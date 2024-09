Emmy Awards des arts créatifs : Maya Rudolph remporte son 6e trophée, Angela Basset remporte le 1er

LOS ANGELES –

Maya Rudolph a remporté samedi soir son sixième Emmy en carrière, en remportant le trophée de la meilleure voix off pour son travail sur « Big Mouth » aux Creative Arts Emmy Awards, tandis qu’Angela Bassett a remporté son premier Emmy pour sa narration de l’émission « Queens » de National Geographic.

L’ancienne et future star de « Saturday Night Live » Rudolph est en lice pour trois autres Emmy Awards. Son travail de doublage dans le rôle de l’Hormone Monstress dans la série animée Netflix « Big Mouth » lui a valu quatre Emmy Awards.

« Je suis vraiment fière de faire partie de ce spectacle », a-t-elle déclaré. « Cela humanise l’être humain. »

Elle est devenue émue lorsqu’elle a parlé du privilège qu’elle a de pouvoir faire ce qu’elle aime dans sa vie.

« Cela me fait pleurer parce que je suis très ménopausée », a déclaré Rudolph.

Elle a remporté la première des deux soirées des Creative Arts Emmys, qui récompensent les réalisations artistiques et techniques en coulisses de la télévision et sont un précurseur de la cérémonie principale des Emmys, animée par Dan et Eugene Levy, qui sera diffusée à 20 heures HNE le 15 septembre sur ABC.

Bassett est venue chercher son trophée de meilleur narrateur, une catégorie qui est généralement remplie de stars mais où le gagnant, comme Barack Obama l’année dernière, se montre rarement

« Oh mon Dieu, wow, mon premier Emmy », a déclaré Bassett, ému. « Je ne pourrais pas être plus heureux et plus reconnaissant. »

Bassett a été attirée par le projet de documentaire sur la faune en raison de l’équipe de production entièrement dirigée par des femmes, une rareté dans le domaine, a-t-elle déclaré dans les coulisses.

« Cela m’a vraiment touchée », a-t-elle déclaré. « Alors j’ai dit oui. »

Bassett est deux fois nominé aux Oscars et a remporté un Oscar d’honneur plus tôt cette année.

Parmi les autres lauréats, on trouve Pat Sajak, récemment retraité, qui a remporté le prix du meilleur animateur de jeu télévisé pour sa dernière saison dans « La Roue de la Fortune ». C’était la quatrième fois qu’il remportait ce prix, et la première fois depuis 1998.

« Saturday Night Live » a prospéré dans les catégories professionnelles avec six victoires, dont des victoires pour son maquillage et sa conception de production.

Rudolph a remporté deux Emmy Awards lorsqu’elle était membre du casting de l’émission, et est nominée pour deux autres pour son travail en tant qu’animatrice de l’institution du sketch la saison dernière. Ces prix seront décernés dimanche.

Elle reviendra cet automne pour incarner la vice-présidente américaine Kamala Harris dans la 50e saison de « SNL » dans les semaines précédant l’élection.

« J’ai l’impression d’être connectée d’une certaine manière à une période incroyable dans ce pays et à une excitation que je n’ai pas ressentie depuis longtemps », a-t-elle déclaré dans les coulisses samedi.

Elle est également nominée aux Emmy Awards pour la meilleure actrice dans une comédie pour sa série « Loot » sur Apple TV+. Elle est loin d’être favorite pour ce prix, alors que les favorites sont Jean Smart pour « Hacks » et Ayo Edebiri pour « The Bear », qui est en tête de toutes les séries dans la catégorie comédie avec 23 nominations.

Le documentaire « Jim Henson Idea Man », réalisé par Ron Howard, a remporté quatre prix et « Welcome to Wrexham » trois prix, dont celui de la meilleure émission de téléréalité non structurée. « Shark Tank » a remporté le prix de la meilleure émission de téléréalité structurée. Dans le cadre d’un crossover de remises de prix, la retransmission des Oscars a remporté quatre Emmy Awards, dont celui de la meilleure émission de variétés en direct.

Dick Van Dyke, qui aura 99 ans le mois prochain, a peut-être volé la vedette lorsque « Dick Van Dyke 98 Years Of Magic » a remporté le prix du meilleur programme de variétés préenregistré.

Van Dyke a fait une petite danse et a annoncé « ça fait mal » par la suite. Alors que les gagnants étaient en train d’être désignés hors scène, il a dit : « J’aimerais profiter de cette occasion pour vous inviter à mon hommage. Je n’ai pas encore de date mais je ne me sens pas très bien. »

Van Dyke est devenu la personne la plus âgée à recevoir un Emmy en journée lorsqu’il a gagné en juin pour son apparition dans « Des jours et des vies ».

La meilleure nomination de la saison, « Shogun », a en quelque sorte remporté une victoire samedi lorsque l’équipe chargée de la réalisation du reportage post-émission a remporté un Emmy. La série FX elle-même est en lice pour 25 Emmys. Dix-sept d’entre eux seront décernés dimanche, qui se concentrera sur la télévision scénarisée.

De nombreux grands noms sont également en lice pour les Creative Arts Emmys dimanche, notamment les lauréats des Oscars Jamie Lee Curtis et Da’Vine Joy Randolph et le nominé aux Oscars Ryan Gosling.