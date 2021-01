PIERS Morgan et Susanna Reid étaient visiblement émues ce matin en annonçant que Doris Hobday, la plus ancienne jumelle identique de Grande-Bretagne, est décédée du covornavirus.

Doris, 96 ans, a lutté contre le virus pendant deux semaines, avec sa sœur Lil Cox, qui continue de lutter contre la maladie.

Un Piers solennel a déclaré: « Nous commençons avec une triste nouvelle dont nous avons été informés il y a quelques jours. »

Appelant les sœurs « deux de nos invitées préférées dans ce programme », il a poursuivi: « Très tristement, Doris a perdu la vie. Lil est toujours avec nous et se bat dur, et elle est consciente de ce qui est arrivé à sa jumelle tant aimée. C’est un jour très triste pour sa famille, Lil et nous ici.

« Ils ont acheté un tel rayon de soleil dans nos vies lors de la première vague de cette pandémie avec leur humour contagieux, leur grand rire et leur impertinence. Ils formaient un duo merveilleux. »

La famille de Doris a partagé une déclaration avec l’émission qui disait: « Les deux étaient déterminés à vivre jusqu’à 100 ans, ils avaient tellement de choses à vivre …

« C’est tellement cruel que Covid ait arrêté Doris comme ça. Nos pensées vont à toutes les familles qui ont vécu une perte à cause de Covid et nous exhortons les gens à prendre cela au sérieux. »

« Doris n’était qu’à quelques semaines d’être en sécurité! Avec sa lettre de vaccin arrivant deux jours après sa mort.

«Si on vous propose le vaccin, veuillez le prendre, ne le refusez pas. Doris n’a pas eu ce choix.

Doris reposera aux côtés de son mari de 65 ans après ses funérailles le 15 février.

Il y a quelques jours à peine, Piers avait rallié les jumeaux pour vaincre le coronavirus.

Annonçant la nouvelle qu’ils n’étaient pas bien avec Covid-19, Susanna a déclaré: « Nous leur donnons toute notre force et notre amour pour s’en sortir. »

Piers a déclaré: « Nous voulons leur souhaiter le meilleur. Si vous regardez Lil et Doris, et à toutes vos familles, nous sommes juste derrière vous.

«Vous êtes deux des personnes les plus indomptables du pays et nous vous souhaitons tout le meilleur.

« Merveilleuses sœurs. Les plus vieilles jumelles identiques de Grande-Bretagne.

« Allez Lil, allez Doris, tu peux faire ça. Nous voulons te voir sortir de l’hôpital et revenir sur GMB. Bonne chance aux gens qui s’occupent de toi. »

Susanna a ajouté: « Nous devons ajouter que nous n’oublierons jamais l’interview que vous avez donnée et je dois dire qu’elle nous a remonté le moral. »

Les animateurs ont ensuite rejoué leur célèbre interview sur Good Morning Britain, qui a rendu les jumeaux viraux.

Piers et Susanna ont été laissés dans l’hystérie car ils ont admis que leur secret d’une longue vie était le sexe.

Les retraités étaient de mauvaise humeur alors qu’ils parlaient dans le confort de la maison de la fille de Lil, Vivian, à Tipton en mai.

Cheeky Lil a pointé du doigt sa sœur et a dit: « Son secret … beaucoup de sexe. »

Choquée, Doris l’interrompit rapidement alors que Piers et Susanna Reid riaient dans le studio GMB.

Les choses sont devenues encore plus difficiles lorsque Piers a évoqué le béguin de Lil pour l’acteur Jason Statham.

Elle a dit: « Une nuit avec lui et je mourrais heureuse. »

Susanna a crié au commentaire, mais Lil a tourné son attention vers Piers, en disant: « Attention, je viens vers vous maintenant. »

Il était dans son élément, répondant: « Vous flirtez outrageusement tous les deux. »