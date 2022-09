Lors de la 74e cérémonie des Emmy Awards lundi soir, Le Lotus Blanc et École primaire Abbott a gagné gros Ted Lasso et Succession – gagnant respectivement de la meilleure comédie et de la meilleure série dramatique – a ajouté une autre poignée de statuettes dorées à leurs collections croissantes.

Alors que Kenan Thompson a brillé en tant qu’hôte pour la première fois – et un léger remaniement du format, avec un annonceur et un DJ présents pour faire avancer les débats – la fête a vraiment commencé quand Oprah Winfrey est montée sur scène pour gonfler les nominés lors de “une célébration du plus média de diffusion à succès dans le monde.”

Pourtant, ce sont Mindy Kaling et BJ Novak qui ont le mieux résumé l’état actuel de la télévision.

La génération actuelle de scénaristes “paresseux” a eu la chance de travailler sur des formats de saison courte avec “un temps et des ressources illimités”, ont plaisanté les vétérans de la comédie, qui ont travaillé sur Le bureau à une époque de budgets de réseau serrés et de saisons de 22 épisodes.

C’était une observation à propos au cours d’une année où les services de streaming étaient prêts à dépenser des sommes sans précédent pour la production télévisée – bien que Thompson ait noté le modèle commercial défaillant de Netflix – et les stars de cinéma ont fait des virages éclaboussants sur le petit écran.

Sheryl Lee Ralph fait le moment de la nuit

Le meilleur moment de la soirée s’est produit 45 minutes après le début du spectacle, alors que Sheryl Lee Ralph de École primaire Abbottl’une des rares séries de réseau hors concours, a remporté le prix de l’actrice de soutien exceptionnelle dans une comédie.

L’actrice de 65 ans, la tête et les cheveux éblouis de petits bijoux, est apparue sous le choc avant de monter sur scène, d’accepter son prix et de chanter de manière inattendue les premières mesures de la chanson de 1993 de Dianne Reeves, Les espèces menacées.

Sheryl Lee Ralph, lauréate d’un #Emmy : “Quiconque a jamais, jamais eu un rêve et Je pensais que ton rêve… ne pouvait pas se réaliser. Je suis ici pour te dire que c’est à ça que croit. C’est à ça que ressemble l’effort. Et n’abandonne jamais, jamais.” https://t.co/h3GrtHDUA6 pic.twitter.com /qPpGSFfGw5 —@Variété

Elle a prononcé un discours entraînant pour couronner le moment par excellence de la télévision: “À tous ceux qui ont déjà, jamais eu un rêve et pensé que votre rêve n’était pas, ne pourrait pas se réaliser”, a déclaré Ralph, “Je suis ici pour vous dire que c’est à ça que croit, c’est à ça que ressemble l’effort.

“Et n’abandonnez jamais, jamais”, a-t-elle ajouté. Cette victoire fait de Ralph la deuxième femme noire à remporter l’Emmy pour une actrice de soutien exceptionnelle dans une comédie, 35 ans après que Jackée Harry ait gagné pour 227.

Quinta Bronson, qui a créé, joue et écrit École primaire Abbotta remporté le prix de l’écriture exceptionnelle pour une série comique.

Victoires pour Lizzo, Jeu de calmar

Lizzo, lauréate du prix du programme de compétition exceptionnel pour Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls, assiste aux 74e Primetime Emmys le 12 septembre 2022 à Los Angeles, en Californie. (Kevin Winter/Getty Images)

Plus tard, la chanteuse et rappeuse Lizzo a accepté le prix du programme de compétition exceptionnel pour sa série télé-réalité, Lizzo fait attention aux gros grrrls. Prononçant un discours émouvant et exubérant – elle a fait signe aux «grandes filles» de la foule de la rejoindre sur scène – Lizzo a rappelé ce que c’était que de grandir en voyant peu de femmes noires de taille plus à la télévision.

“Quand j’étais petite, tout ce que je voulais voir, c’était moi dans les médias. Quelqu’un de gros comme moi. De noir comme moi. De beau comme moi”, a-t-elle déclaré.

Faisant signe aux participants de la série, qui l’accompagnaient sur scène, Lizzo a ajouté que leurs histoires n’étaient pas nécessairement uniques: “Ils n’obtiennent tout simplement pas la plate-forme”, a-t-elle déclaré.

Jeu de calmar, la série d’horreur sud-coréenne qui a fait sensation dans le monde entier, est devenue la première série en langue non anglaise à concourir pour le plus grand honneur de la télévision. Bien qu’il n’ait pas remporté le prix de la série dramatique exceptionnelle, il a remporté des victoires pour la réalisation et le jeu d’acteur.

“J’espère vraiment Jeu de calmar ne sera pas la dernière série non anglaise à gagner ici aux Emmys “, a déclaré le créateur Hwang Dong-Hyuk en acceptant le prix de la réalisation exceptionnelle (série dramatique). Plus tard, l’acteur principal de l’émission Netflix Lee Jung-jae a devancé Bob Odenkirk, Brian Cox, Jeremy Strong, Jason Bateman et Adam Scott, pour gagner un acteur exceptionnel dans une série dramatique.

Le Lotus Blanc noie la concurrence

De gauche à droite, Murray Bartlett, Sydney Sweeney, Natasha Rothwell, Steve Zahn, Jennifer Coolidge, Alexandra Daddario, Mike White et Connie Britton posent après que The White Lotus ait remporté une série ou un film d’anthologie limité exceptionnel aux Emmy Awards. (Frazer Harrison/Getty Images)

Au-delà des victoires d’acteur de Lee et Ralph, de nombreux vainqueurs étaient des répétitions de 2020 et 2021.

Pour son rôle dans Ted Lasso, Jason Sudeikis a remporté le prix du meilleur acteur dans une série comique pour la deuxième année consécutive. Zendaya, qui a remporté le prix de l’actrice exceptionnelle dans une série dramatique pour Euphoriea reçu le prix pour la première fois en 2020. Hacks‘ Jean Smart a remporté le prix de l’actrice exceptionnelle dans une série comique cette année et la dernière.

Tous les deux Ted Lassoqui a remporté une série comique exceptionnelle, et Successionqui ont remporté des séries dramatiques exceptionnelles, ont remporté pour la deuxième fois les premiers prix dans leurs catégories respectives.

Mini-série HBO Le Lotus Blanc a tenu bon en une année remplie de prétendants de haut niveau comme Drogué, Pam et Tommy, Inventer Anna et Le décrochage.

Le programme a remporté des séries limitées ou d’anthologie exceptionnelles, tandis que ses acteurs chevronnés Murray Bartlett et Jennifer Coolidge ont été récompensés pour leur travail dans la série.