ranveer a remporté le prix du meilleur acteur, tandis que Vicky a remporté le prix du meilleur acteur (critiques).

Les deux gagnants ont diverti le public et Singh a expliqué à quel point ils étaient tous les deux grands, sombres et beaux. Ranveer a en outre ajouté qu’ils étaient tous les deux “le garçon de maman”. Ranveer ne s’est pas arrêté là, il a en outre ajouté que les gens se moquaient souvent d’eux pour s’être mariés avec des grandes dames de Bollywood, disant qu’ils étaient hors de leur ligue. Ranveer a ajouté: “Nous sommes tous les deux grands, sombres et beaux. Nous vivons tous les deux nos propres contes de fées. Les gens nous disent ‘woh dono (Deepika Padukone et Katrina Kaif) humare aukaat se bahar hai'” Le public a commencé à rire après avoir entendu Singh.