Emmerdale révèle une prédiction de meurtre effrayante pour le mariage de Charity et Mackenzie

EMMERDALE a révélé une prédiction de meurtre effrayante pour le mariage de Charity et Mackenzie.

Les personnages se sont fiancés vers la fin de l’année dernière, mais Charity n’a aucune idée que son fiancé a mis Chloé enceinte avant de poser la question.

TVI

Emmerdale a révélé une prédiction de meurtre effrayante pour le mariage de Charity et Mackenzie[/caption] vérifier les droits d’auteur

Le premier mari de Charity, Chris Tate, a tenté de la piéger pour son meurtre mais a fini par se suicider[/caption]

Dans l’épisode d’Emmerdale du mardi, Mackenzie (Lawrence Robb) a découvert que le vicaire Charles avait une annulation à l’église le 14 février, ce qui signifie qu’ils pourraient se marier le jour de la Saint-Valentin.

Cependant, sa future épouse n’était pas aussi excitée que lui, et plus tard, elle a fini par se confier à Chloé au sujet de ses peurs.

Elle a déclaré: « Tout cela semble un peu trop réel. J’aimais ça quand ce n’était qu’une idée.

Charity a expliqué que la pensée du mariage lui faisait peur car ses unions précédentes n’avaient pas fonctionné.

En savoir plus sur Emmerdale ESPÉRONS LE MEILLEUR Jamais vu auparavant l’histoire d’Emmerdale pour Cathy Hope révélée EMMERDILEMME Les fans d’Emmerdale bouche bée alors que Sarah Sugden découvre le bébé papa de Chloé

En effet, le premier mariage de Charity avec Chris Tate en 2001 a vu le personnage de Peter Amory se suicider deux ans plus tard lorsqu’il a découvert qu’elle avait une liaison avec Cain.

Dans un toast à la “mort de leur mariage”, Chris s’est rendu compte qu’il avait bu le poison qui avait été destiné à Charity dans le but de l’accuser de son meurtre.

En 2012, Charity a épousé Jai Sharma mais elle a demandé le divorce après avoir découvert qu’il avait mis Rachel Breckle enceinte.

Puis, en 2014, Declan Macey a fui le village après avoir tenté d’assassiner Charity et tué accidentellement son neveu, Robbie Lawson.

S’adressant à Mack plus tard, Charity a exprimé ses craintes en disant que ses mariages s’étaient mal terminés.

Elle a ajouté de manière inquiétante: «Et je ne parle pas seulement d’un divorce désordonné ici. Je parle de vrai sang et de tripes.

Mack a pensé que c’était “un peu exagéré” mais Charity lui a dit : “Chris s’est suicidé et m’a préparé pour un meurtre. Declan a en fait essayé de me tuer. Et puis il y a Jai.

Quel destin attendra le prochain mari de Charity ?

Eh bien, la patronne d’Emmerdale, Jane Hudson, a récemment taquiné que les téléspectateurs peuvent s’attendre à beaucoup de drames, en disant : « Les mariages ne se passent jamais sans heurts, et le bébé de Chloé doit arriver au moment du mariage !

“Je pense que vous pouvez assembler les pièces vous-même et comprendre ce qui pourrait se passer autour du mariage – ce sera explosif pour Charity et Mackenzie.”

TVI

Le mariage de Charity avec Jai Sharma ne s’est pas déroulé non plus comme prévu[/caption]

Emmerdale est diffusé sur ITV1.