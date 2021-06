Emmitt Smith, membre du Temple de la renommée des Cowboys, et FLOTUS font équipe sur le vaccin COVID-19

DALLAS – Emmitt Smith a tendu la main au receveur du lycée Chase Walton, âgé de 14 ans. Walton, tendant la main sous une manche retroussée, serra en retour la paume du porteur de ballon du Temple de la renommée du football professionnel.

« Croyez-moi, j’ai aussi reçu mes vaccins », a déclaré Smith à Walton dans une clinique de vaccination de Dallas mardi après-midi. « Tout se passera bien. »

Walton ferma étroitement les yeux et reçut sa première dose du vaccin COVID-19 de Pfizer.

« Vous protégez vraiment quelqu’un d’autre lorsque vous vous protégez vous-même », a ajouté Smith. « C’est à quelqu’un d’autre maintenant de faire ce que vous venez de faire pour qu’il puisse protéger la prochaine personne. »

La légende des Cowboys et triple championne du Super Bowl a rejoint la Première Dame Jill Biden mardi pour visiter un site de vaccination à Emmett J. Conrad High dans le district scolaire indépendant de Dallas. Les taux de vaccination aux États-Unis sont en retard par rapport aux objectifs de l’administration Biden, avec seulement 46% des Américains complètement vaccinés tandis que 54% ont reçu au moins une dose. Au Texas, seulement 41% des résidents sont entièrement vaccinés selon les données du CDC.

« Comme Emmitt l’a dit: ce n’est tout simplement pas suffisant », a déclaré Biden à une assemblée de dirigeants politiques, religieux et communautaires de Dallas dans le gymnase Conrad. « C’est pourquoi je suis ici aujourd’hui. Parce que votre vie et votre santé comptent pour moi et pour votre président.

Biden et Smith ont visité les stations d’enregistrement, d’administration des injections et d’observation du centre de vaccination de Conrad. Biden a imploré les patients vaccinés d’encourager cinq autres amis à recevoir le vaccin, les rassurant qu’elle sentait à peine son coup. « Et je déteste les aiguilles », a déclaré la Première Dame, vêtue d’une robe blanche avec des papillons lavande.

Biden visait à démystifier le tir en expliquant sa sécurité et son efficacité en plus de rappeler à Dallas que tous les tirs sont gratuits. Smith a déclaré qu’il était « extrêmement heureux » lorsque lui et sa famille ont été vaccinés par le système hospitalier de Parkland, qui administrait également les doses de Conrad.

« C’est sérieux », a déclaré Smith, tournant dans son costume violet à carreaux vers les rangées de joueurs de football de Conrad. « Nous arrivons aux troisième et quatrième trimestres. Vous savez donc que vous ne devez pas vous arrêter, vous ne devez pas abandonner, vous devez continuer à appuyer. Cela vaut pour chaque Américain.

« Défendez-vous pour la personne à votre droite et à votre gauche. »

Biden, qui visitait sa première des trois villes lors de cette tournée de confiance dans les vaccins, a réitéré le message que le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont épousé depuis avant leur entrée en fonction en janvier. Mais pour Smith, cette visite semblait moins évidente. Les joueurs de la NFL ont été plus hésitants à recevoir le vaccin COVID-19 que ne l’espéraient les dirigeants de la ligue. Toutes les équipes avaient des clichés et des experts médicaux pour répondre aux questions, disponibles. Tous les joueurs ne choisissent pas de se faire vacciner.

« Je vais dire ce que nos joueurs disent : ils sont devenus des hommes de cul », a déclaré le directeur médical de la NFLPA, le Dr Thom Mayer, aux journalistes au début du mois. « Vous leur donnez des faits d’adultes et ils prendront une décision d’adultes. »

Les joueurs de la NFL, dont l’ailier défensif de l’équipe de football de Washington Montez Sweat et le receveur des Bills Cole Beasley, ont exprimé leur aversion pour le vaccin. Sweat a déclaré des pratiques d’intersaison qu’il « ne sera pas vacciné jusqu’à ce que j’obtienne plus de faits » – après que Washington a rencontré un chercheur en santé publique de Harvard dont la recherche a aidé à développer le vaccin. Beasley, qui a passé les sept premières années de sa carrière avec les Cowboys, a publié une déclaration sur Twitter annonçant qu’il ne se fera pas vacciner. Il a dit qu’il perdrait de l’argent ou sa carrière avant d’accepter le tir.

Seize équipes de la NFL avaient vacciné plus de 50 des 90 joueurs tandis que trois en avaient au moins 70 au 15 juin, a rapporté le Washington Post. Les équipes de la NFL ont proposé des vaccins et une éducation aux vaccins aux joueurs, les incitant également avec des restrictions considérablement réduites pour les membres de l’équipe entièrement vaccinés. Les déplacements, l’entraînement, la fréquence des tests et la logistique des réunions dépendront du statut vaccinal du joueur.

Smith et Biden, visitant les patients vaccinés pendant une période d’observation de 15 minutes pour s’assurer de l’absence de réactions indésirables, ont assimilé la poussée du vaccin aux derniers matchs d’un match.

« Le match n’est pas terminé », a déclaré Smith.

Biden a accepté.

«Nous allons obtenir un touché», a-t-elle déclaré. « Merci de nous avoir aidés à parcourir le terrain. »

Suivez Jori Epstein de USA Today Sports sur Twitter @JoriEpstein.