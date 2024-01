Emmy Awards 2023 : la liste complète des gagnants

La série dramatique HBO « Succession », la comédie FX/Hulu « The Bear » et la série limitée Netflix « Beef » ont été les grands gagnants de la 75e édition des Emmy Awards lundi, menant leurs réseaux respectifs au sommet du classement télévisuel. HBO a mené la soirée avec neuf victoires, suivi de FX/Hulu et Netflix avec six chacun.

Dans les catégories dramatiques, « Succession », qui se concentre sur la bataille brutale entre plusieurs membres d’une famille riche pour le contrôle d’un empire médiatique, a remporté six statuettes : série dramatique, acteur principal, actrice principale, acteur de soutien, scénariste et réalisateur.

“The Bear”, sur le personnel excentrique d’un restaurant en difficulté de Chicago, a été le principal vainqueur sur le front de la comédie avec six victoires : série comique, acteur principal, acteur de soutien, actrice de soutien, scénariste et réalisatrice. Quinta Brunson, créatrice et star de « Abbott Elementary », a remporté un prix d’actrice principale.

“Beef”, sur un incident de rage au volant qui dégénère en un conflit tragi-comique de vie ou de mort entre ses protagonistes en guerre, commandé dans les catégories de séries limitées, avec des victoires pour la série, l’acteur principal, l’actrice principale, la réalisation et l’écriture. Jennifer Coolidge a remporté un autre Emmy pour l’actrice de soutien dans la populaire série limitée de HBO « The White Lotus », tandis que Paul Walter Hauser a été nommé acteur de soutien pour « Black Bird » d’Apple TV+.

Il s’agissait d’une célébration tardive des Emmys, qui ont généralement lieu en septembre, mais qui ont été reportées au Martin Luther King Jr. Day en raison de la double grève des acteurs et des écrivains de l’année dernière.

Animée par Anthony Anderson, l’émission avait une ambiance nostalgique, honorant des titres télévisés classiques tels que « All in The Family », « The Sopranos », « Cheers », « Martin » et « Ally McBeal » à travers des réunions de casting et des répliques de décors.

L’accent mis sur l’histoire de la télévision a également suscité des émotions accrues. Parmi les stars bien-aimées qui ont reçu les ovations du public étoilé figuraient les légendes Carol Burnett et Marla Gibbs, et Christina Applegate, qui souffre de sclérose en plaques, a reçu un accueil enthousiaste alors qu’elle montait sur scène, assistée d’Anderson.

La diversité était également au centre de la scène, Ali Wong devenant la première femme d’origine asiatique à remporter un prix d’acteur principal aux Emmys, et les vainqueurs noirs tels que Brunson, Ayo Edebiri, Niecy Nash-Betts et RuPaul recevant un cri d’Anderson : « Comment aimez-vous les Emmys au chocolat ? » » a-t-il plaisanté à un moment donné. “C’est comme si le Martin Luther King Day et le Juneteenth étaient réunis en un seul.”

Voici la liste des lauréats des Primetime Emmy Awards 2023 :

Série dramatique

“Succession”

Ebon Moss-Bachrach, acteur dans un second rôle dans une série comique, à droite, et Jeremy Allen White, acteur principal dans une série comique, pour “The Bear”. (Dania Maxwell/Los Angeles Times)

Séries comiques

“L’ours”

Actrice principale de drame

Sarah Snook (« Succession »)

Acteur principal de drame

Kieran Culkin (« Succession »)

Ali Wong remporte un Emmy pour l’actrice principale dans une série ou un film limité ou d’anthologie pour “Beef”. (Dania Maxwell/Los Angeles Times)

Série limitée ou anthologique

“Bœuf”

Actrice principale limitée/film

Ali Wong (« Bœuf »)

Acteur principal limité/film

Steven Yeun (« Bœuf »)

Spécial variété (live)

« Elton John Live : adieu au Dodger Stadium »

Réalisation d’une série dramatique

Mark Mylod : « Le mariage de Connor » (« Succession »)

Écrire pour une série ou un film limité ou anthologique

Lee Sung Jin : « Les oiseaux ne chantent pas, ils hurlent de douleur » (« Bœuf »)

Écrire pour une série dramatique

Jesse Armstrong : « Le mariage de Connor » (« Succession »)

Acteur de soutien limité/film

Paul Walter Hauser (« L’oiseau noir »)

Réalisation d’une série ou d’un film limité ou anthologique

Lee Sung Jin : « Figures de lumière » (« Bœuf »)

Série de discussions variées

«L’émission quotidienne avec Trevor Noah»

Série de compétition

« La course de dragsters de RuPaul »

Écrire pour une série de variétés

“La semaine dernière ce soir avec John Oliver”

Écrire pour une série comique

Christopher Storer : « Système » (« L’ours »)

Réalisation d’une série comique

Christopher Storer : « Critique » (« L’ours »)

Niecy Nash remporte l’Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée pour “Dahmer”. (Dania Maxwell/Los Angeles Times)

Actrice de soutien limitée/film

Niecy Nash-Betts (« Dahmer — Monster : L’histoire de Jeffrey Dahmer »)

Série de variétés scénarisées

“La semaine dernière ce soir avec John Oliver”

Acteur principal de comédie

Jeremy Allen White (« L’ours »)

Acteur de soutien de comédie

Ebon Moss-Bachrach (« L’ours »)

Acteur de soutien dramatique

Matthew Macfadyen (« Succession »)

Jennifer Coolidge remporte le prix d’actrice dans un second rôle dans une série dramatique pour “The White Lotus”. (Dania Maxwell/Los Angeles Times)

Actrice de soutien dramatique

Jennifer Coolidge (« Le Lotus Blanc »)

Actrice principale de comédie

Quinta Brunson (« Élémentaire Abbott »)

Actrice de soutien de comédie

Ayo Edebiri (« L’ours »)

Actrice invitée pour une série dramatique

Tempête Reid (« Le dernier d’entre nous »)

Acteur invité pour une série dramatique

Nick Offerman (« Le dernier d’entre nous »)

Actrice invitée de comédie

Judith Light (« Poker Face »)

Acteur invité de comédie

Sam Richardson (« Ted Lasso »)

Téléfilm

« Bizarre : l’histoire d’Al Yankovic »

Spécial variétés (préenregistré)

« Carol Burnett : 90 ans de rire et d’amour »

Programme de réalité structurée

« Œil bizarre »

Programme de téléréalité non structuré

«Bienvenue à Wrexham»

Écrire pour une émission spéciale de variétés

« John Mulaney : Bébé J »

Écrire pour un programme de non-fiction

« Les États-Unis et l’Holocauste »

Réalisation d’une série de variétés

Liz Patrick (« Saturday Night Live »)

Réalisation pour une émission spéciale de variétés

Hamish Hamilton et Shawn Carter (« Le spectacle de la mi-temps du Apple Music Super Bowl LVII avec Rihanna »)

Pour une liste complète des nominés aux Emmy, rendez-vous sur Emmys.com