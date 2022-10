Émotionnel Hardik Pandya s’est souvenu de son défunt père après la victoire de l’Inde et nous avons tous versé une larme

Hardik Pandya, qui a joué un rôle essentiel dans la victoire miraculeuse de l’Inde sur le Pakistan lors de la rencontre de la Coupe du monde T20 au MCG dimanche, s’est souvenu de son défunt père les larmes aux yeux. Pandya, qui avait auparavant scalpé les guichets opportuns de Haider Ali, Shadab Khan et Mohammad Nawaz, est sorti au milieu avec la batte assez tôt. Il est resté collé au pli avec Virat Kohli pour donner à l’Inde en difficulté une faible chance de chasser 160 alors qu’elle était sous le choc à 31/4.

Pandya, avec un Kohli explosif, a cousu un partenariat de 113 courses pour garder l’équipe indienne dans la chasse alors que les hommes de Rohit Sharma poursuivaient la cible «impossible» pour vaincre le Pakistan dans le thriller au bord du siège et commencer leur T20 Campagne de Coupe du monde dans un style.

La victoire signifiait tout pour l’Inde, les fans et le polyvalent Hardik Pandya qui s’est souvenu de son défunt père lors de l’interview d’après-match.

« Si ce n’était pas pour lui, comment pourrais-je jouer à ce jeu ? Je n’aurais pas été ici. Il a beaucoup sacrifié. À cette époque, il déplaçait des villes et des affaires pour ses enfants de 6 ans. J’aime mon fils, mais je ne sais pas si je serai capable de faire pour lui ce que mon père a fait pour moi. C’est énorme. Je serai reconnaissant pour toujours », a déclaré Pandya alors qu’il était submergé par les émotions.

Inutile de dire que les fans en Inde sont restés sans voix après avoir vu un Pandya vulnérable exprimer ses sentiments devant des millions de personnes.

Après la victoire, Rohit Sharma a déclaré que le 82 * de Kohli était l’un des meilleurs coups du cricket indien, car il traversait une étape très cruciale lorsque l’équipe indienne était loin derrière dans le match.

“Je pense qu’il doit certainement faire de son mieux, mais je pense que d’après la situation dans laquelle nous étions et pour remporter la victoire, je pense que ce doit être l’un des meilleurs coups de l’Inde, pas seulement son meilleur coup. Parce que jusqu’au 13e, ou nous étions tellement en retard sur le match et le taux requis ne faisait que monter et monter, mais sortir et poursuivre ce score était un effort extrêmement brillant de Virat, puis évidemment Hardik a également joué un rôle là-bas », a déclaré Rohit dans la conférence de presse d’après-match.

