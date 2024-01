Emmy Moments : “Succession” réussit, “The Bear” le mange et le spectacle se termine à temps, grâce à maman

Ainsi en est-il, comme dirait le cousin Greg : « La succession » avait une des adieux tout à fait réussis aux Emmysla saga addictive de la dynastie bouillonnante de la famille Roy, a remporté le prix du meilleur drame pour la troisième fois et cinq autres prix, dont trois prix d’interprétation.

Mais « Succession » n’était pas la seule émission à réaliser un gain ridiculement volumineux. “L’Ours” a en effet eu une nuit baissière, dominant pleinement la catégorie comédie lors de sa première saison, remportant le premier prix et trois prix d’interprétation.

Et le chaotique et à l’humour noir “Beef” a été l’autre grand vainqueur, remportant la meilleure série limitée, avec les protagonistes Steven Yeun et Ali Wong devenant les premiers Américains d’origine asiatique à gagner dans leurs catégories. Entre également dans l’histoire : la star Quinta Brunson de « Abbott Elementary », la première gagnante noire dans sa catégorie depuis 1981.

Ce n’a pas été une soirée de bouleversements, et la plupart des prédictions se sont vérifiées. Mais cela n’a pas été sans surprises agréables, notamment une série de retrouvailles de casting de séries bien-aimées – certaines plus efficaces que d’autres – comme « Les Sopranos », « Cheers », « Grey’s Anatomy », « Ally McBeal » et bien d’autres encore. Natasha Lyonne et Tracee Ellis Ross se sont rempli la bouche de bonbons dans un retour au scène classique de la chaîne de montage de bonbons « I Love Lucy ».

Il y a eu beaucoup de discussions entre enfants sur le podium, avec John Oliver implorant la foule de lui dire où acheter des cartes Pokémon pour ses enfants, Sarah Snook de “Succession” rendant hommage à sa propre fille nouveau-née, et son coéquipier Kieran Culkin racontant en fait sa femme, il voulait plus d’enfants.

Espérons que ces enfants seront aussi gentils avec leur maman que l’hôte Anthony Anderson, qui savait parfaitement déléguer, confiant un travail clé à maman Doris.

Pour plus de détails et d’autres moments marquants de la soirée, lisez la suite :

UN HÔTE LISSE… Anderson avait dit avant le spectacle que la pression était retombée. Il voulait dire parce qu’il n’avait pas été nominé cette année, mais il aurait aussi pu vouloir dire que son rôle d’animateur devait se dérouler plus facilement que celui de Jo Koy aux Golden Globes. En effet, c’est le cas, peut-être en partie parce qu’Anderson n’essayait pas de rôtir des célébrités. Se branchant sur le thème de la nostalgie du le 75ème anniversaire du spectacle, Anderson a commencé avec sa propre version de « Mister Rogers’ Neighborhood », raccrochant son manteau, s’asseyant au piano et chantant des thèmes de classiques de la télévision, comme « Good Times » et « The Facts of Life ». Anderson a ensuite demandé aux gagnants de garder leurs discours serrés et a présenté son arme secrète.

…ET SA MAMAN ! “Quand vous voyez ma maman arriver, remerciez simplement Jésus et votre famille et concluez”, a déclaré l’hôte. Et en effet, Doris Bowman, aux premières loges, a fait des apparitions tout au long de la soirée, l’équivalent humain de la musique des play-offs. Bowman a illustré très tôt son pouvoir, interrompant le monologue d’ouverture de son propre fils en lui disant. “Le temps est écoulé, bébé.” Ensuite, elle a certainement semblé garder la gagnante Jennifer Coolidge sous contrôle. Oliver a essayé de tester le nouveau système après avoir remporté le prix de la meilleure émission de variétés scénarisée : « Je ne pars pas sans être critiqué par la mère d’Anthony Anderson. Je vais donc commencer à lire les noms de l’équipe de football de Liverpool. Lorsqu’elle est apparue, il a rapidement déclaré : « Je voudrais remercier Jésus et ma famille. Merci.”

UNE ANNÉE DE RETROUVAILLES DE CLASSE Lorraine Bracco et Michael Imperioli de “Les Sopranos” a célébré le 25e anniversaire de la première de la série avec un moment dans le cabinet d’un thérapeute. Les acteurs de « Ally McBeal » ont eu une réunion dansante au milieu des toilettes. Certains membres du casting de « Grey’s Anatomy » – dont Ellen Pompeo, Katherine Heigl et Chandra Wilson, mais pas de Sandra Oh et pas de McDreamy ! – réunis dans une chambre d’hôpital pour un tour de victoire comme le plus long drame médical de l’histoire de la télévision. Anderson a honoré “Game of Thrones” en portant une immense cape doublée de fourrure. Et “Cheers” a suscité des acclamations avec une réunion des stars Ted Danson, Kelsey Grammer, Rhea Perlman, John Ratzenberger et George Wendt, qui a été accueilli par sa signature “Norm!” crier. Apparaissent également : Rob Reiner et Sally Struthers, les acteurs survivants de “All in the Family” et les acteurs de “Martin” et “It’s Only Sunny in Philadelphia”.

