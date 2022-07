Emmys 2022 : “Succession” en tête avec 25 nominations

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les nominations aux Emmy Awards 2022 ont été annoncées mardi matin.

Le président de l’Académie de la télévision, Frank Scherma, a commencé la présentation de la nomination en disant que cette année, un nombre record d’émissions avaient été soumises.

“Succession” est en tête de liste avec un total de 25 nominations. Cependant, la série dramatique de HBO est contre “Squid Game” de Netflix pour la meilleure série dramatique. “Squid Game” marque la première série non anglaise nominée pour la catégorie.

Les Emmy Awards seront diffusés le 12 septembre sur NBC.

Voici la liste des nominés :

Les nominés pour la meilleure série dramatique sont : “Better Call Saul” ; “Euphorie”; “Ozark” ; “Rupture”; “Jeu de calmars” ; “Choses étranges” ; “Succession”; “Vestes jaunes.”

Les nominés pour la meilleure série comique sont : « Abbott Elementary » ; “Barry” ; “Calme ton enthousiasme”; “Hacks” ; “La merveilleuse Mme Maisel” ; “Seuls les meurtres dans le bâtiment” ; “Ted Lasso” et “Ce que nous faisons dans l’ombre”.

Les nominés pour la meilleure actrice de série comique sont : Rachel Brosnahan, « La merveilleuse Mme Maisel » ; Quinta Brunson, “Abbott Elementary” ; Kaley Cuoco, “L’hôtesse de l’air” ; Elle Fanning, “La Grande” ; Issa Rae, “Insécurisé” ; Jean Smart, “Hacks”.

Les nominés pour acteur dans une série comique sont : Donald Glover, “Atlanta” ; Bill Hader, « Barry » ; Bill Hader, « Barry » ; Nicholas Holt, “Le Grand” ; Jason Sudeikis, “Ted Lasso” Steve Martin, “Only Murders in the Building” ; Martin Short, “Seuls les meurtres dans le bâtiment”.

Les nominés pour l’acteur de la série dramatique sont : Jason Bateman, “Ozark” ; Brian Cox, “Succession” ; Lee Jung-jae, “Le jeu du calmar” ; Bob Odenkirk, “Tu ferais mieux d’appeler Saul” ; Adam Scott, “Severance” et Jeremy Strong, “Succession”.

Les nominés pour les meilleures actrices de séries dramatiques sont : Jodie Comer, “Killing Eve” ; Laura Linney, “Ozark” ; Melanie Lynskey, “Gilets jaunes” ; Sandra Oh, “Tuer Eve” ; Reese Witherspoon, “The Morning Show” et Zendaya, “Euphoria”.

Les nominés de la série limitée sont : “Dopesick” ; “Le décrochage” ; “Inventer Anna” ; “Le Lotus Blanc” ; « Pam et Tommy. »

Les nominés pour les séries de discussions sur les variétés sont : “The Daily Show with Trevor Noah” ; “Jimmy Kimmel en direct” ; “La semaine dernière ce soir avec John Oliver” ; “Late Night with Seth Meyers” et “The Late Show with Stephen Colbert”.

