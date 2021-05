Emmerdale stars Isobel Steele et Bradley Johnson partent en vacances secrètes ensemble

Les stars d’EMMERDALE, Isobel Steele et Bradley Johnson, ont été aperçues en train de profiter d’un séjour en camping-car après le verrouillage.

Les acteurs – qui jouent Liv Flaherty et Vinny Dingle dans le feuilleton ITV – se sont rapprochés au cours de la dernière année et ont décidé de partir en vacances ensemble au manteau sud.

instagram

Isobel et sa co-star Bradley ont passé des vacances secrètes ensemble plus tôt ce mois-ci[/caption]

Les téléspectateurs savent que leurs personnages se sont récemment séparés dans le feuilleton après que Liv a avoué avoir laissé le père de Vinny, Paul, mourir dans l’explosion de la grange.

La culpabilité qu’elle ressentait a poussé l’alcoolique à recommencer à boire – avec des conséquences dévastatrices.

Cependant, les choses hors écran ne pourraient pas être plus différentes, les copains profitant d’un séjour aventureux au Royaume-Uni plus tôt ce mois-ci.

Ils ont visité des plages et des campings à Cornwall et dans les environs, partageant des clichés séparés sur les réseaux sociaux.

instagram

Les fans les ont repérés dans un camping – et d’autres ont remarqué qu’ils partageaient des images similaires sur les réseaux sociaux[/caption]

Cependant, certains fans aux yeux d’aigle les ont repérés ensemble en train de profiter du soleil dans un camping.

Une source a déclaré: «Ils avaient l’air de très bien s’entendre et de vraiment s’amuser en vacances.

«Nous pensions que nous voyions des choses. Vous ne vous attendez pas à voir des gens de la télé sur un camping. »

Une porte-parole d’Emmerdale a déclaré qu’ils n’étaient que de bons amis.

ITV

Les copains jouent Liv Flaherty et Vinny Dingle dans Emmerdale[/caption]

Isobel et Bradley sont les derniers d’une série de co-stars qui se sont rapprochées du tournage du savon du Yorkshire.

L’année dernière, il a été révélé que l’actrice Natalie J. Robb de Moira Barton était tombée amoureuse de la co-star Jonny McPherson qui joue le Dr Liam Cavanagh.

Le couple a emménagé ensemble avant le verrouillage quelques mois seulement après avoir commencé à sortir ensemble.

Le soleil a également révélé en exclusivité comment l’acteur de Luke Posner Max Parker sortait avec son frère à l’écran, l’acteur Kris Mochrie, après s’être rencontré sur le plateau.

Ils ont récemment emménagé ensemble dans un appartement penthouse haut de gamme à Manchester.









L’actrice de Kerry Wyatt, Laura Norton, a récemment accueilli son premier enfant avec son partenaire Mark Jordan après s’être rencontrée et être tombée amoureuse sur le plateau.

La star de Debbie Dingle, Charley Webb, a rencontré l’acteur de David Metcalfe Matthew Wolfenden au travail et le couple est maintenant marié et a trois enfants.

Et l’acteur de Cain Dingle Jeff Hordley et la star de Rhona Goskirk Zoe Henry sont mariés dans la vraie vie, tout comme les acteurs Lesley Dunlop et Chris Chittell.