Emmys 2023 : « Succession », « The Bear » et « Beef » règnent en maître (liste des gagnants)

Enfin, la 75e édition des Primetime Emmy Awards est là pour célébrer les meilleurs spectacles, performances et travaux en coulisses de toute la télévision. Oui, nous sommes actuellement en 2024, donc cela peut paraître étrange qu’il s’agisse toujours des Emmys 2023, mais la cérémonie devait initialement avoir lieu en septembre dernier et a été retardée en raison de la double grève à Hollywood.

Bien que la date de diffusion ait changé, la période d’éligibilité pour les Primetime Emmy Awards 2023 n’a pas changé. Seules les émissions diffusées entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 sont mises à l’honneur lors de cet événement.

Les émissions avec le plus de nominations (et de victoires éventuelles) pour l’événement de ce soir incluent celle de HBO SuccessionFX L’ours et Netflix Bœuf.

Découvrez ci-dessous tous les gagnants des Emmy Awards 2023.

Sarah Snook, Jeremy Strong et Kieran Culkin dans « Succession ». David M. Russell/HBO

DRAME

Série dramatique exceptionnelle

Andor (Disney+)

Tu ferais mieux d’appeler Saul (AMC)

La Couronne (Netflix)

Maison du Dragon (HBO)

Le dernier d’entre nous (HBO)

Le Lotus Blanc (HBO)

Vestes jaunes (Afficher l’heure)

Acteur principal exceptionnel dans une série dramatique

GAGNANT : Kieran Culkin, Succession (HBO)

Jeff Bridges, Le vieil homme (Hulu)

Brian Cox, Succession (HBO)

Bob Odenkirk, Tu ferais mieux d’appeler Saul (AMC)

Pierre Pascal, Le dernier d’entre nous (HBO)

Jérémy Strong, Succession (HBO)

Actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique

GAGNANTE : Sarah Snook, Succession (HBO)

Sharon Horgan, Mauvaises sœurs (HBO)

Mélanie Lynskey, Vestes jaunes (Afficher l’heure)

Elisabeth Moss, Le conte de la servante (Hulu)

Bella Ramsey, Le dernier d’entre nous (HBO)

Keri Russell, Le diplomate (Netflix)

Acteur de soutien exceptionnel dans une série dramatique

GAGNANT : Matthew Macfadyen, Succession (HBO)

F. Murray Abraham, Le Lotus Blanc (HBO)

Nicolas Braun, Succession (HBO)

Michel Imperioli, Le Lotus Blanc (HBO)

Théo James, Le Lotus Blanc (HBO)

Alan Ruck, Succession (HBO)

Will Sharpe, Le Lotus Blanc (HBO)

Alexandre Skarsgård, Succession (HBO)

Actrice de soutien exceptionnelle dans une série dramatique

GAGNANTE : Jennifer Coolidge, Le Lotus Blanc (HBO)

Elisabeth Debicki, La Couronne (Netflix)

Meghann Fahy, Le Lotus Blanc (HBO)

Sabrina Impacciatore, Le Lotus Blanc (HBO)

Place Aubrey, Le Lotus Blanc (HBO)

Rhéa Seehorn, Tu ferais mieux d’appeler Saul (AMC)

J. Smith-Cameron, Succession (HBO)

Simone Tabasco, Le Lotus Blanc (HBO)

Réalisation exceptionnelle pour une série dramatique

GAGNANT: Succession: Mark Mylod, “Le mariage de Connor” (HBO)

Andor: Benjamin Caron, “La Route du Rix” (Disney+)

Mauvaises sœurs: Dearbhla Walsh, “Le connard” (Apple TV+)

Le dernier d’entre nous: Peter Hoar, “Longtemps, très longtemps” (HBO)

Succession: Andrij Parekh, “L’Amérique décide” (HBO)

Succession: Lorene Scafaria, “Vivre+” (HBO)

Le Lotus Blanc: Mike White, “Arrivederci” (HBO)

Écriture exceptionnelle pour une série dramatique

GAGNANT: Succession: “Le mariage de Connor” de Jesse Armstrong (HBO)

Andor: Beau Willimon, “One Way Out” (Disney+)

Mauvaises sœurs: “The Prick” de Sharon Horgan, Dave Finkel et Brett Baer (Apple TV+)

Tu ferais mieux d’appeler Saul: “Pointer et tirer” de Gordon Smith (AMC)

Tu ferais mieux d’appeler Saul: “Saul Gone” de Peter Gould (AMC)

Le dernier d’entre nous: “Long, Long Time” de Craig Mazin (HBO)

Le Lotus Blanc: “Arrivederci” de Mike White (HBO)

Sheryl Lee Ralph, LIsa Ann Walter et Janelle James dans « Abbott Elementary ». ABC/Gilles Mingasson

COMÉDIE

Série comique exceptionnelle

GAGNANT: L’ours (effets)

École primaire Abbott (ABC)

Barry (HBO)

Service juridique (Amazon Freevee)

La merveilleuse Mme Maisel (Amazon Prime Vidéo)

Seulement des meurtres dans le bâtiment (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Acteur principal exceptionnel dans une série comique

GAGNANT: Jeremy Allen White, L’ours (effets)

Bill Hader, Barry (HBO)

Jason Segel, Contraction (Apple TV+)

Martin Court, Seulement des meurtres dans le bâtiment (Hulu)

Jason Sudeikis, Ted Lasso (Apple TV+)

Actrice principale exceptionnelle dans une série comique

GAGNANT : Quinta Brunson, École primaire Abbott (ABC)

Christine Applegate, Mort pour moi (Netflix)

Rachel Brosnahan, La merveilleuse Mme Maisel (Amazon Prime Vidéo)

Natacha Lyonne, Visage impassible (Paon)

Jenna Ortega, Mercredi (Netflix)

Acteur de soutien exceptionnel dans une série comique

GAGNANT : Ebon Moss-Bachrach, L’ours (effets)

Anthony Carrigan, Barry (HBO)

Phil Dunster, Ted Lasso (Apple TV+)

Brett Goldstein, Ted Lasso (Apple TV+)

James Marsden, Service juridique (Amazon Freevee)

Tyler James Williams, École primaire Abbott (ABC)

Henri Winkler, Barry (HBO)

Actrice de soutien exceptionnelle dans une série comique

GAGNANT : Ayo Edebiri, L’ours (effets)

Alex Borstein, La merveilleuse Mme Maisel (Amazon Prime Vidéo)

Janelle James, École primaire Abbott (ABC)

Sheryl Lee Ralph, École primaire Abbott (ABC)

Temple de Junon, Ted Lasso (Apple TV+)

Hannah Waddingham, Ted Lasso (Apple TV+)

Jessica Williams, Contraction (Apple TV+)

Réalisation exceptionnelle pour une série comique

GAGNANT: L’ours: Christopher Storer, “Critique” (FX)

Barry: Bill Hader, “wow” (HBO)

La merveilleuse Mme Maisel: Amy Sherman-Palladino, “Quatre Minutes” (Prime Video)

Le spectacle de Mme Pat: Mary Lou Belli, “Ne touche pas mes cheveux” (BET+)

Mercredi: Tim Burton, “L’enfant du mercredi est plein de malheur” (Netflix)

Écriture exceptionnelle pour une série comique

GAGNANT: L’ours: “Système” de Christopher Storer (FX)

Barry: “wow” de Bill Hader (HBO)

Service juridique: “Assistance inefficace” par Mekki Leeper (Amazon Freevee)

Seulement des meurtres dans le bâtiment: “Je sais qui l’a fait” de John Hoffman, Matteo Borghese et Rob Turbovsky (Hulu)

Les deux autres: “Cary et Brooke vont à une pièce de théâtre sur le SIDA” de Chris Kelly (HBO/Max)

Ted Lasso: “So Long, Farewell” de Brendan Hunt, Joe Kelly et Jason Sudeikis (Apple TV+)

Ali Wong et Steven Yeun dans « Bœuf ». Netflix

SÉRIE LIMITÉE OU ANTHOLOGIE OU FILM TV

Série limitée ou anthologique exceptionnelle

GAGNANT: Bœuf (Netflix)

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer (Netflix)

Daisy Jones et les Six (Netflix)

Fleishman est en difficulté (Hulu)

