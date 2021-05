Émotionnel Luis Suarez remercie l’Atletico Madrid de l’avoir sauvé de Barcelone

Luis Suarez était en larmes samedi après que son but ait aidé l’Atletico Madrid à décrocher le titre de la Liga espagnole, remerciant le club de l’avoir sauvé. L’Uruguayen, qui a déménagé à Madrid depuis Barcelone en août, a remercié « l’Atletico de m’avoir ouvert ses portes ». « Je suis rempli d’émotions », a déclaré l’attaquant uruguayen de 34 ans à la chaîne espagnole Movistar après avoir marqué dans l’Atletico 2-1. victoire à Valladolid. Il a offert des critiques voilées à son ancien club, qui a terminé la saison à la troisième place. « J’ai dû vivre une situation difficile, le début de la saison étant sous-estimé et l’Atletico a ouvert la porte pour me donner la chance de montrer que je pouvais encore être une force », a déclaré Suarez.

« C’est pourquoi je serai toujours reconnaissant à ce grand club de m’avoir fait confiance », a déclaré Suarez à travers ses larmes.

«De nombreuses personnes ont souffert avec moi, ma femme, mes enfants, chaque jour», a-t-il déclaré.

« Je suis dans le football depuis tant d’années et je pense que c’est l’année qu’ils ont le plus endurée. »

Le titre est «une autre preuve que l’Atletico a connu une excellente saison», a-t-il déclaré.

« Nous avons montré que nous étions l’équipe la plus cohérente », a déclaré Suarez.

Il a déclaré que le titre, qui fait suite à quatre victoires qu’il a remportées avec Barcelone, « est spécial, à cause de tout ce que certains d’entre nous ont dû endurer ».

«Voici mes statistiques: cinq titres de champion en sept saisons. Et voici Luis Suarez », a-t-il déclaré.

