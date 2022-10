Emmitouflez-vous pour l’hiver avec 50 % de réduction chez Eddie Bauer

Qui n’aime pas une veste à la mode sur une paire de jeans ? En ce moment, Eddie Bauer a deux offres dont vous pouvez profiter. Le premier est en utilisant le code EBAPPAREL50. L’autre affaire est pantalon doublé. Ce pantalon doublé sera en molleton ou en flanelle pour vous garder au chaud tout l’hiver.

Les options pour l’offre à 50 % incluent des pantalons d’hiver, des vestes et des parkas. Avec cette offre, un c’est à l’origine 299 $ est un faible 150 $. Il est doté d’une finition StormRepel DWR Plus qui repousse l’humidité et d’une isolation en duvet de qualité supérieure. Les hommes devraient vérifier ça – déjà en vente pour 160 $, il descend encore plus bas pour un prix final de 115 $. De plus, les enfants peuvent obtenir des manteaux pour moins cher : Essayez ceci pour une option hydrofuge pour 46 $.

Afin d’obtenir cette offre en utilisant le code promotionnel, vous devez d’abord créer un compte gratuit pour qu’il fonctionne à la caisse.

La deuxième offre de 40 % sur les pantalons doublés est également disponible pour tout le monde. Les femmes devraient jeter un oeil à ces pour vous garder au chaud lors d’une aventure ou sur le chemin du travail pour 54 $. Et les hommes peuvent les attraper pour 54 $ aussi.

Dirigez-vous vers pour toute la vente dédiée aux vêtements chauds pour l’hiver.