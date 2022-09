Emmys 2022 : comment regarder ou diffuser, heure de début, hôte et tous les nominés

Pouvez-vous croire que c’est Emmys encore une fois? Dans quelques jours seulement, les Emmys seront disponibles en direct sur NBC. L’année dernière, Le pari de la reine et Ted Lasso s’est taillé la part du lion des récompenses. Cette année pourrait être importante pour un certain nombre de spectacles, y compris Succession, Le Lotus BlancHacks et Only Murders In the Building.

Lisez ci-dessous pour tout ce que vous devez savoir sur les Emmys de cette année.

Quand commencent les Emmys

Dans un léger changement, les Emmys ont lieu le lundi 12 septembre à partir de 20 h HE / 17 h PT.

Pour les gens au Royaume-Uni, c’est un départ à 1 h du matin le mardi 13 septembre. Sur la côte est de l’Australie, cela équivaut à 10 h le mardi.

Qui accueille les Emmys cette année ?

Les Emmy Awards de cette année sont animée par l’acteur et comédien Kenan Thompson. La star de Saturday Night Live est lui-même six fois nominé aux Emmy Awards.

Comment regarder les Emmys ?

Les Emmys tournent chaque année entre ABC, CBS, Fox et NBC.

Cette année les Emmys sont disponibles pour regarder en direct sur NBC. Pour la toute première fois, les Emmys sont également diffusés sur Peacock.

Les gens au Royaume-Uni peuvent regarder les Emmys au Site Web des Emmysson Chaîne Youtube ou son la page Facebook.

En Australie, vous pouvez diffuser les Emmys en direct sur frénésie.

Comment regarder les Emmys gratuitement

Regarder en direct gratuitement est assez facile à faire, tant que vous avez un antenne en direct branché à votre téléviseur et obtenez votre station NBC locale.

Qui sont les nominés ?

Ici, à Crumpe, nous ne pouvons pas prétendre ne pas être déçus par le faible nombre de nominations pour Station onze.

Vous pouvez retrouver la liste complète des nominés ici.

Succession de HBO a reçu le plus de noms, avec 25 nominations aux Emmy, dont le meilleur drame. Brian Cox, Jeremy Strong, Nicholas Braun, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen, J. Smith-Cameron et Sarah Snook ont ​​tous reçu des nominations.

Ted Lasso a été une autre réussite, remportant 20 nominations, dont celle de la meilleure comédie. Une grande partie du casting a également été nominée, dont Jason Sudeikis dans la catégorie meilleur acteur.

La série limitée de HBO The White Lotus a remporté 20 nominations. Hacks et Only Murders In the Building ont remporté 17 nominations chacun.