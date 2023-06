Emmet Sheehan (et sa balle rapide) passe un autre test pour les Dodgers lors de sa première victoire

LOS ANGELES – Emmet Sheehan a connu un début enchanté dans sa vie dans les ligues majeures, alors peut-être qu’il était dû. Il a atteint les ligues majeures sans même lancer un seul lancer au-dessus du double A, puis est allé faire tournoyer six manches de baseball sans coup sûr à ses débuts tout en dominant les frappeurs avec sa balle rapide vertigineuse.

Une semaine plus tard, les Astros de Houston ont montré qu’ils n’avaient pas non plus de réponse pour le lancer du droitier des Dodgers. Alors il a continué. Il a fallu attendre la troisième manche vendredi soir, après avoir enregistré 25 retraits en tant que ligueur majeur, pour qu’il abandonne son premier coup sûr – à peine.

Le ballon au sol de Chas McCormick était relativement routinier, obligeant l’arrêt-court Miguel Rojas à se déplacer vers sa gauche et à effectuer un lancer puissant – mais McCormick l’a battu de justesse. Sheehan a perdu sa chance de poursuivre une course à l’histoire sur un simple sur le terrain que Statcast a classé comme ayant une moyenne au bâton attendue de 0,060.

Les deux coups sûrs suivants qu’il a accordés une manche plus tard ont été frappés plus fermement, des circuits consécutifs de Mauricio Dubón et Kyle Tucker sur des terrains hors vitesse qui représentaient le premier vrai signe de problème de Sheehan dans les majors. Quelques heures plus tôt, Dave Roberts a ouvertement réfléchi à la réaction du droitier de 23 ans avec les 40 sorties professionnelles à son actif.

« Vous apprenez certaines informations avec une certaine adversité », a déclaré Roberts.

Sheehan a marché le frappeur suivant, Alex Bregman, sur quatre terrains et a suscité une visite au monticule de Will Smith pour tenter de se réinitialiser. Ensuite, il ne permettrait pas à un autre frappeur d’atteindre la base le reste de la nuit, complétant six manches bien rangées lors de son deuxième départ dans la ligue avec seulement les deux points autorisés sur son registre dans ce qui serait une victoire 3-2 des Dodgers.

« Continuer à ne pas fuir », a déclaré Roberts, « était assez révélateur. »

À travers deux nuits par semaine à part dans les ligues majeures, Sheehan l’a montré. Il peut le gérer, et personne ne peut gérer sa balle rapide unique jusqu’à présent. Cela a abouti à sa première victoire dans les ligues majeures.

Le droitier a facilité la tâche de faire savoir aux Astros ou à qui il fait face ce qu’il lance, aucune aide n’est nécessaire.

Il compte sur sa balle rapide tôt, souvent et chaque fois qu’il le peut. C’est le terrain qui l’a défini aux yeux des dépisteurs, avec un portage d’élite vers le haut de la zone et sortant d’une fente de bras difficile à saisir pour les frappeurs adverses. Le terrain a représenté plus de 63% des 179 lancers au total qu’il a lancés lors de ses deux premiers départs dans la ligue majeure.

C’est 113 balles rapides, qui n’ont donné aucun coup sûr.

Heck, il n’a accordé que trois coups sûrs, point final, en tant que ligueur majeur, le seul lanceur des Dodgers de l’ère moderne à terminer autant de manches qu’il a avec ces quelques coups sûrs autorisés pour commencer sa carrière.

« C’est assez similaire à la façon dont (mon truc) jouait en Double A, je pense », a déclaré Sheehan. « Peut-être un peu moins de retraits au bâton. »

Si seulement c’était aussi simple.

