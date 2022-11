Émotionnel Nick Knowles admet qu’il est ” parti pour un cri ” sur DIY SOS alors que les téléspectateurs sont également laissés en larmes

NICK Knowles a présenté cette semaine une édition très émouvante de DIY SOS en s’associant à Children in Need.

L’animateur de DIY SOS s’est associé à toute une série de présentateurs de Radio 2 pour aider la vie de la communauté appelée Getaway girls.

L’émission faisait partie d’une émission spéciale de la BBC Children in Need qui a conduit Nick à avoir une scène émouvante pendant l’épisode.

Nick et son équipe DIY SOS ont relevé le défi de transformer la maison des Getaway Girls de Leeds.

À la fin, Nick a salué les efforts de l’équipe et a déclaré qu’au cours des 35 dernières années, Getaway Girls s’est assurée que “les femmes de ce domaine se sentent autonomes et en sécurité”.

Il a déclaré: «Mais il y avait un tel besoin pour le travail qu’ils ont fait, qu’ils étaient devenus trop grands pour leurs locaux et il n’y avait aucun moyen qu’ils puissent trouver de nouveaux locaux. Eh bien, c’était jusqu’à ce que tout ce lot se présente.

“Il est important que nos jeunes se sentent responsabilisés et en sécurité, peut-être que vous pouvez aider quelqu’un.”

Après avoir expliqué les détails de la façon de faire un don au fonds Children in Need, le présentateur a déclaré: “Merci, je m’en vais pleurer un peu maintenant.”

Les téléspectateurs de l’émission ont également été émus par l’histoire de l’organisme de bienfaisance et se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leurs réflexions.

Un téléspectateur a écrit: « A pleuré tout au long de ce #DIYSOS (encore). Rien de tel qu’un merveilleux groupe de personnes se réunissant pour le plus grand bien et renforçant un peu la foi en l’humanité. Une si bonne télé aussi. Bravo, tout le monde !”





Un autre a écrit: “Je me suis accroché jusqu’à ce que vous commenciez.”

Un troisième a fait l’éloge: «Je me suis senti très très fier et ému de la voir, ainsi que votre service incroyable, toujours à la tête de votre service incroyable. Merci.”

Un quatrième téléspectateur aux yeux larmoyants a ajouté: «DIY SOS Getaway Girls WOW, WOW, WOW… quelles montagnes russes émotionnelles… époustouflé par ce que je viens de regarder. Des espaces sûrs pour nos jeunes (garçons ou filles) sont nécessaires dans toutes les villes. Ravi de voir la mise à jour WDH impliquée. Joli.”

Children in Need est diffusé ce vendredi à partir de 19 h sur BBC One et BBC iPlayer

