Emmet Sheehan des Dodgers montre le genre de choses qui font de lui un bras intrigant d’octobre

LOS ANGELES – Emmet Sheehan a établi quelque chose.

Bobby Miller a été celui qui s’est distingué, non seulement parmi les talentueux débutants des Dodgers de Los Angeles, mais parmi cette équipe de lanceurs dans son ensemble. Il débutera probablement le premier ou le deuxième match de la série de divisions de la Ligue nationale et portera une grande partie des enjeux des espoirs du club en octobre sur son épaule droite.

Ryan Pepiot ressemble à un lanceur complètement différent de ce qu’il était il y a un an et s’est fermement inséré dans le mélange des espoirs de lanceurs non traditionnels des Dodgers, bien qu’il soit également une recrue. Gavin Stone et Michael Grove restent des possibilités de faire partie du dernier groupe de 13 lancers que les Dodgers emmèneront avec eux une fois qu’ils commenceront les séries éliminatoires le 7 octobre.

Mais quand il s’agit du refrain auquel Andrew Friedman s’est accroché ces dernières semaines, un pari sur les « trucs de grands garçons », Sheehan fait certainement partie du mélange.

« Il est là dans la conversation », a déclaré le manager des Dodgers Dave Roberts après que Sheehan ait retiré neuf frappeurs sur des prises, un record en carrière, en 4 2/3 de manches lors d’une victoire de 7-2 contre les Giants de San Francisco jeudi. « Il fait quelque chose de différent dans le sens où, je pense que dans l’organisation, il possède probablement l’une des meilleures balles rapides de toute notre organisation et de cette équipe. C’est juste quelque chose de différent. Il fait sortir les droitiers et les gauchers. Il est unique.

Il a un trait porteur : une monnaie qui vous offrira des opportunités, particulièrement en octobre.

L’offensive des Giants est dans un état d’ennui perpétuel depuis le début de la seconde mi-temps (leur défense, comme l’a montré jeudi, n’a pas été bien meilleure). Seuls les Oakland Athletics et les New York Yankees sont entrés jeudi soir avec moins de points marqués depuis la pause des All-Star, alors que les Giants – qui étaient en hausse la dernière fois qu’ils étaient au Dodger Stadium – ont vu leurs chances en séries éliminatoires chuter.

Sheehan n’a pas fait grand-chose pour les réveiller de leur sommeil. En 10 2/3 de manches en carrière contre eux, il n’a toujours pas accordé de coup sûr. La propriété a certifié une certaine histoire : aucun lanceur moderne n’avait jamais organisé des sorties consécutives sans coup sûr de quatre manches ou plus contre le même adversaire auparavant, selon OptaSTATS.

Le @Dodgers‘ Emmet Sheehan contre les Giants : 16 juin : 6,0 IP, 0 H

Ce soir : 4,2 IP, 0 H Il est le seul lanceur de la MLB de l’ère moderne (recrue ou non) à lancer plus de 4,0 manches et à terminer sans aucun coup sûr autorisé lors de départs consécutifs contre un adversaire. pic.twitter.com/FC6UZNtmXe – OptaSTATS (@OptaSTATS) 22 septembre 2023

« Je ne sais pas (comment) », a déclaré Sheehan. « Je fais juste de bons pitchs, je suppose. »

San Francisco a clairement établi qu’il ne s’agit pas d’une formation en séries éliminatoires, mais Sheehan a quand même montré sa croissance. La fraîcheur de ses excellents débuts a été remplacée par la domination. Lorsque Sheehan a fait ses débuts en juin, ses adversaires se sont émerveillés devant sa balle rapide. Il a été lancé sous un angle atypique, par exemple, et a généré suffisamment de vie dans la zone pour qu’il soit presque imperceptible pour le frappeur adverse jusqu’à ce qu’il soit trop tard. La vie dans les ligues majeures a humilié la conviction qu’il pouvait s’épanouir seul sur le terrain.

« Chaque fois que (ces terrains sont) dans la zone et autour de la zone, cela se passe toujours mieux pour moi », a déclaré Sheehan.

C’est ce qui a rendu la journée de jeudi si passionnante et si dominante. Il a retiré cinq des six premiers frappeurs sur des prises et sept des neuf premiers frappeurs qu’il a affrontés, terminant les frappeurs adverses sur chacune de ses quatre offres principales – sa balle rapide électrique, son curseur « balle », son curseur de balayage et même son changement.

« Il a une bonne balle rapide », a déclaré le voltigeur des Giants Mike Yastrzemski. « Il a juste de très bonnes choses en général. »

C’est important. Incorporer l’ensemble de son mix sera une nécessité en octobre, lorsque les confrontations s’intensifieront et que le bilan de la familiarité se fera sentir sur les différents looks d’une série.

« Être un poney à un seul tour, avec la planification du match telle qu’elle est en séries éliminatoires, ça ne joue pas bien », a déclaré Roberts jeudi après-midi. « Pour pouvoir garder les gars honnêtes et en dehors de votre balle rapide, cela fait simplement jouer tout le reste. »

C’était une déclaration. En un instant, il a prospéré. Mais parier sur la jeunesse, comme le feront les Dodgers, implique encore des difficultés de croissance.

Alors que la soirée avançait vers la cinquième manche, Sheehan a montré ce qui pourrait encore le retenir. Il a enregistré deux retraits rapides, puis a frappé Yastrzemski au pied avec un curseur arrière-pied qui a pris les choses trop au pied de la lettre. Marco Luciano, Blake Sabol et finalement la recrue Tyler Fitzgerald ont tous travaillé à fond et ont refusé d’être mis à l’écart une deuxième fois, dessinant des buts sur balles qui ont poussé une course à travers. Avec son nombre de pitchs approchant les 90, les offres de rangement qui définissaient sa nuit se sont taries. Roberts a supposé que Sheehan « manquait de réservoir », mais était satisfait de la façon dont Sheehan a absorbé le moment.

« Les choses jouent certainement », a déclaré Roberts. « Mais aussi miser sur la capacité des jeunes joueurs à gérer leurs émotions, à mettre les oeillères et à exécuter les lancers. Ce que nous avons vu, parier sur ces gars-là, leur croissance, leur compétition, leur préparation et, enfin, tout le reste. Tous ces éléments sont les ingrédients du succès en séries éliminatoires.

Des situations plus hostiles les attendent. Jeudi n’était que la 12e apparition de Sheehan dans la cour des grands, une arrivée survenue avant qu’il ne lance un seul lancer au Triple A et par nécessité. Un retour chez les mineurs s’est accompagné de progrès positifs ainsi que du perfectionnement continu d’un arsenal qui semble pouvoir jouer – par courtes rafales, et non par des départs à part entière, comme il l’a montré lors de trois manches sans but samedi à Seattle.

Jeudi n’était qu’un autre avant-goût intrigant.

(Photo : Gary A. Vasquez / USA aujourd’hui)