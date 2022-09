NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les 74e Primetime Emmy Awards seront diffusés lundi soir. Et si les précédents Emmy Awards sont une indication de ce qui s’en vient, le show de cette année devrait être plein de surprises.

Les Emmys 2021 ont vu le monologue d’ouverture de Cedric the Entertainer rôtir la famille royale britannique, “Jeopardy!” et plus.

L’émission de l’année dernière a également pris une tournure politique avec une blague sur le rappel du gouverneur de Californie Gavin Newsom, et une soirée pizza tard dans la nuit s’est ensuivie avec Mandy Moore se déshabillant tout en prenant une part de tarte.

Voici à quoi s’attendre aux Emmy Awards de cette année.

EMMYS 2022 : “SUCCESSION” EN TÊTE AVEC 25 NOMINATIONS

Où regarder

Les Emmy Awards seront diffusés sur NBC cette année.

Le programme est traditionnellement diffusé le dimanche soir. Cependant, en raison de Sunday Night Football sur NBC, il sera diffusé lundi.

Il sera également diffusé en direct sur FuboTV, Hulu avec Live TV, Sling TV, YouTube TV et Peacock.

Héberger

L’animateur de l’émission de cette année est Kenan Thompson, membre de la distribution de “Saturday Night Live”. Thompson a appelé NBC sa maison pendant 20 ans, alors qu’il entame sa 20e saison sur “SNL”. Sa relation de travail étroite avec le réseau a rendu la décision de le nommer hôte une décision facile.

“Faire partie de cette soirée incroyable où nous honorons le meilleur de la communauté télévisuelle est ridiculement excitant, et le faire sur NBC – ma famille de réseau de longue date – le rend encore plus spécial”, a déclaré Thompson. “Comme tous les fans de télévision, j’ai hâte de voir les stars de mes émissions préférées.”

Après que les Oscars se soient déroulés sans hôte, les Emmys ont emboîté le pas et ont dirigé l’émission sans hôte en 2019. La décision n’a pas été bien accueillie par les téléspectateurs et les Emmys ont décidé de ramener un hôte pour 2020, 2021 et 2022.

Thompson a été nominé six fois pour un Emmy, mais ce sera la première fois qu’il animera le grand soir.

Présentateurs

Le premier tour de présentateurs pour les Emmy Awards a été annoncé et comprend de nombreux favoris des fans, dont certains sont nominés.

Les nominés qui doivent présenter cette année incluent Jean Smart, Hannah Einbinder, Jung Ho-yeon, Lee Jung-jae et Selena Gomez, qui est nominée en tant que productrice pour “Only Murders in the Building”. Bien qu’il s’agisse de la première nomination pour certains de ces présentateurs, d’autres, comme Smart et Einbinder, étaient nominés l’année dernière. Smart a remporté un prix.

Les anciens lauréats d’Emmy, dont Amy Poehler, Molly Shannon, Kerry Washington, Seth Meyers et Jimmy Kimmel, seront également présents cette année.

Nominés

Les services de streaming ont complètement pris le dessus dans les nominations cette année, avec HBO en tête de liste avec 108 nominations et Netflix avec 105.

Il y a beaucoup de nouveaux nominés qui assistent au salon cette année, dont certains sont nouveaux dans l’industrie et d’autres sont considérés comme des vétérans. Des acteurs tels que Sydney Sweeney, Oscar Isaac, Lily James, Amanda Seyfried et Melanie Lynskey sont tous nominés pour la première fois pour leurs émissions respectives.

Parmi les rebuffades notables cette année, citons “Yellowstone”, qui, malgré sa popularité, n’a pas reçu une seule nomination, et “This Is Us”, qui n’a pas non plus reçu de nominations dans les catégories d’acteur et d’écrivain pour sa dernière saison.

Nominations historiques

Il y a pas mal de nominations qui ont marqué l’histoire aux Emmy Awards cette année.

Zendaya est déjà entrée dans l’histoire en 2020 en devenant la plus jeune actrice à remporter le titre d’actrice principale exceptionnelle dans une catégorie dramatique. Ayant été nominée dans la même catégorie cette année, elle pourrait entrer dans l’histoire en tant que plus jeune personne à remporter deux Emmy Awards dans la même catégorie.

L’actrice entre également dans l’histoire en tant que productrice. Zendaya a assumé ce rôle lorsqu’elle est revenue pour la deuxième saison de “Euphoria”, qui est nominée pour une série dramatique exceptionnelle. Elle est la plus jeune personne à être nominée pour travailler en tant que productrice.

“Squid Game” de Netflix est entré dans l’histoire en tant que toute première série en langue étrangère à être nominée dans la catégorie des séries dramatiques exceptionnelles. L’émission a également reçu cinq nominations d’acteurs pour les stars de la série, qui sont toutes nominées pour la première fois aux Emmy Awards. La série a reçu 14 nominations en tout.