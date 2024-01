Emmys 2024 en direct : Succession et The Bear remportent des prix alors que la nuit se termine par un énorme baiser sur scène

Nous avons appris que le rouge n’ira nulle part cette saison, car il s’est avéré être l’un des favoris des participants, avec L’anatomie de Grey ancienne Katherine Heigl, École primaire Abbottc’est Janelle James, et Daisy Jones et les SixCamila Morrone de , toute magnifique dans des robes rouges simples mais élégantes. Le vieux glamour hollywoodien était également à l’honneur sur le tapis rouge, avec de nombreuses stars arrivant dans leurs plus belles jupes en satin, robes à plumes et colliers tendance en argent ou en or.