Emmerdale révèle un MURDER choquant alors que Meena Jutla tue un autre villageois dans des scènes explosives

La MORT arrive à Emmerdale la semaine prochaine avec un meurtre dramatique alors que Meena Jutla tue l’un de ses ennemis.

Mad Meena a déjà prouvé qu’elle est déséquilibrée, mais la semaine prochaine, elle craquera et revendiquera sa première victime dans le village dans des scènes que les patrons appellent « déchirantes ».

Lisez notre blog en direct sur les spoilers de savon pour plus de nouvelles et de potins…

ITV

Mad Meena revendiquera sa première vie dans le village la semaine prochaine[/caption]

La patronne de Soap, Kate Brooks, a taquiné: «Meena a été un tourbillon depuis son arrivée dans le village, complotant et manipulant les gens et les situations pour obtenir ce qu’elle veut et ne causant que des drames et des chagrins d’amour inutiles dans le processus.

«Sa façade apparemment bienveillante dément sa vraie personnalité; une femme au passé trouble et sans conscience.

« Le manque d’empathie de Meena est souvent perçu par ceux qui l’entourent comme un peu plus que de la pétulance gâtée, cependant, nous apprenons bientôt la véritable ampleur de son caractère narcissique et amoral.

« La malveillante Meena va faire des ravages dans le village et une fois qu’elle vous aura dans sa ligne de mire, personne n’est à l’abri de ses machinations sournoises et dangereuses.

Visitez notre page Emmerdale pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers d’Emmerdale ici

« Ce scénario verra les téléspectateurs saisis lorsqu’ils réaliseront qu’il s’agit d’une femme capable de tout et de rien. »

L’actrice Paige Sandhu a ajouté : « C’est génial de jouer un personnage qui est sur une longueur d’onde complètement différente de tout le monde, qui a toujours un agenda caché et fera tout pour obtenir ce qu’elle veut.

« Son manque d’empathie et son enjouement font d’elle un personnage très excitant.

« C’est le personnage le plus étrange que j’ai joué à coup sûr, mais aussi le plus amusant. »

Tous les derniers spoilers EastEnders, Emmerdale, Coronation Street et Hollyoaks Trouver tout Spoilers EastEnders ici Trouver tout Spoilers de Coronation Street ici Trouver tout Spoilers d’Emmerdale ici Trouver tout Spoilers Hollyoaks ici









Mais qui Meena va-t-elle tuer ? Son petit-ami David Metcalfe est sur le point de la tromper avec Victoria Sugden, tandis que son fils Jacob Gallagher fait obstacle au bonheur de Meena.

La petite amie de Jacob, Leanna Cavanagh, découvrira les secrets passés de Meena la semaine prochaine dans des scènes choquantes.

Et il y a toujours sa sœur Manpreet qui pourrait se retrouver en danger à cause de sa sœur tordue.