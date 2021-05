Emmerdale Spoilers: Liv Flaherty avale de la vodka alors qu’elle cache un horrible secret à son petit ami Vinny Dingle

Liv Flaherty d’EMMERDALE se fera prendre en train de boire secrètement de la vodka par Vinny Dingle.

La semaine prochaine, l’adolescente Liv sera de nouveau tentée par l’alcool à la suite de la mort de Paul Ashdale.

Liv a l’impression qu’elle aurait pu faire plus pour essayer de le sauver après l’accident.

Liv se fige un peu quand Vinny lui dit que ses séances de thérapie l’ont laissé avec plus de questions sur le passé.

Sentant que cela inquiète Liv, Vinny se demande ce qui se passe vraiment avec elle.

Plus tard, lors du baptême, Liv se sent complètement perdue et prend un autre verre de vodka pour engourdir la douleur.

Vinny est choquée de découvrir Liv en train de boire secrètement et voit qu’elle est au point de rupture.

Vinny découvrira-t-elle la véritable ampleur de sa consommation d’alcool et Liv pourra-t-elle dire à Vinny la vérité sur ce qui s’est réellement passé avec Paul?

Liv s’est sentie coupable de la mort de Paul comme elle l’était avec Paul lorsque Jimmy King a accidentellement écrasé son camion dans la grange du mariage le mois dernier.

Alors qu’elle tentait initialement de sauver Paul après qu’il ait été piégé dans l’épave de l’accident, Liv a finalement renoncé à ses tentatives de le libérer car elle ressentait peu de sympathie pour le méchant.





Pendant ce temps, Cain est méfiant quand une Kim woozy propose de vérifier Lydia qui est toujours désemparée par toutes les rumeurs qui circulent à son sujet.

Lors du baptême de Frankie, les tensions montent entre les Dingles et Pollard et Tracy, qui en a assez du stress et des tensions de la journée, demande à Pollard de la ramener chez elle.

Marlon essaie de faire respecter la loi à ses futurs locataires, mais il est déjà sur le pied.

Emmerdale continue mercredi à 19 heures sur ITV.