« SUCCESSION » EN PREMIÈRE PARTIE Ce fut une succession apparemment sans fin de gagnants de « Succession » qui montèrent sur scène lors de la dernière soirée triomphale du drame de HBO. Matthew Macfadyen, qui a joué “la tache de graisse humaine” Tom Wamsbgans, comme il a décrit son personnage aux Globes, a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour la deuxième fois et a tenu son discours à remercier Snook et “mon autre femme à l’écran”, Nicholas Braun, qui a joué le malheureux cousin Greg : “Jouer avec toi a été l’une des choses les plus merveilleuses de ma carrière.” Snook, qui a remporté le prix de la meilleure actrice dans le rôle très, très complexe de Shiv Roy, a expliqué comment sa grossesse l’avait aidée à jouer parce que cela faisait circuler les hormones, et a dit à sa petite fille récemment arrivée : “C’est tout pour toi, à partir de maintenant.” Kieran Culkin, dans un discours émouvant, a remercié sa femme, Jazz, pour ses deux enfants extraordinaires, et a lancé une petite demande : « Et Jazz, je veux plus. Vous avez dit peut-être, si je gagne ! »

UN GROS CÂLIN D’OURS, EUH, BAISER « The Bear » pourrait-il reproduire le succès des Golden Globes ? Oui, chef, avec Jeremy Allen White et Ayo Edebiri gagnant du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans un second rôle dans une comédie, et Ebon Moss-Bachrach remportant le prix du meilleur acteur dans un second rôle. Sur scène, Moss-Bachrach a donné à son coéquipier Matty Matheson un long baiser comique avant que Matheson ne salue le spectacle, qui dramatise les sacrifices que font les gens du secteur de la restauration : « J’aime tellement les restaurants. Le bon, le mauvais. C’est dur. Nous sommes tous brisés à l’intérieur et chaque jour, nous devons nous présenter, cuisiner et faire en sorte que les gens se sentent bien en mangeant quelque chose et en nous asseyant à une table. C’est vraiment très beau.”

BURNETT SALUE LES « PROGRÈS » Des acteurs de renom sont devenus fanboys et fangirls en présence de Carol Burnett, 90 ans, la f première femme à animer une émission de variétés. Une standing ovation a accueilli la comédienne chevronnée, qui a immédiatement eu un enthousiasme : « Beaucoup de choses ont changé au cours des 46 dernières années. Pour le meilleur. Des progrès ont été réalisés et cela me fait vraiment chaud au cœur de voir comment les hommes se débrouillent dans la comédie”, a déclaré le septuple lauréat d’un Emmy. Christina Applegate a présenté Burnett en disant qu’elle n’avait qu’une seule photo d’elle encadrée – avec Burnett. “Elle est plus importante pour moi que n’importe lequel d’entre vous”, a déclaré Applegate.

VICTOIRE HISTORIQUE DE BRUNSON Une autre star impressionnée par Burnett était la femme qui a reçu son prix d’elle : Brunson, la star de « Abbott Elementary » et écrivain qui a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série comique, le premier gagnant noir dans la catégorie depuis qu’Isabel Sanford a gagné dans le classique de Norman Lear ” The Jeffersons” en 1981. “Je suis si heureux de pouvoir vivre mon rêve et jouer une comédie”, a déclaré Brunson, un ancien lauréat pour l’écriture de la série. La première heure des Emmys – organisée le jour de Martin Luther King Jr. – a vu trois femmes noires remporter des prix majeurs : Brunson, Edebiri et Niecy Nash-Betts, qui a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée pour « Dahmer – Monster : The Jeffrey ». Histoire de Dahmer.

REMERCIER LA PERSONNE QUI A CROYÉ EN VOUS De nombreux lauréats remercient la personne qui, la première, a cru en eux. Nash-Betts l’a fait aussi – avec une honnêteté flamboyante – et c’était elle-même. “Je suis un gagnant, bébé!” dit-elle. « Et tu sais qui je veux remercier ? Moi, pour avoir cru en moi et fait ce qu’ils disaient que je ne pouvais pas faire. J’ai envie de me dire, devant vous toutes, belles personnes : Allez ma fille, avec votre mauvais moi. Tu as fait ça.”

Dans l’émission Netflix, Nash-Betts incarnait un voisin du tueur en série dont les plaintes auprès des autorités concernant son comportement restent lettre morte. “J’accepte ce prix au nom de toutes les femmes noires et brunes qui sont restées inaudibles mais trop policières, comme Glenda Cleveland, comme Sandra Bland, comme Breonna Taylor”, a-t-elle déclaré. « En tant qu’artiste, mon travail consiste à dire la vérité au pouvoir et bébé, je vais le faire jusqu’au jour de ma mort. Maman, j’ai gagné !

