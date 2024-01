Emmy Awards : Beef remporte des distinctions en série limitée | Divertissement

Steven Yeun a réfléchi à ce qu’il avait appris de son personnage de “Beef” lorsqu’il a remporté l’Emmy Award du meilleur acteur principal dans une série limitée ou un téléfilm, lundi (15.01.24).

L’acteur de 40 ans a rendu hommage au photographe de tournage de la série, Andrew Cooper, pour lui avoir donné un discours d’encouragement alors qu’il avait du mal à se “mentir dans la peau” de son alter ego, Danny Cho, comme il l’a accepté. la distinction devant Taron Egerton (‘Black Bird’ ), Kumail Nanjiani (‘Welcome to Chippendales’), Evan Peters (‘Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story’), Daniel Radcliffe (‘Weird: The Al Yankovic Story’) et Michael Shannon (« George et Tammy »).

Il a déclaré : « Merci pour cet immense honneur et cette bénédiction.

“J’ai beaucoup de gens à remercier, beaucoup de gens qui ont veillé à ce que je puisse même travailler dans ce métier.

“Je veux remercier [Lee Sung Jin]Ali [Wong] Jacques [Schreier, director], notre incroyable casting et notre équipe. Merci à a24 et Netflix, à Mike et Peter.

“Je veux remercier Andrew Cooper de m’avoir parlé un soir, notre incroyable photographe de tournage, une légende. Il y avait des jours où c’était difficile de se mettre dans la peau de Danny, parfois j’avais envie de le juger ou de me moquer de lui mais il m’a tiré dessus. à part et il m’a dit : “Ne laisse jamais tomber Danny”. Merci.

“Je tiens à remercier Danny de m’avoir appris que le jugement et la honte sont des endroits solitaires, mais que la compassion et la grâce sont le lieu où nous pouvons tous nous rencontrer.

“Je suis reconnaissant envers ma femme Jo, merci toujours. Jude, Ruth, maman, papa, Brian, famille, je t’aime. Merci.”

La co-star de Steven, Ali Wong, l’a ensuite suivi sur scène au Peacock Theatre de Los Angeles alors qu’elle remportait le prix d’actrice principale exceptionnelle dans une série limitée ou un téléfilm pour son interprétation d’Amy Lau, et elle est devenue émue en consacrant sa victoire à ses filles.

Elle a déclaré : “Je dois bien sûr remercier Sunny, Steven et Jake, le reste des acteurs et de l’équipe incroyablement talentueux de Beef. Je ne serais pas là sans mes parents, mes parents extraordinaires.

“Ma mère et mon père, que j’aurais tant souhaité être vivants pour partager ce moment avec moi, mon père hilarant qui m’a aimé inconditionnellement et m’a appris la valeur de l’échec.”

Elle s’est ensuite étouffée en ajoutant : “À mes belles filles, vous êtes tout pour moi et merci de m’inspirer. Ceci est pour vous.”

Ali a remporté le prix devant Lizzy Caplan (« Fleishman is in Trouble »), Jessica Chastain (« George et Tammy »), Dominique Fishback (« Swarm »), Kathryn Hahn (« Tiny Beautiful Things ») et Riley Keough (« Tiny Beautiful Things »). Daisy Jones et les Six’).

Et la soirée réussie de Beef s’est poursuivie lorsque la série a ensuite été nommée série limitée/anthologie exceptionnelle devant « Dahmer – Monster : The Jeffrey Dahmer Story », « Daisy Jones and the Six », « Fleishman is in Trouble » et « Obi-Wan Kenobi ». ‘.

Le créateur Lee Sung Jin – qui avait déjà remporté les prix Réalisation exceptionnelle pour une série ou un film limité ou d’anthologie et Écriture exceptionnelle pour une série ou un film limité ou d’anthologie plus tôt dans la soirée – a accepté le prix au nom de tous ceux qui ont travaillé sur la série.

Il a déclaré en partie : “Merci, vous savez, une grande partie des idées suicidaires dans cette série étaient basées sur des choses avec lesquelles j’ai lutté au fil des années, donc je suis vraiment reconnaissant et honoré envers tous ceux qui ont regardé la série et qui ont contacté leurs propres luttes personnelles, c’est très enrichissant.”