Emoni Bates marque 29 points consécutifs pour l’est du Michigan

Le vrai Emoni Bates s’est officiellement levé.

Bates, une ancienne recrue n ° 1 sortant du lycée, a perdu 43 points pour l’est du Michigan mardi, dont 29 d’affilée pour clôturer la première mi-temps.

Les Eagles sont tombés à Toledo, 84-79, mais Bates est resté la vedette du spectacle. Il a converti 15 de ses 23 tentatives de placement sur le terrain et neuf de ses 14 tentatives à 3 points.

Les 43 points de Bates ont été les plus marqués par un joueur de l’est du Michigan depuis que Ray Lee a marqué 50 points en 2017. Il s’agissait du neuvième total de points le plus élevé marqué dans un match de l’histoire de l’école.

La performance historique a fait vibrer Twitter, y compris la superstar des Lakers de Los Angeles LeBron James, qui a suivi Bates tout au long de sa carrière dans les cerceaux.

Bates a passé une saison à Memphis sous la direction de l’entraîneur-chef Penny Hardaway avant d’être transféré dans l’est du Michigan cette intersaison.

L’attaquant de 6 pieds 10 pouces et 170 livres d’Ypsilanti, au Michigan, affiche une moyenne de 20,5 points cette saison. Son précédent record en carrière était de 36, qu’il a marqué contre la Caroline du Sud le 30 décembre.

Les Eagles ont une fiche de 4-16 cette saison et de 1-6 au MAC.

Les meilleures histoires de FOX Sports :

Obtenez plus du basketball universitaire Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore