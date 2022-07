Emmys 2022 : ‘Yellowstone’ n’obtient aucune nomination de la Television Academy

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“Yellowstone” a été exclu des Emmys 2022 après avoir échoué à obtenir une seule nomination.

De plus, Jennifer Aniston, Julia Roberts et Selena Gomez ont été exclues de la liste des nominations dans les catégories d’acteurs principaux.

La liste des candidats a été dévoilée mardi matin. “Succession” est en tête avec 25 nominations au total.

EMMYS 2022 : “SUCCESSION” EN TÊTE AVEC 25 NOMINATIONS

Voici quelques-uns des plus gros snubs :

Yellowstone

“Yellowstone” devait remporter plusieurs nominations après avoir finalement percé avec une nomination à la Screen Actors Guild. Cependant, il a été complètement laissé de côté par l’Académie de la télévision et n’a pas gagné un seul signe de tête.

“Yellowstone” est diffusé sur Paramount Network depuis quatre saisons. Paramount a renouvelé le spectacle pour une cinquième saison en février 2022.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston a été exclue de la liste des Emmy. L’actrice de 53 ans a joué aux côtés de Reese Witherspoon dans “The Morning Show” d’Apple.

Witherspoon a été nominé pour la meilleure actrice principale dans une série dramatique, mais Aniston a été snobé. L’actrice “Friends” a été nominée dans la catégorie en 2020 pour sa performance dans la première saison de “The Morning Show”.

Julia Robert

Julia Roberts n’a pas non plus été incluse dans les nominations pour l’actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique. Roberts est passé du cinéma à la télévision pour le drame de Starz “Gaslit”. L’émission s’inspire de la première saison du podcast “Slow Burn” et suit l’histoire du Watergate.

Ce n’est pas la première fois que Roberts est exclu de la liste. Sa performance dans “Homecoming” n’a pas non plus reçu de nomination en 2019.

Selena Gomez

Selena Gomez n’a pas reçu de nomination d’acteur malgré le fait que “Only Murders in the Building” ait reçu une nomination et que ses co-stars, Steve Martin et Martin Short, aient été incluses dans la liste des acteurs principaux dans une catégorie comédie.

Gomez est entré dans l’histoire en tant que deuxième Latina de l’histoire à être nominé en tant que producteur dans la catégorie comédie.

Mandy Moore

Mandy Moore n’a pas été nominée pour son rôle dans “This Is Us”. L’actrice a joué dans la dernière saison du drame NBC. Malgré la diffusion de la dernière saison, l’émission elle-même n’a pas non plus été nominée pour le meilleur drame.