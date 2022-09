Emmy Awards 2022 a eu lieu récemment. L’événement est de célébrer les émissions de Prime Time Television. Ce fut un événement glamour avec de nombreux grands noms remportant les trophées. De Selena Gomez à Michael Keaton, beaucoup de grands noms étaient au gala. Mais on peut dire que l’événement était entièrement consacré au pouvoir des femmes. Dans plusieurs grandes catégories, des stars féminines comme Zendaya et Lizzo ont remporté les trophées. Non seulement ils ont même laissé tout le monde inspiré par leurs discours. En voici quelques-uns.

Les femmes gagnent gros aux Emmys 2022

Commençant par Sheryl Lee Ralph qui a gagné dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans Abbott Elementary. Elle a reçu une ovation debout pour son discours dans lequel elle a parlé de rêves. Elle s’est qualifiée d’espèce en voie de disparition et a partagé la lutte. Elle a inspiré tout le monde en déclarant qu’il faut toujours croire aux rêves et qu’il ne faut jamais abandonner.

Sheryl Lee Ralph a fait sauter le toit du #emmys avec ce discours ! pic.twitter.com/MFJzIqxBWC Philippe Lewis (@Phil_Lewis_) 13 septembre 2022

Zendaya a gagné dans la catégorie Meilleure actrice principale dans une série dramatique. Elle l’a gagné pour avoir joué Rue dans Euphoria. L’actrice a été vivement applaudie en devenant la première femme noire à remporter deux Emmy Awards. Dans son discours d’acceptation, elle a parlé des femmes qui ont partagé leurs histoires et a déclaré qu’elle était reconnaissante à tous ceux qui croyaient en elle. Elle a dit qu’elle porte toutes les histoires et se sent connectée.

La chanteuse Lizzo a gagné dans la catégorie des séries de compétitions exceptionnelles pour Watch Out For The Big Grrrls. Elle s’est effondrée sur scène alors qu’elle parlait de la façon dont elle a toujours aspiré à se voir dans les médias quand elle était petite fille. Elle a reçu une réponse tonitruante en disant : “Quelqu’un de gros comme moi. Noir comme moi. Beau comme moi. Si je pouvais revenir en arrière et dire quelque chose à la petite Lizzo, je lui dirais : ‘Tu vas voir cette personne, mais Salope, ça va devoir être toi.”

#Lizzo remporte la série Compétition #Emmy pour sa série télé-réalité “Big Grrrls” ? Après avoir accepté le prix en larmes, Lizzo a fait une déclaration touchante. #EMMYAWARDS2022 pic.twitter.com/M6G5GsTx3T Réseau d’information noir (@blackinfonet) 13 septembre 2022

Quinta Brunson a remporté le prix du meilleur écrivain pour une série comique pour Abbott primaire. Elle était ravissante dans une robe en or rose. Elle a d’abord remercié tous les membres de son équipe, puis a ensuite remercié les membres de sa famille. La particularité était qu’elle avait même mentionné ses chiens. Julia Garner, Amanda Seyfried, Margaret Qualley et bien d’autres femmes ont remporté les trophées. Les dames ont assurément régné sur les Emmys 2022. Plus de pouvoir pour les dames.