Obi Wan Kenobi (Disney+)

Acteur principal exceptionnel dans une série limitée ou une anthologie ou un téléfilm

GAGNANT : Steven Yeun, Bœuf (Netflix)

Kumail Nanjiani, Bienvenue à Chippendales (Hulu)

Taron Egerton, Oiseau noir (Apple TV+)

Evan Peters, Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer (Netflix)

Daniel Radcliffe, Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic (Roku)

Michael Shannon, Georges et Tammy (Afficher l’heure)

Actrice principale exceptionnelle dans une série limitée ou une anthologie ou un téléfilm

GAGNANT : Ali Wong, Bœuf (Netflix)

Lizzy Caplan, Fleishman est en difficulté (Hulu)

Jessica Chastain, Georges et Tammy (Afficher l’heure)

Dominique Fishback, Essaim (Amazon Prime Vidéo)

Kathryn Hahn, De petites belles choses (Hulu)

Riley Keough, Daisy Jones et les Six (Netflix)

Acteur de soutien exceptionnel dans une série limitée ou une anthologie ou un téléfilm

GAGNANT: Paul Walter Hauser, Oiseau noir (Apple TV+)

Murray Bartlett, Bienvenue à Chippendales (Hulu)

Richard Jenkins, Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer (Netflix)

Joseph Lee, Bœuf (Netflix)

Ray Liotta, Oiseau noir (Apple TV+)

Jeune Mazino, Bœuf (Netflix)

Jesse Plemons, Aimer la mort (HBO)

Actrice de soutien exceptionnelle dans une série limitée ou une anthologie ou un téléfilm

GAGNANT : Niecy Nash-Betts, Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer (Netflix)

Annaleigh Ashford, Bienvenue à Chippendales (Hulu)

Marie Bello, Bœuf (Netflix)

Claire Danois, Fleishman est en difficulté (effets)

Juliette Lewis, Bienvenue à Chippendales (Hulu)

Camila Morrone, Daisy Jones et les Six (Netflix)

Merritt Wever, De petites belles choses (Hulu)

Réalisation exceptionnelle pour une série limitée ou une anthologie ou un téléfilm

GAGNANT: Bœuf: Lee Sung Jun, “Figure de lumière” (Netflix)

Bœuf: Jake Schreier, “Le Grand Fabricant” (Netflix)

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer: Carl Franklin, “Bad Meat” (Netflix)

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer: Paris Barclay, “Silenced” (Netflix)

Fleishman est en difficulté: Valerie Farish et Jonathan Dayton, “Me-Time” (FX)

Proie: Dan Trachtenberg (Hulu)

Écriture exceptionnelle pour une série limitée ou une anthologie ou un téléfilm

GAGNANT: Bœuf: “Les oiseaux ne chantent pas, ils crient de douleur” de Lee Sung Jin (Netflix)

Île de Feu: par Joel Kim Booster (Hulu)

Fleishman est en difficulté: “Me-Time” de Taffy Brodesser-Akner (FX)

Proie: Dan Trachtenbeg (Hulu)

Essaim: “Piqué” de Janine Nabers et Donald Glover

Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic: Al Yankovic et Eric Appel (Roku)

AUTRE

Série de discussions exceptionnelles

GAGNANT: Le spectacle quotidien avec Trevor Noah (Comédie centrale)

Jimmy Kimmel en direct! (ABC)

Tard dans la nuit avec Seth Meyers (CNB)

Le Late Show avec Stephen Colbert (CBS)

Le problème avec Jon Stewart (Apple TV+)

Série de variétés scénarisées exceptionnelles

GAGNANT: La semaine dernière ce soir avec John Oliver (HBO)

Un spectacle de croquis de dame noire (HBO)

Saturday Night Live (CNB)

Programme de compétition de réalité exceptionnel

GAGNANT: La course de dragsters de RuPaul (VH1)

La course fantastique (CBS)

Survivant (CBS)

Excellent chef (Bravo)

La voix (CNB)

Spécial variété exceptionnelle

GAGNANT: Elton John Live : adieu au Dodger Stadium

75e édition des Tony Awards

Chris Rock : Indignation sélective

Spectacle de mi-temps du Super Bowl LVII

Les Oscars 2023