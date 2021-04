EMMERDALE a été snobé par les BAFTA – juste un an après avoir remporté le prestigieux prix.

Le savon ITV a remporté le prix du meilleur savon et du meilleur drame continu l’année dernière – mais cette année, il n’a pas réussi à remporter une nomination.

Emmerdale a été snobé par les BAFTA juste un an après avoir remporté le prix

Au lieu de cela, Coronation Street, EastEnders, Hollyoaks et Casualty s’affronteront pour le prix lors de la cérémonie de cette année.

EastEnders a de nouveau remporté une nomination aux BAFTA TV Awards après avoir été snobé l’année dernière – et le moment du meurtre de Chantelle a été nominé pour un gong à ne pas manquer.

Depuis le lancement de la catégorie Meilleur savon et drame continu en 1999, EastEnders l’a remporté neuf fois, plus que tout autre spectacle.

L’année dernière, la patronne d’Emmerdale, Jane Hudson, a dédié sa victoire à tous les autres soaps pour avoir redémarré le tournage après que la pandémie ait forcé l’arrêt.

Les stars d'Emmerdale et le vrai couple Jeff Hordley et Zoe Henry ont accepté le prix l'année dernière

Pendant ce temps, la série d’anthologies Small Axe de Sir Steve McQueen mène les nominations aux prix de la télévision Bafta, où elle est en lice pour 15 gongs.

Il y a une reconnaissance pour John Boyega pour sa performance en tant que policier du Met Leroy Logan dans la tranche Rouge, blanc et bleu, tandis que Letitia Wright et Shaun Parkes sont nominées pour sa performance dans Mangrove et Sir Steve est nominé pour le meilleur réalisateur.

L’anthologie, qui a été diffusée sur la BBC, est en lice pour neuf prix d’artisanat et six prix télévisés, dont la meilleure mini-série, et l’acteur de soutien fait signe à Malachi Kirby et Micheal Ward.

Le drame royal de Netflix The Crown a reçu 10 hochements de tête, six dans les catégories artisanales et quatre dans les catégories télévisées, y compris la reconnaissance de Josh O’Connor en tant que prince de Galles, Tobias Menzies en tant que duc d’Édimbourg et Helena Bonham Carter en tant que princesse Margaret.









L’émission est nominée pour le prix de la meilleure série dramatique aux côtés de Gangs Of London, I Hate Suzie et Save Me Too.

Le puissant drame d’agression sexuelle de Michaela Coel, I May Destroy You, a reçu huit nominations, dont une reconnaissance pour l’actrice principale Coel et sa co-vedette Paapa Essiedu, ainsi qu’un signe de tête pour Weruche Opia, tandis que l’émission est nominée pour la meilleure mini-série.

Normal People, une adaptation du roman du même nom de Sally Rooney, a remporté sept hochements de tête, dont la meilleure mini-série, tandis que les stars Paul Mescal et Daisy Edgar-Jones sont reconnues dans les catégories des principaux acteurs et actrices de premier plan.

La cérémonie des Virgin Media British Academy Television Awards aura lieu le 6 juin sur BBC One et les British Academy Television Craft Awards seront diffusés sur les réseaux sociaux de Bafta le 24 mai.