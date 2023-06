Emory Healthcare, partenaire DispatchHealth pour les soins à domicile

Prestataire de soins à domicile basé à Denver DispatchHealth a annoncé son partenariat avec le système de santé basé en Géorgie Emory Healthcare pour fournir aux patients un suivi à domicile et des soins médicaux de haute acuité.

Grâce à DispatchHealth, les patients peuvent demander une visite médicale d’urgence à domicile par téléphone ou via l’application ou le site Web de l’entreprise. Un clinicien doit alors arriver au domicile du patient dans les deux heures. Deux professionnels de la santé sont envoyés à chaque visite à domicile, soit un assistant médical ou une infirmière praticienne et un technicien médical DispatchHealth.

Grâce à ce partenariat, Emory intégrera les programmes Acute Care, Bridge Care et ED-to-Home de DispatchHealth à ses offres.

Avec les soins aigus de Dispatch, les patients souffrant de maladies ou de blessures ne mettant pas leur vie en danger, telles que les infections virales, les exacerbations de la MPOC, l’insuffisance cardiaque congestive et les infections urinaires, auront accès à l’équipe médicale de DispatchHealth pour un traitement à domicile.

Le programme Bridge Care fournit des soins à domicile aux patients présentant un risque élevé de réadmission à l’hôpital dans les 48 heures suivant leur sortie d’un séjour hospitalier en soins de courte durée.

Grâce au programme ED-to-home, les patients nécessitant une évaluation ou des soins de suivi après une visite aux urgences ou une hospitalisation peuvent voir un fournisseur DispatchHealth à leur domicile dans les 72 heures suivant leur sortie.

« Nous sommes ravis de nous associer à DispatchHealth pour apporter de nouveaux modèles de soins qui offrent plus de confort aux patients tout en tirant parti des prestataires établis qui peuvent aider à cette approche », a déclaré Will ElLaissi, directeur de l’innovation chez Emory Healthcare, dans un communiqué. « Nous nous engageons à créer des options de soins à domicile pour ceux qui vivent à Atlanta et dans les environs. »

LA GRANDE TENDANCE

En novembre, DispatchHealth a levé 330 millions de dollars de financement, portant sa levée totale à plus de 700 millions de dollars. La société a obtenu 200 millions de dollars en financement de série D un an auparavant.

Dispatch Health a établi de nombreux partenariats au cours de la dernière année.

En décembre, Bouclier bleu de Californie a annoncé que ses membres du sud de la Californie auraient accès aux soins à domicile grâce à une collaboration avec DispatchHealth et Oklahoma’s Système de santé Saint François a annoncé qu’il s’associerait au fournisseur basé à Denver pour offrir des services de soins à domicile dans la région de Tulsa.

Système de santé de la clinique Marshfieldun grand système de santé rural, a également annoncé un partenariat avec DispatchHealth pour offrir des soins aigus à domicile dans le Wisconsin.

En mai, DispatchHealth a annoncé un partenariat avec la société californienne de soins virtuels Include Health, qui fournit des prestations de soins de santé et des services de navigation d’assurance ainsi que des soins primaires virtuels, la santé comportementale, des soins spécialisés et des rendez-vous de soins d’urgence 24h/24 et 7j/7.

Grâce à ce partenariat, les entreprises compléteront les soins en ligne d’Inclus Health avec DispatchHealth, un soutien clinique à domicile à la demande, traitant les blessures, les maladies et les affections courantes et complexes.