Un premier circuit de Mookie ? C’est ce qu’il fait. pic.twitter.com/plqxrdMyOv – Dodgers de Los Angeles (@Dodgers) 24 juin 2023

« A venir, vous n’êtes jamais sûr de la façon dont vos trucs vont jouer au prochain niveau », a-t-il ajouté. « Mais le voir fonctionner est définitivement un facteur de confiance. »

Ce qu’il fait est impressionnant. Qu’il le fasse en s’appuyant si fortement sur un terrain est remarquable. Que le terrain soit venu en partie parce qu’un entraîneur universitaire observateur a remarqué que Sheehan laissait tomber sa fente de bras pendant le jeu de rattrapage est le genre d’histoire d’origine qui rend le sport si fascinant. Le résultat est un terrain que les mesures avancées adorent et que les frappeurs adverses ne peuvent tout simplement pas capter.

« Il y a des swings gênants », a déclaré Roberts. « La balle rapide, c’est l’élite. Ce sont des caractéristiques d’élite. … En utilisant les deux côtés de la plaque, en haut, en bas, tout ça, c’est essentiellement trois ou quatre balles rapides différentes. C’est une balle rapide spéciale.

Avec cela, il a insufflé de la vie à un personnel de lanceurs qui en avait besoin, gagnant au moins un autre départ grâce à la rotation des Dodgers et leur donnant une certaine marge de créativité quant à la façon dont ils envisagent leurs plans de lanceurs une fois que Julio Urías revient de la liste des blessés en tant que prévu la semaine prochaine. L’un de ces essais a commencé vendredi soir, alors que les Dodgers déployaient Michael Grove – une recrue qui a ouvert la saison en tant que cinquième partant de la rotation après que Ryan Pepiot soit allé sur l’IL avec un problème oblique – en relève pour la première fois, le chargeant de une paire de manches dans un match de balle à un point après n’avoir pas lancé depuis le 15 juin.

« Ces gars-là passent par là, hein ? Ce dos de l’enclos des releveurs, en train de transpirer, puis les portes s’ouvrent », a déclaré Grove plus tard. «C’est définitivement une ruée. Quelque chose que je n’ai jamais vécu auparavant.

Il n’avait pas non plus vécu une semaine comme celle-ci auparavant. Il a été opté pour les mineurs il y a exactement une semaine, mais a traîné dans le club de la grande ligue avant que Shelby Miller ne soit placé sur l’IL mercredi. Plutôt que de le faire commencer ou suivre un match d’ouverture ce jour-là, les Dodgers ont lancé un blanchissage de leur match d’enclos des releveurs et ont gardé Grove en réserve pour leur donner une assurance derrière leur collègue recrue à Sheehan.

Il est utile d’acclimater Grove à ce type de rôle, en faisant jouer ses trucs améliorés hors de l’enclos des releveurs dans des spots de plusieurs manches et des départs occasionnels après avoir affiché une MPM de 8,10 lors de ses sept premières sorties. L’opportunité de vendredi a maximisé ses forces; ayant géré les droitiers beaucoup mieux que les gauchers au cours de sa brève carrière dans la grande ligue, il a affronté six frappeurs droitiers avec aplomb. Avec Andre Jackson désigné pour une affectation plus tôt cette semaine, il est le plus proche des Dodgers sur leur liste de 40 joueurs d’une option de swing flexible capable d’absorber les manches. Pour l’instant, il est au moins provisoirement prévu de faire partie du plan des Dodgers mercredi au Colorado.

« Je ne peux même pas aimer comprendre ça », a déclaré Grove. « Je ferai tout ce que nous devons faire pour gagner. »

L’arrière de la rotation, autrefois un point de repère pour les jeunes bras non éprouvés dans le système des Dodgers, semble désormais plus solide. Surtout après que Sheehan lui-même ait passé un autre test.

« Compte tenu de la façon dont Emmet lance la balle de baseball, de la façon dont Bobby (Miller) lance la balle de baseball, ils vont continuer à avoir des opportunités », a déclaré Roberts.

(Photo du lanceur partant des Dodgers Emmet Sheehan : Jayne Kamin-Oncea / USA Today)