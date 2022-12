Emmett Till et sa mère honorés d’une médaille du Congrès

WASHINGTON (AP) – La Chambre a adopté mercredi à l’unanimité un projet de loi visant à décerner à titre posthume la médaille d’or du Congrès à Emmett Till, l’adolescent de Chicago assassiné par des suprémacistes blancs dans les années 1950, et à sa mère, Mamie Till-Mobley.

Le projet de loi, qui a été adopté par le Sénat en janvier, vise à honorer Till et sa mère – qui avaient insisté pour des funérailles à ciel ouvert pour démontrer la brutalité de son meurtre – avec la plus haute distinction civile décernée par le Congrès. La médaille sera remise au National Museum of African American History où elle sera exposée près du cercueil dans lequel Till a été enterré.

Till a été enlevé, torturé et tué en 1955 après que des témoins ont déclaré qu’il avait sifflé une femme blanche dans une épicerie du Mississippi rural, une violation des codes sociétaux racistes du Sud à l’époque. En retour, il a été chassé de son lit et enlevé chez un grand-oncle à l’aube quatre jours plus tard. Le meurtre a galvanisé le mouvement des droits civiques après que la mère de Till ait insisté pour qu’un cercueil soit ouvert et que le magazine Jet ait publié des photos de son corps brutalisé.

Le projet de loi du Sénat a été présenté par Sens. Cory Booker, DN.J. et Richard Burr, RN.C.. La version House de la législation est parrainée par le représentant Bobby Rush, D-Ill., Qui a également parrainé un projet de loi visant à émettre un timbre-poste commémoratif en l’honneur de Mamie Till-Mobley. Elle est décédée en 2003.

“Le courage et l’activisme dont a fait preuve la mère d’Emmett, Mamie Till-Mobley, en montrant au monde la brutalité endurée par son fils ont contribué à éveiller la conscience de la nation, obligeant l’Amérique à prendre en compte son incapacité à lutter contre le racisme et les injustices flagrantes qui en découlent. la haine », a déclaré Booker dans un communiqué après l’adoption du projet de loi au Sénat.

Le Congrès distribue les médailles depuis 1776, avec des récipiendaires précédents tels que Rosa Parks, les Little Rock Nine et Jackie Robinson. La désignation intervient des mois après que le président Joe Biden a signé la première législation anti-lynchage, nommée d’après Till, dans la loi.

Jusqu’en mars de cette année, le Congrès avait échoué à adopter une telle législation près de 200 fois, à commencer par un projet de loi présenté en 1900 par le représentant de Caroline du Nord George Henry White, le seul membre noir du Congrès à l’époque.

Farnoush Amiri, Associated Press