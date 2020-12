Rush Limbaugh a remercié ses auditeurs pour leur soutien alors qu’il parlait de son combat contre le cancer en phase terminale lors de sa dernière émission de radio de l’année.

«On ne s’attendait pas à ce que je sois en vie aujourd’hui», a déclaré l’icône de la radio conservatrice. «Je n’étais pas censé arriver en octobre, puis en novembre, puis en décembre. Et pourtant, me voici, et aujourd’hui, j’ai quelques problèmes, mais je me sens plutôt bien aujourd’hui.

«Mon point dans tout cela aujourd’hui est la gratitude», a déclaré Limbaugh à propos de l’effusion de soutien qu’il a ressentie. «Mon point dans tout cela est de dire merci et de dire à toutes les personnes impliquées à quel point je vous aime du fond d’un cœur de taille, grandissant et toujours en train de battre.

Limbaugh a également remercié sa femme Kathryn Adams pour son soutien pendant sa bataille. L’animateur de radio est marié à Kathryn, sa quatrième épouse, depuis 2010.

«Tant de gens me mettent en premier», a ajouté Limbaugh, et a fait référence à Lou Gehrig, qui s’est proclamé «l’homme le plus chanceux» en combattant la SLA.

Rush Limbaugh a remercié les auditeurs pour leur soutien lors de sa dernière émission de radio de 2020

Limbaugh a annoncé son diagnostic de cancer en février après en avoir appris l’existence en janvier.

Limbaugh a été diagnostiqué avec un cancer du poumon avancé de stade IV et a déclaré en octobre que les traitements ne fonctionnaient plus, ce qui signifie qu’il allait mourir.

Mais malgré ses soucis de santé, il a continué à animer son émission de radio qui est en syndication nationale depuis 1988. Il a raté plusieurs émissions en octobre pour se faire soigner.

Dans son dernier spectacle de 2020, il a ajouté: « Je ne peux pas être égoïste à ce sujet, quand c’est la tendance quand on vous dit que vous avez une date d’échéance.

«Vous avez une date d’expiration. Beaucoup de gens ne se font jamais dire cela, alors ils ne font pas face à la vie de cette façon.

Limbaugh lutte contre le cancer du poumon de stade IV depuis janvier et l’a annoncé en février. Il est photographié lors du discours sur l’état de l’Union en février, où il a été reconnu par le président Trump

L’icône de la radio conservatrice a annoncé en octobre que le cancer était en phase terminale

Limbaugh, 69 ans, n’a pas révélé combien de temps il s’attend à rester.

En mai, il a déclaré qu’il en était à la troisième phase de son traitement contre le cancer du poumon et qu’il «lui donnait un coup de pied». À l’époque, il a dit qu’il était tellement épuisé qu’il ne pouvait pas faire cinq pas sans avoir à «s’arrêter et s’asseoir».

Et en octobre, il a déclaré qu’il ne pouvait plus nier qu’il était sous le coup d’une « condamnation à mort » et que son cancer avait montré des signes de progression.

Limbaugh a été l’un des plus fervents partisans du président Trump.

Le jour après avoir révélé qu’il avait un cancer, Trump l’a invité en tant qu’invité pour son État de l’Union – où il lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté.

En octobre, Limbaugh a organisé un rassemblement virtuel avec Trump pendant que le président se remettait du coronavirus.

Limbaugh a remercié sa femme Kathryn Adams d’avoir été à ses côtés pendant ses problèmes de santé

Limbaugh, 69 ans, a reçu la Médaille présidentielle de la liberté en février

Mais plus tôt ce mois-ci, il a déclaré que les partisans de Trump cherchant à annuler le résultat des élections ressemblaient à des « fous », alors qu’il exhortait le président, le temps presse, à se lancer dans une campagne hautement organisée et efficace pour montrer des preuves de ses allégations de fraude électorale.

« En tant que conservateur, il devient de plus en plus difficile de ne pas ressembler à un cinglé », a-t-il déclaré à ses auditeurs.

Quelques jours plus tard, il a prédit que certains États pourraient bientôt se séparer du reste des États-Unis et déclarer leur indépendance, déclenchant le même ensemble de circonstances qui ont conduit à la guerre civile américaine.

Il a déclaré: « Je pense en fait – et j’y ai fait référence, j’y ai fait allusion à plusieurs reprises parce que j’en ai vu d’autres faire allusion à cela – je pense en fait que nous tendons vers la sécession.

« Je vois de plus en plus de gens se demander ce que nous avons en commun avec les gens qui vivent, disons, à New York? Qu’y a-t-il qui nous fait croire qu’il y a assez de nous là-bas pour même avoir une chance de gagner New York? Surtout si vous parlez de votes.

Limbaugh a reçu de nombreux prix au cours de sa carrière de plusieurs décennies.

Il est cinq fois lauréat du prix Marconi de l’Association nationale des radiodiffuseurs pour « l’excellence dans la diffusion syndiquée et sur le réseau », il est également un auteur à succès numéro 1 du New York Times et est membre du Radio Hall of Fame. et Association nationale des radiodiffuseurs de renommée.